Таймеры установили на перекрестке пр. Назарбаева и ул. Доненбаевой, недалеко от ТРЦ Kostanay Plaza. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил «НГ» старший инспектор ОДТИ УАП ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ.

4 таймера на перекрестке Назарбаева-Доненбаевой скоро будут подключены к электропитанию /Фото предоставлено ДП Костанайской области

- Этот перекресток очень загружен автотранспортом, поэтому там экспериментально установили таймеры увеличенного размера для удобства участников движения. В ближайшее время они будут подключены к электропитанию, - пояснил Кадирбаев. - По отзывам горожан акимат Костаная и отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная будут решать, надо ли устанавливать такие же таймеры на других перекрестках. Вообще в наших планах установить их на еще двух перекрестках, правда, не знаем пока, на каких.

Ранее читатели сообщали "НГ" о том, что дорожная разметка на этом перекрестке может привести к аварийной ситуации.

Так водители ехали до того, как на Назарбаева-Доненбаевой изменили дорожную разметку... /Схема Игоря ХАРЧЕНКО

- Раньше, когда я ехал по пр. Назарбаева в сторону ТРЦ Kostanay Plaza, то у водителей было 2 полосы для движения, и центральная разделялась на 3 полосы, а правая позволяла уехать только направо - на ул. Доненбаевой, - отмечает житель Костаная Игорь ХАРЧЕНКО. - Соответственно с левой полосы, которая затем шла прямо, можно было перестроиться либо в крайний левый ряд, либо налево, либо поехать прямо и был островок безопасности. Но сейчас сделали так, что во время "пробки" направо нельзя уехать, потому что два ряда стоят в направлении прямо и занимают эту полосу, а два ряда едут влево. Самый крайний правый ряд, если проезжать прямо, выезжает на полосу разгона, а левый ряд выезжает на правую полосу, поэтому все должны перестраиваться и некоторые водители создают из-за этого аварийные ситуации.

...а так едут сейчас / Схема Игоря ХАРЧЕНКО

Мы попросили Серикпая Кадирбаева прокомментировать эту жалобу.

- В рамках реализации «Дорожной карты по повышению дорожной безопасности на территории Костанайской области на 2023-2024 годы» на перекрестках магистральных улиц областного центра увеличено количество полос для движения транспортных средств с установкой дорожных знаков и дорожной разметки для изменения организации дорожного движения, - пояснил Кадирбаев. - Не стал исключением и перекресток улиц Доненбаевой-Назарбаева, где из-за большого потока транспортных средств создавался транспортный коллапс.

На транспортный поток в этом месте повлияло строительство новых микрорайонов, увеличение численности населения и автомобилей. Поэтому после проведения анализа совместно с отделом ЖКХ акимата Костаная было принято решение о нанесении новой дорожной разметки.

- Такая организация дорожного движения положительно отразилась на состояние аварийности - с начала года на указанном перекрестке не зафиксировано ни одного ДТП в которых бы пострадали люди, - пояснил старший инспектор. - Отмечу, что ранее на данном перекрестке были постоянные "пробки" и костанайцы постоянно жаловались на это в ОДТИ УАП ДП области. После того, как была изменена разметка, к нам не поступило ни одной жалобы. Было лишь одно обращение от водителя, который хотел, чтобы автомобили могли разворачиваться, и жаловался на установленный недалеко от вышеуказанного участка знак, который запрещает разворот в этом месте. Мы ответили, что не можем удовлетворить жалобу и разрешить разворот, так как над указанном местом расположен путепровод, а под такими объектами, как под мостами, разворот запрещен.