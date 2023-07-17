Масштабно и в лучших традициях отметят день рождения Костаная. В программе - выступления казахстанских и российских артистов, а также местных исполнителей, запланированы фото-, ремесленные и книжные выставки, развлекательная детская программа, этнофестиваль, дискотека, спортивные соревнования и многое другое.

Фото из архива "НГ"

Стало уже традицией проводить городские мероприятия на трех площадках: перед областным акиматом и в Сити-центре, в парке на набережной по улице Гашека, а также на площади перед "Жастар сарайы".

Празднование дня рождения Костаная пройдет в течение четырёх дней. Торжество начнется в среду, 16 августа, и продолжится до субботы, 19 августа, включительно.

В первый день праздничных мероприятий творческие коллективы Дворца культуры «Мирас» проведут ретро-дискотеку. Танцевальный вечер начнется в 21:00 в Сити-центре.

Не только у гостей, но и любого желающего жителя города будет возможность познакомиться с историей и достопримечательностями Костаная. Организаторы предлагают экскурсию по двум маршрутам: Сити-центр - Набережная на улице Гашека и Сити-центр – "Жастар сарайы". Для этого 17-18 августа будут работать два двухэтажных автобуса.

- Экскурсионные маршруты не только познакомят жителей и гостей с историей и достопримечательностями Костаная, но и свяжут между собой основные локации праздничных мероприятий, в том числе концертные площадки в Сити-центре, набережной по ул. Гашека и "Жастар сарайы", - рассказал сегодня, 17 июля, на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - На этих площадках 17 августа в рамках областного проекта «DalaFest» поочередно выступят лучшие коллективы художественной самодеятельности Рудного, Федоровского и Костанайского районов.

В четверг, 17 августа, Сити-центр наполнится атмосферой молодости и веселья. Здесь разыграют летний кубок КВН «Жайдарман». В турнире примут участие 16 команд из всех регионов республики. Продолжит вечер костанайская группа «Другая реальность», а завершит молодежную программу дискотека. Также 17 августа будет работать фотовыставка «Город, в котором я живу».

В следующие два дня улица Байтурсынова (от ул. Гоголя до пр. Аль-Фараби) станет центром художественного и прикладного искусства. Здесь художники и ремесленники из Алматы, Павлодара, Астаны, Шымкента и Костаная представят свое творчество, а для желающих проведут мастер-классы. Работы мастеров, а это изделия из кожи, войлока, дерева, ювелирного искусства, и другую сувенирную продукцию можно будет приобрести.

Книгоманы Костаная смогут пообщаться на ярмарке «Kostanay Book Fair-2023».

- Предполагается участие около 10 казахстанских издательств, среди них «Алматы кітап баспасы», «Мектеп», «Аруна», костанайский «Издательский дом» и другие. Костанайцы смогут приобрести книги по цене издательства, встретиться с популярными писателями и поэтами, ознакомиться с литературными новинками, - уточнил Шуленов.

18 августа на набережной по улице Гашека пройдет традиционный этнофестиваль «TҮRKFest». В его программе выступление гостей из Казахстана, Азербайджана и Башкортостана, а также соревнования по қазақ күресі.

- На сцене костанайцы также смогут увидеть выступления фольклорных коллективов: кызылординского ансамбля кобызистов «Қорқыт сазы» и нашего фольклорного ансамбля «Мирас». Здесь же свою программу представят казахские батыры этно-проекта «Орда» из Алматы, - добавил заместитель акима. - Украшением фестиваля станет этношоу казахстанского бренда Zeken Moda, который представит коллекции стилизованной национальной одежды «Поющие барханы», «Туркестан». Специально ко Дню города дизайнером подготовлена коллекция «Легенды Костаная». Завершится этнофестиваль концертом костанайских артистов.

Вечером в Сити-центре костанайцев поздравят заслуженные артисты Казахстана Айжан Нурмагамбетова и Нурболат Арзамас. Известные исполнители «Казахконцерта» родились в Костанайской области, их выступления - подарок родному городу.

- Одним из главных событий 18 августа станет выступление популярного казахстанского исполнителя КалифарнИя из Актобе и дискотека для молодежи от российского DJ Denis Rublev, - сообщил Шуленов.

В третий день пройдут и спортивные мероприятия. На набережной по ул. Гашека - областные соревнования по қазақ күресі. В Сити-центре после обеда - игра в шахматы гигантскими фигурами, соревнования по тогызкумалаку, футбольному фристайлу, конкурс баскетбольных бросков, а вечером - фестиваль боевых искусств по кикбоксингу, ММА, джиу-джитсу, каратэ и другим видам спорта.

Последний день празднования, 19 августа, начнется с большой детской развлекательной программы. Она запланирована на площади А. Байтурсынова с 11:00 до 15:00. Параллельно в Сити-центре жители и гости города увидят выступления хореографических, вокальных творческих коллективов проекта ArtSport и молодежную концертную программу.

Вечернюю программу на главной сцене откроет выступление костанайского эстрадно-джазового оркестра. Далее горожан поздравит аким Костанайской области. Затем состоится традиционное чествование жителей города и области с вручением знаков «Почетный гражданин Костанайской области» и «Почетный гражданин города Костанай».

Jah Khalib / Фото arbat.media

- Продолжит праздничную вечернюю программу выступление казахстанских звезд The Jigits, Tanir & Tyomcha, - отметил Мажит Шуленов. - В завершение состоится выступление известного исполнителя Jah Khalibа - как подарок костанайцам ко Дню города от предприятия «СарыаркаАвтоПром» и группы компаний «Allur».

Финалом праздника станет праздничный фейерверк на 7 минут.