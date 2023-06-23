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В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
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