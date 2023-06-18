"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
Инцидент в магазине Inmart получился типичным для супермаркетов. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование. Читать новость
Сами покупатели провоцируют скандальную ситуацию, видите ли она юридически образованна. Однако, можно заявить что она положила в рюкзак несколько товаров и отказывается их оплатить. Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки. Потом можно извиниться, мол ошибочка вышло. Край "уволить" сотрудника
Тоже самое хотел написать. Щас есть такая категория людей, которые любят поскандалить на ровном месте. Например я так же как и все люблю по ТЦ походить. Бывало по разному и с рюкзаком лазил и в ящике оставлял. Но не разу мне не кто, не че ,не предъявлял. Даже намёка не было на скандал. Видимо они сами специально ведут себя подозрительным образом.
Недавние визиты в российские города сделали открытие, молодежь не та что лет двадцать назад, сидят в наушниках и уткнувшись на телефон или якобы спят, когда старушки и инвалидам никто и не уступит. Это очень нехорошо, Я больным позвонком стоял и в метро и на трамвай, благо на маршрутках не стоят. У нас молодежь ещё пока нормальная, уступают
сайлау курманов: задержать на пару часов пока будут разборки.
Тоже нельзя по закону. Есть такой термин - "потребительский терроризм". Этот уклонист ходит и троллит разные ТЦ, пользуясь несовершенством нашего законодательства. В оконцовке "отоварят" его где-нибудь в тёмном углу, и будет он кричать "полиция, спасити- памагити, хулиганы зрения лишают!!!"
сайлау курманов: Однако, можно заявить что она положила в рюкзак несколько товаров и отказывается их оплатить. Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки.
мммммда и вот с такими "грамотеями" и поборниками "справедливости" мы живем рядом) но зная что сайлау владелец магазинчика удивляться нечему) такие вот у нас владельцы магазинов которые конституционные права граждан могут нарушить лишь бы у них жевачку из магаза не вынесли
я имею право хоть с баулом в магазин зайти никто не имеет права что то там мне указывать шкафы для пакетов нужны только для удобства покупателя, чтобы он с пакетами и сумками по залу не ходил но у нас упорно почему то думают что эти шкафы для того чтобы человек с пакетом вдруг не зашел и чего то туда не положил самое смешное что вынос товара в основном производится на себе, то есть под одеждой выносят в основном дорогой алкоголь и охранники ничего не видят и не замечают)
сайлау курманов: Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки.
Можно, но если краденных вещей там не окажется - может быть ложный вызов. Был у меня случай у нас тут в Фикс-прайсе - попалась очень подозрительная администратор. В первый раз я купил шланг для душа, потом пошел в Фикс. Оказывается, у них тоже там такое есть - увидела у меня в кармане и попросила показать. Меня это несколько возмутило, т.к. хожу каждый день и их карта лояльности с моими данными у меня есть - глупо её предъявлять, если что-то украл. В следующий раз ей ПОКАЗАЛОСЬ что я в сумку положил "что-то стеклянное" - попросила её показать. Но тут уже я отказался и сказал вызывать полицию, если так надо. Пошла видео смотреть - оказалось что это мой телефон был. А шкафчики в Челябинске сейчас много где убрали - 5-ка, Перекресток. В Ленте (гипермаркет) их не хватит даже на минимальный поток посетителей. Да и если у меня с собой что-то ценное (ноутбук, например) - не оставлю я его там.
Добрый день. Как-то раз была похожая ситуация. Тоже попросили оставить в таком шкафчике сумку. На мой вопрос несут ли они ответственность за вещи оставленные в шкафчиках ответили "нет". На этом вопрос был исчерпан, я спокойно пошел со своей сумкой по магазину.
abaika95: самое смешное что вынос товара в основном производится на себе, то есть под одеждой выносят в основном дорогой алкоголь
Воруют все и старые и молодые. У меня в магазине бабушка соседка божий одуванчик каждый день ходит в магазин,на днях газету стырила,причём нисколько не смущаясь ходит дальше и улыбается,молодая мамаша вместе с дочкой 3 годика наворовала продуктов,ездил потом к ней домой забирал всё что утащила.Дети воруют напитки и шоколадки. Алкаши тащят всё подряд что под руку попадается. Вот кстати свежее видео за 14 июня вот такой мудак алкаш наворовал дезодорантов и чая.
Если вдруг кто знает этого г....а напишите пожалуйста,очень хочется с ним встретится.
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