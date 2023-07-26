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≡ «Чтобы снизить аварийность» - Четыре таймера установили на загруженном перекрестке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47239
«Чтобы снизить аварийность» - Четыре таймера установили на загруженном перекрестке в Костанае
Отправлено: 26.07.23 - 14:57
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Таймеры установили на перекрестке пр. Назарбаева и ул. Доненбаевой, недалеко от ТРЦ Kostanay Plaza. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил «НГ» старший инспектор ОДТИ УАП ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
971
Re: «Чтобы снизить аварийность» - Четыре таймера установили на...
Отправлено: 26.07.23 - 14:57
#1
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Цитата:
не можем удовлетворить жалобу и разрешить разворот, так как над указанном местом расположен путепровод, а под такими объектами, как под мостами, разворот запрещен.

На путепроводе и под ним да, разворот запрещен, но почему на перекрестке висит знак разворот запрещен? От путепровода до перекрестка 100 с небольшим метров
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
608
Re: «Чтобы снизить аварийность» - Четыре таймера установили на...
Отправлено: 26.07.23 - 16:20
#2
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Цитата:
- Не стал исключением и перекресток улиц Доненбаева-Назарбаева

Я люблю власти кОстанайские)) одни "умники" присваивают улицам имена, а другие- не умеют их использовать (то ошибки в написании, то/как выше/ склоняьь не умеют).
То у нас улица Доненбаева, то упомонается улица Хакимжанова и так далее.

Любо-дорого смотреть
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1768
«Чтобы снизить аварийность» - Четыре таймера установили на загруженном перекрестке в Костанае
Отправлено: 26.07.23 - 16:23
#3
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Цитата:
vofkakst:
То у нас улица Доненбаева

Исправил, спасибо
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