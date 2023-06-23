Re: В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с...

Отправлено: - 17:02

Для того , чтобы ПКСК или ОСИ отвечали за трубы, находящиеся в квартирах необходимо принимать работников,которые будут периодически ходить по квартирам и производить осмотр. Для этого нужно будет поднимать тариф. А нужно это жильцам? Неужели сами жильцы не в состоянии производить осмотр состояния трубопроводов. Ну заставят сейчас ОСИ заплатить деньги по суду. С каких денег заплатит председатель? Правильно, с членских взносов, т.е. с денег , собранных на эксплуатацию этого же дома, только потому что Ответчик не следила за состоянием труб.