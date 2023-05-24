О проблемах в спецавтоЦОНе «НГ» сообщил наш читатель Дмитрий. Он прислал в редакцию фото и видео, пояснив, что «по техническим причинам с пятницы невозможно поставить авто на учет».

- Мы заплатили все пошлины, как положено, прошли весь осмотр и начали переоформление, - рассказал Дмитрий. – Сстояли в очереди, нас было 186 человек. В пятницу продержали до 8 часов вечера, у них, как обычно, зависла база. И всю нашу очередь перенесли на субботу. На следующий день заново подали документы на проверку, но без результата. В понедельник стали в очередь, утром снова «легла» база. Человек триста стояли до обеда, пока база не заработала. Сидят три сотрудника и кивают нам. А мы уже несколько дней почти живём в этом спецЦОНе. И внятного ответа нет: то свет выключили, то база не работает.

В талоне, фото которого прислал Дмитрий, указано, что перед ним в очереди 42 человека.

Корреспонденты «НГ» приехали в спецавтоЦОН во вторник, в 16 часов. Большую очередь мы не застали. И. о. руководителя специализированного отдела Костаная по обслуживанию населения Ермек АХМЕТОВ подтвердил, что очереди действительно были, и пояснил - вызваны они сбоем в системе МВД.

- С 23 января 2023 года у нас принимают заявления на легализацию ввезенного из-за рубежа автотранспорта, - сообщил Ахметов. – На 23 мая уже зарегестрированно порядка 5 000 автомобилей. В день за услугой легализации обращаются около 100 владельцев машин. Плюс мы регистрируем транспорт с казахстанским учетом, там тоже большой наплыв желающих. То есть в этом году у нас двойная нагрузка. К сожалению, у нас три дня не работала база в связи со сбоем программы МВД. Соответственно, был большой наплыв людей. У нас ежедневно 10 сотрудников работают с гражданами.

С 22 мая в отделе появилась дополнительная нагрузка – начался прием заявлений на регистрацию автомобилей-конструкторов. Она продлится до 1 июля.

- Пока к нам обратились около 40 человек, - рассказал Ахметов. – Заявление можно подать электронно через Каспи-приложение или очно в в нашем отделе, в уголке самообслуживания. Поток увеличивается, поэтому мы планируем увеличить количество принимающих специалистов.

Фото Георгия ГОВОРОВА