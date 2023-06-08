Тема столпотворения грузового транспорта на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в кипящем состоянии находится постоянно. В прошлые выходные соцсети опять были завалены фото и видео с границы - безразмерная очередь фур в дикую жару. А случается, люди днями стоят в такой же мороз. Так было, есть и будет? Ответ на этот вопрос мы начали искать больше месяца назад, отправившись на «Кайрак», в гущу событий.

Есть мнение

Выбрали апрель, потому что с 1 апреля в стране ввели обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ). Ранее этот механизм запустили в пилотном режиме, поэтому водителям большегрузного транспорта СНТ не в новинку. Но из-за регулярных заторов на границе эта аббревиатура стала чуть ли не ругательным словом из трех букв. Нередко в «задушевных» беседах по рации дальнобойщики гармонично вписывают в череду крепких слов не только СНТ, но и КГД.

Ежедневно через АПП «Кайрак» проходит 1,1 тыс. грузовых машин

В органах государственных доходов считают, что внедрение СНТ - эффективная мера в борьбе с теневым оборотом, исключает потери по НДС.

- По итогам пилотного проекта достигнуто сокращение фактов ввоза товаров стран ЕАЭС в адрес фиктивных получателей (лжеимпорт) в 22 раза: с 11,2 тыс. фактов в 2019-2020 гг. до 501 - в 2021-2022 гг., - сообщили в пресс-службе областного департамента государственных доходов.

Но именно ввод СНТ, по распространенному мнению дальнобойщиков, является причиной заторов. 26 апреля корреспондент «НГ» выяснял на месте, как же проходит большегрузный транспортный поток через два поста - «Бугристое» и «Кайрак».

«Раз на раз не приходится»

В тот день очереди с обеих сторон были относительно небольшими, о чем говорили дальнобойщики.

- Сегодня нормально, даже отлично, - бодро сказал водитель Сергей, который направлялся на «Кайрак». - Но раз на раз не приходится. Бывают дни, когда стоим и по 15-16 часов, потому что много машин пересекают границу.

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В департаменте госдоходов уточнили, что ежедневно в области через автомобильные пункты пропуска проходит около 1,3 тыс. единиц грузового автотранспорта, в том числе через «Кайрак» - 1,1 тыс. Из Казахстана выезжают 600 фур, въезжают - порядка 700. За первый квартал этого года границу пересекли 82 245 грузовых автотранспортных средств, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 428.

Спросила у Сергея, в чем причина очередей, по его мнению.

- Из России в Казахстан много идет машин, может, экспортный контроль задерживает, - ответил он.

Вопросы к налоговикам и у его коллеги Валерия. Он простоял в тот день чуть больше часа с российской стороны.

- Прошел 1 час 10 минут, нашу машину только запускают. Даже пустую машину вносят в компьютер, зачем? - задался он вопросом.

А вот водитель из Белоруссии, представившийся Андреем, считает, что задерживает прохождение границы российская таможенная служба:

- Стоим порой по 2-3 суток. Тормозят досмотр на российской границе, там работает один человек... по-крайней мере, это то, что я видел, а как оно на самом деле... По мне, казахстанскую границу быстрее проходим.

С той стороны

Сначала я выбралась на российскую сторону. Пешком перешла. Нейтральная полоса в 16.00 была занята фурами неплотно - с обеих сторон по одной полосе. На российской стороне корреспондента «НГ» ждал водитель большегрузной машины, с которым мы договорились вместе въехать в Казахстан.

Назовем нашего гида условно Кириллом. Перед шлагбаумом на въезд в «Бугристое» ждали 37 минут. Опять завожу с водителями разговоры об очередях.

Водитель Ерлан больше всего в очереди простоял двое суток. Считает, что заторы на границе - из-за мер, введенных КГД.

- Обычно на проверку моих данных уходит 15-20 минут, потому что в них - много наименований товаров, нужно каждый проверить, - поясняет Ерлан, который в тот день имел порядка 40 накладных.

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Водитель на фуре с белорусскими номерами уверен, все зависит от смены сотрудников, осуществляющих контроль на границе:

- Либо те, (указывает в сторону казахстанского АПП - «НГ»), либо эти плохо работают. Многое зависит от смены. Если та сторона плохо работает, то тут не пускают - нейтралка забивается. А в другой раз: там пусто - тут забито. Не угадаешь. Бывает, и за 2 часа проходим, бывает, гораздо больше ждем. Дольше всего проходил - сутки.

Поговорила я и с пожилой женщиной, которая на границе завсегдатай - с 2016 года продает здесь пирожки. На ее памяти очереди здесь - всегда.

- То ремонтировали асфальт, были большие очереди. То размыло дорогу у Маштаково (российский таможенный пункт пропуска, граничащий с АПП Сырым в ЗКО - «НГ»), - перечисляет она.

Тем временем шлагбаум поднялся, и мы заехали на АПП «Бугристое». На паспортный и таможенный контроль, пограничный досмотр ушло в общем примерно 20 минут.

Мне показалось, что это достаточно быстро.

- Сотрудник держит в голове список запрещенных для вывоза товара. Если товар в документе совпадает с этим списком, то тогда может развернуть фуру назад, - пояснил Кирилл.

Но оптимизм журналиста недолго длился. На «Бугристом» встали - российский пограничник не выпускал, потому как до отказа была забита нейтральная полоса.

Наблюдения дальнобойщика

Ждем. Кирилл делится мыслями по поводу причины длинных очередей.

Он уверен, что основная их причина - это прохождение экспортного контроля на казахстанской границе. По его мнению, специалисты органов госдоходов не справляются с потоком транспорта.

- Нужно увеличить количество работников в смене, - считает он.

Помимо этого, по его мнению, ДГД стоит задуматься над компетентностью сотрудников. Кирилл отметил, кто-то быстро ориентируется в базе, а кто-то задерживает водителя и вместе с ним всю цепочку выстроившегося за ним транспорта.

- Иногда, кстати, заходишь пустым, они даже не фотографируют. Бывает, груженого могут не отсканировать, а из другой смены отсканирует... Поэтому я убежден, что большую роль здесь играют специалисты, - уточнил Кирилл. - Есть в одной смене человек с очень плохим зрением. Он смотрит документ, держа буквально в двух сантиметрах от глаз, из-за чего работает медленно. Я, конечно, понимаю, что он имеет право на работу, но тогда нужно обеспечить его другими функциональными обязанностями.

Кирилл также предлагает в качестве эксперимента изменить график работы специалистов ДГД. Сейчас они выходят на сутки. Такой режим, по мнению дальнобойщика, сказывается и на их производительности.

Еще он предлагает оптимизировать процессы прохождения контроля:

- Например, сейчас собирают пустые фуры, наберут определенное количество, после идут фотографировать. Только потом водители проходят паспортный контроль, досмотр. Недавно на несколько, правда, дней изменили формат: сначала все шли на паспортный контроль, потом в налоговую в порядке живой очереди. Честно, было очень удобно.

- Почему вы исключаете пограничников, ведь они регулируют транспортный поток, - спросила его.

- Тут каждый по-своему дурачится, - с иронией ответил Кирилл. - По моим наблюдениям, у пограничников с обеих сторон есть некий суточный план, в определенное время суток ускоряют пропуск транспорта, к полуночи - пропускают меньше. Но все же большое скопление - именно после введения СНТ.

Работа с энергетиками

Российский шлагбаум поднялся, выехали на нейтралку. За время ожидания - 1 час 20 минут - российские пограничники дважды запустили по 20 большегрузов, и в третьем потоке мы успели насчитать 10 фур. При этом полоса с легковыми автомобилями была забита и проходили они реже.

В это же время на обратной стороне, по направлению в Казахстан, была совершенна пустая полоса, хотя пресекающих границу было достаточно в тот день. Соседняя полоса стояла неподвижно, забитая фурами, почти полтора часа.

На «Кайраке» Кирилл в первую очередь прошел экспортный контроль. В небольшом помещении расположились 4 специалиста. На столах у некоторых стоят энергетики.

Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу»

- О чем я и говорил, - указывая на напитки, сказал Кирилл, - они целые сутки работают. Работа несложная, но утомительная. Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу.

Очередь к окошкам была «живая», продвигалась, правда, неравномерно.

У Кирилла была одна СНТ, но он проходил контроль без малого полчаса, в очереди стоял вторым. Специалист ДГД больше 20 минут работал с впереди стоящим водителем. Дважды отвлекался: вопросы по оформлению уточнял у коллеги, тот, кстати, успел за то же время пропустить пятерых водителей.

Справедливости ради отметим, что документы у многих водителей порой некорректно оформлены. Так утверждают и налоговики, и пограничники. Водителям в таком случае приходится связываться с руководством компании, уточнять сведения, что всех задерживает.

В тот день в смене был и специалист с плохим зрением. Он реально действовал медленнее.

В целом утверждать, что люди не работают, категорически нельзя. Но исключать человеческий фактор в образовании длинных очередей тоже неверно.

Россия не пропускает

В департаменте госдоходов уверены, что заторы на границе случаются из-за российских пограничников. Прямым текстом не заявили, но всячески дали понять. Корреспондент обсудила проблему с заместителем руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Дамиром НАСЫРОВЫМ. Он показал, как идет онлайн-трансляция с рабочих мест их специалистов на пограничных постах области, на экранах в департаменте все видно. Есть возможность подключить звук. Поэтому, как заверил Насыров, работа специалистов - под контролем.

Дамир Насыров - о видео с очередями на границе: «Водитель стоит на территории РФ и говорит, что сотрудники ДГД не работают».

- Мы не пограничники, шлагбаум наши люди не открывают и не закрывают. Если у нас долго стоят люди, соответственно, причина в нас, - сказал он. - Но, если у меня водителей нет, были такие случаи, когда вообще никого не было в помещении, а очередь машин была. Наши сотрудники не могут влиять на эту очередь.

- Можно ли пересмотреть режим работы либо оптимизировать процесс, как предлагают водители? Они ежедневно пересекают границу, непосредственно взаимодействуют с вашими специалистами, - спрашиваю Насырова.

- Вот смотрите, нам прислали видео, - показывает он. - Водитель стоит на территории РФ и говорит, что работники ДГД не работают. Как он может так утверждать, стоя за несколько километров от нашего поста, не видя, что происходит там, на месте.

Насыров считает, что процесс работы отлажен, на обслуживание одного водителя у специалиста регламентом отведено не более 5 минут. Кроме этого, введенный механизм ускорил прохождение госграницы: не нужно сканировать товаросопроводительные документы и вносить сведения в информационные системы на границе.

- Вот смотрите, нейтральная полоса в сторону России заполнена в два ряда, - показал Насыров видео, отправленное его сотрудником (тот сделал его во время нашего разговора - «НГ»). - За пунктом пропуска - 200 автомашин стоят, их куда впускать?..

Естественно, спрашиваю: может быть, вопрос в инфраструктуре? Говорит, нет.

- Тогда с чем связаны очереди?

- Я не могу комментировать с чем, - отвечает. - Я констатирую факты: российская сторона не пропускает транспорт с нашей стороны, а по какой причине, не могу ответить за федеральные службы...

Отдельно спросила о том, планируют ли увеличить количество сотрудников ДГД на «Кайраке».

- Если мы видим, что не справляемся, дополнительно направляем специалистов. Используем планшет, который позволяет пройти экспортный контроль за пределами пункта пропуска, там же ставим печать. Водителю не нужно больше заходить к нам, - уточнил собеседник. - Опять же, другой момент: мы отсканировали, а машины стоят, тогда к нам какие вопросы?

Во время разговора мы следили за картинкой на экране. Видно было, что ни один сотрудник не отлынивал от работы. Замерили хронометраж, в среднем специалист обслуживает одного водителя за 2-3 минуты. Но, опять же, кто-то работает быстрее, кто-то медленнее. Насыров объясняет это и количеством документов, что предоставляют водители. У одного - лишь одна СНТ, у другого - десять.

- Груз консолидированный, понимаете, это же не игрушка. Это госграница, это перемещение товаров, это наши налоги. Нам же надо все сведения сверить, просмотреть... - продолжил он. - Мы смотрим товар, соответствуют ли базе данные о фирме, номере машины. Мы же не просим принеси нам распечатанный вариант или сделать еще что-то. Номер СНТ они могут показать даже на телефоне.

Нужна инфраструктура

Мы спросили, с чем связаны очереди у эксперта - человека, который много лет занимается международными перевозками. Своим видением поделился руководитель логистической компании, член регионального совета палаты предпринимателей Валерий СУСАРЕНКО.

- Этот пункт пропуска не рассчитан на тот поток машин, что есть сейчас. А он увеличился. Вопрос даже не в количестве сотрудников, осуществляющих экспортный контроль. При всем желании инфраструктура не позволит увеличить штат. Их работает там всего 4 человека. Если увеличить штат до 6-8 человек, их просто негде там разместить. В проблеме больших заторов много факторов. Как-то, например, зависли компьютеры, программа не работала. Насчет электронной очереди - слышал, что подобное планируется, это облегчит процесс прохождения. Но пока инфраструктура не позволяет внедрить. Чтобы люди могли подъехать к границе и ждать своей очереди, должны быть большие стоянки-накопители, где будет видна твоя очередь. Подошла очередь, запустили на границу...

Так что мы снова вернулись к вопросу инфраструктуры. Рискнула задать Сусаренко вопрос, а нужен ли вообще экспортный контроль. Некоторые водители считают его бессмысленной процедурой.

- Эту функцию с границы не уберут, потому что опять пойдет черный рынок. Ее внедрили, чтобы проверять, существуют ли вообще указанные в документах компании. Ведь есть организации-однодневки, вывозят товар, и все. Завезенный в Казахстан груз отслеживается, чтобы была оплата НДС при въезде, это позволяет выявить недобросовестные фирмы-неплательщики.

Поэтому экспортный контроль, скорее всего, не уберут. Остается ждать, что начнут расширять пункт пропуска.

Реконструкции быть?

В департаменте пограничной службы ранее сообщили «НГ», что в 2024-2025 г. на АПП «Кайрак» запланирована реконструкция и модернизация. Но добавили, что обустройство и содержание пункта пропуска находится в ведении балансодержателя - АО «НК «КазАвтоЖол».

«НГ» уточнила в костанайском филиале нацкомпании, когда и что именно планируется провести в рамках реконструкции. Первым делом там опровергли пункт, что содержание объектов АПП - в их компетенции. Пояснили, что их задача - построить и установить объекты деятельности, а далее за их содержание отвечает пограничная служба.

Так или иначе, реконструкция планируется, однако до сих пор не утверждена ПСД. Сроки реализации тоже разнятся с данными военнослужащих. По данным «КазАвтоЖола», реконструкцию на «Кайраке» отодвинули на год позже - в 2025-2026 г. Здесь планируется удлинить подъезд к АПП с казахстанской стороны, установить благоустроенные теплые туалеты вне территории административного здания, на въезде. Ну и расширить административное здание пограничников, что, скорее всего, позволит, увеличить штат.

Фото Сауле КУАНБЕК