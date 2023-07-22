Новый директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис заявил: «Мы будем стремиться к тому, чтобы клуб мог зарабатывать деньги самостоятельно, как можно меньше обращаясь к областному бюджету». Реально ли достижение этой цели? Да. Андрей Канчельскис имеет огромный опыт работы в зарубежных клубах.

Да. При условии, что правительство снизит планку финансирования всех клубов КПЛ.

Нет. Казахстанские футбольные никогда не научатся зарабатывать деньги.

Нет. Футбол - самый зрелищный вид спорта, государство должно его поддерживать.

