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≡ В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47107
В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
Отправлено: 23.06.23 - 17:02
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Когда Галина Корчагина обнаружила случившееся, она вызвала к себе председателя ОСИ «Достык-56». И тот вместе с сантехником провели обследование квартиры и выяснили, что Корчагину затопили соседи сверху из-за разрыва трубы трубопровода перед запорным краном водоснабжения.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
124
Re: В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с...
Отправлено: 23.06.23 - 17:02
#1
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Для того , чтобы ПКСК или ОСИ отвечали за трубы, находящиеся в квартирах необходимо принимать работников,которые будут периодически ходить по квартирам и производить осмотр. Для этого нужно будет поднимать тариф. А нужно это жильцам? Неужели сами жильцы не в состоянии производить осмотр состояния трубопроводов. Ну заставят сейчас ОСИ заплатить деньги по суду. С каких денег заплатит председатель? Правильно, с членских взносов, т.е. с денег , собранных на эксплуатацию этого же дома, только потому что Ответчик не следила за состоянием труб.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1261
Re: В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с...
Отправлено: 23.06.23 - 18:02
#2
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Цитата:
- В нашем городе больше 50 ОСИ и каждый из них может тоже когда-то столкнуться с такой проблемой, - пояснил 21 июня суду Ахметов. - Председатели ОСИ должны знать, что в стандартном договоре между ОСИ и собственниками квартир ответственность от стояка до первого запорного крана не прописана. В договоре написано, что все отходящее от стояка относится к частной собственности.

Источник:


Не надо вводить суд в заблуждение! В законе О жилищных отношения написано всё про раздел границ и ответственности! И эти законы написаны кровью! Другое дело когда владельцы квартир при благоустройстве, замуровывают инженерные сети общего пользования в своей квартире и не обеспечивают доступа к проведению профосмотра
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4345
Re: В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с...
Отправлено: 24.06.23 - 14:14
#3
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Цитата://В чьей зоне ответственности трубы//

Не моё конечно дело, и что теперь: - каждое судебное заседание, частного характера, областная общественно-политическая газета будет освещать, наверное расценки на её страницах ДЕШЁВЫЕ.
В суде №2 рассматривается дело об укусе собакой; в суде №1 рассматривается дело о пьяной драке: там на подходе скандал с соседями по площадке и так далее.
Короче - бытовуха, или больше писать НЕ О ЧЕМ.

Напишите хотя бы аналитическую статью о свёртывании программы льготного кредитования населения, правительством, которое оно завершило в рекордные 18 секунд. Как скорострел в постели!!! Наверное они вошли в книгу Гинесса.
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
11
В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
Отправлено: 28.06.23 - 14:28
#4
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В данном, конкретном случае, у казалось бы частной ситуации есть общественный интерес - сейчас в Костанае появляется все больше ОСИ и вероятно, что их председатели также могут попасть в подобную ситуацию, в статье мы показали лазейки в жилищном законодательстве, о которых председатели ОСИ могут даже и не подозревать.

[Исправлено: Андрей Скиба, 28.06.2023 - 14:29]

[Исправлено: Андрей Скиба, 28.06.2023 - 14:31]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1584
Re: В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с...
Отправлено: 28.06.23 - 15:18
#5
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Ничего не понятно. Если
Цитата:
В заявлении они поясняют, что собственник квартиры, где произошел порыв, не заключил своевременно договор с ОСИ

то при чём тут это:
Цитата:
Председатели ОСИ должны знать, что в стандартном договоре между ОСИ и собственниками квартир ответственность от стояка до первого запорного крана не прописана

Какая разница, что написано в договоре, если он не был заключён?
Или всё таки заключили договор, но"несвоевременно"?
Если собственник не заключал договор, смотрим сюда:
Цитата:
При этом в п. 4 ст. 40 Закона РК «О жилищных отношениях» указывается, что общедомовым инженерным системам относятся системы, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартир, нежилых помещений, а именно системы: холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков.
Источник:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1584
Re: В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с...
Отправлено: 28.06.23 - 16:25
#6
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Цитата:
Андрей Скиба:

Поясните, пожалуйста, договор между ответчиком (Изеновой) и ОСИ был заключён или нет? Или суд этого так и не выяснил?
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
11
В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
Отправлено: 04.07.23 - 12:10
#7
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Договор между Изеновой и ОСИ так и не был заключен. В своей речи председатель ОСИ Ахметов говорит о том, что отдел ЖКХ в настоящем договоре должен включить пункт об ответственности от стояка до первого запорного крана, сейчас это не прописано. Он говорит не про конкретно эту ситуацию, а про договор в целом, предупреждает председателей ОСИ, что из-за этого могут начаться подобные суды.
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