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"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
"Первоочередные работы на "Бугристом" завершены" - В КНБ пояснили свое раннее сообщение о закрытии пункта пропуска
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