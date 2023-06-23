Иск Галины КОРЧАГИНОЙ к Бибигуль ИЗЕНОВОЙ и к ОО «ОСИ «Достык-56» 20 июня рассмотрели в Костанайском городском суде. Корчагина требует Изенову и ОСИ возместить ей сумму ущерба в 545 022 тенге. Женщина считает, что ответчики 28 февраля 2023 года затопили ее квартиру в доме № 56 по ул. Хакимжановой.

Слева направо: представитель истицы Эльдар Идрисов, председатель ОСИ Аманжол Ахметов, представитель ОСИ Ксения Горячая и представитель Бибигуль Изеновой Григорий Баринов

Когда Корчагина обнаружила случившееся, она вызвала к себе председателя ОСИ «Достык-56» Аманжола АХМЕТОВА. Он вызвал сантехника Олега Синють. Вместе они провели обследование квартиры и выяснили, что Корчагину затопили соседи сверху из-за разрыва трубы трубопровода перед запорным краном водоснабжения. В результате в двухкомнатной квартире были затоплены туалет и два коридора. 14 марта специалист-оценщик выявил ущерб на 441 022 тенге.

6 апреля Корчагина направила в адрес Изеновой досудебную претензию с предложением возместить нанесенный ущерб в досудебном порядке, однако сделать это Изенова отказалась. В ответе она указала, что свою вину не признает, так как, по ее мнению, порыв произошел в зоне ответственности ОСИ.

В исковом заявлении Корчагина и ее законный представитель отмечают, что в стандартном договоре, заключаемом между собственником квартиры и ОСИ, определено разграничение зон ответственности сетей, так границей раздела сетей горячего водоснабжения является место присоединения гребенки к стояку.

При этом в п. 4 ст. 40 Закона РК «О жилищных отношениях» указывается, что к общедомовым инженерным системам относятся системы, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартир, нежилых помещений, а именно системы: холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков.

- Согласно ст. 39 Закон: собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо и если он наносит ущерб любой части общего имущества или любому другому помещению, он обязан за свой счет устранить ущерб, либо возместить расходы по его устранению, - указано в исковом заявлении. - Согласно ч. 2 ст. 6 Закона, убытки, причиненные собственникам квартир, нежилых помещений физическими, юридическими лицами, осуществляющими функции по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством РК.

В иске, Корчагина и ее представитель, указывают, что будет целесообразным привлечь в качестве соответчиков собственника квартиры, в которой произошел порыв, и ОСИ «Достык 56». В заявлении они поясняют, что собственник квартиры, где произошел порыв, не заключил своевременно договор с ОСИ. В приложении № 2 к этому договору определено разграничение зон ответственности сетей.

- В нашем городе больше 50 ОСИ и каждый из них может тоже когда-то столкнуться с такой проблемой, - пояснил 21 июня суду Ахметов. - Председатели ОСИ должны знать, что в стандартном договоре между ОСИ и собственниками квартир ответственность от стояка до первого запорного крана не прописана. В договоре написано, что все отходящее от стояка относится к частной собственности.

В ходе судебного заседания представитель ОСИ «Достык 56» Ксения Горячая пояснила, что при прошлом собственнике квартиры, которой сейчас владеет Изенова, до 2019 года не производились никакие ремонтные работы по замене труб, кранов и т. д. Представитель Изеновой Григорий Баринов парировал и утверждал, что при прошлом владельце квартиры ремонт все же производился. Представитель истицы Эльдар Идрисов сказал, что предоставит суду видеозапись, на которой видно, что при прошлом владельце в квартире были еще советские, железные трубы, а сейчас там установлены новые и пластиковые.

Людмила Логинова

Во время допроса свидетель, дворник ОСИ «Достык-56» Людмила Логинова рассказала, что летом прошлого года видела, как в квартире Изеновой делали ремонт и рабочие выносили на мусорную площадку какое-то сантехническое оборудование в картонной коробке, возможно унитаз. Еще один свидетель, жительница дома Людмила Кортунова подтвердила ее слова о ремонте, правда, по ее словам, ремонт в квартире Изеновой проводили зимой прошлого года.

Булат Изенов

Сын Изеновой, свидетель Булат Изенов пояснил суду, что как и его мать считает, что порыв трубы был в зоне ответственности ОСИ и к квартире Изеновой этот участок не относится, а согласно гражданскому кодексу РК ущерб должно возместить ОСИ.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 июля.

Фото Андрея СКИБЫ