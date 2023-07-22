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Пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц

22 июля 2023, 15:00 |  ЖКХ

Российский пункт пропуска "Бугристое" на границе с Костанайской областью закроют на месяц из-за ремонтных дорог, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пограничную службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото из архива "НГ"

C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируют провести ремонт покрытия полотна.
В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагают следующие пункты пропуска:

Международный пункт пропуска: "Акбалшык" авто (РК) – "Воскресенское" авто (РФ). Двусторонние пункты пропуска:

  • "Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ)
  • "Желкуар" (РК) – "Мариинский" (РФ)
  • "Аят" (РК) – "Николаевка" (РФ)
  • "Кондыбай" (РК) – "Комсомольский" (РФ).

- В этой связи возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур, – предупредили в пограничной службе.

В Комитете национальной безопасности рекомендуют заблаговременно планировать маршруты движения.

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