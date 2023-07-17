Отправлено: - 18:07

фестиваль боевых искусств по кикбоксингу, ММА, джиу-джитсу, каратэ и другим видам спорта.

Ни одного знакомого имени.Все с приставкой "Этно"Опять махачЦитата:Одно и то же. Из года в год. Уныло и неинтересно.Парк и фонтаны то хоть успеют доделать???А не хотите ли вы сделать выставку типа "Костанай: было/стало".Чтобы вы наглядно увидели, какой город мы потеряли.