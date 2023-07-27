По данным пресс-службы Комитета национальной безопасности, все первоочередные строительные работы на дорожном полотне на российском пункте пропуска "Бугристое" уже завершены и никак не влияют на пропускную способность.

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"21 июля 2023 года КНБ было распространено информационное сообщение о проведении дорожных ремонтных работ в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации. В этой связи были рекомендованы альтернативные варианты пересечения Государственной границы в Костанайской области", - говорится в сообщении. - "По информации российской стороны первоочередные плановые строительные работы дорожного полотна в пункте пропуска «Бугристое» в настоящее время завершены и не оказывают влияния на пропускную способность."

Автомобильные пункты пропуска «Кайрак» в Казахстане и «Бугристое» в России работают в штатном режиме, отметили в КНБ.

