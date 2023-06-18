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≡ "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47010
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
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Инцидент в магазине Inmart получился типичным для супермаркетов. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6141
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 18.06.23 - 19:00
#1
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Сами покупатели провоцируют скандальную ситуацию, видите ли она юридически образованна. Однако, можно заявить что она положила в рюкзак несколько товаров и отказывается их оплатить. Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки. Потом можно извиниться, мол ошибочка вышло. Край "уволить" сотрудника
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12675
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:15
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Тоже самое хотел написать. Щас есть такая категория людей, которые любят поскандалить на ровном месте. Например я так же как и все люблю по ТЦ походить. Бывало по разному и с рюкзаком лазил и в ящике оставлял. Но не разу мне не кто, не че ,не предъявлял. Даже намёка не было на скандал. Видимо они сами специально ведут себя подозрительным образом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6141
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 18.06.23 - 19:41
#3
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Недавние визиты в российские города сделали открытие, молодежь не та что лет двадцать назад, сидят в наушниках и уткнувшись на телефон или якобы спят, когда старушки и инвалидам никто и не уступит. Это очень нехорошо, Я больным позвонком стоял и в метро и на трамвай, благо на маршрутках не стоят. У нас молодежь ещё пока нормальная, уступают
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
64
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 00:11
#4
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Цитата:
Я учился на юриста и поэтому могу сказать, что в этой ситуации контролер сделала много нарушений законодательства
Источник:

это частная территория, и на ней правила устанавливает её владелец. не нравится?! у.н. в смысле покиньте помещение.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
340
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 01:52
#5
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......в нашем ПЧСТРовском супермаркете с рюкзаками не ходят да иохранники не хомят,да и зачем правоцировать персонал,стресс себе и людям.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1526
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 02:16
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
задержать на пару часов пока будут разборки.

Тоже нельзя по закону. Есть такой термин - "потребительский терроризм". Этот уклонист ходит и троллит разные ТЦ, пользуясь несовершенством нашего законодательства. В оконцовке "отоварят" его где-нибудь в тёмном углу, и будет он кричать "полиция, спасити- памагити, хулиганы зрения лишают!!!"
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1226
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 09:25
#7
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Цитата:
Карачун:
это частная территория, и на ней правила устанавливает её владелец. не нравится?! у.н. в смысле покиньте помещение.

:lol: :lol: :lol: в статье даже разъяснения от соответствующих органов есть, но "эксперты" все равно свое заключение выдают :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: lavprof, 19.06.2023 - 09:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13742
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 09:50
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Однако, можно заявить что она положила в рюкзак несколько товаров и отказывается их оплатить. Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки.

мммммда и вот с такими "грамотеями" и поборниками "справедливости" мы живем рядом)
но зная что сайлау владелец магазинчика удивляться нечему)
такие вот у нас владельцы магазинов которые конституционные права граждан могут нарушить лишь бы у них жевачку из магаза не вынесли

я имею право хоть с баулом в магазин зайти
никто не имеет права что то там мне указывать
шкафы для пакетов нужны только для удобства покупателя, чтобы он с пакетами и сумками по залу не ходил
но у нас упорно почему то думают что эти шкафы для того чтобы человек с пакетом вдруг не зашел и чего то туда не положил
самое смешное что вынос товара в основном производится на себе, то есть под одеждой
выносят в основном дорогой алкоголь и охранники ничего не видят и не замечают)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15783
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 09:54
#9
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Ян опять в историю попал))).
Цитата:
сайлау курманов:
Тут можно вызвать полицию и на полном серьёзе обвинить их в краже, задержать на пару часов пока будут разборки.

Можно, но если краденных вещей там не окажется - может быть ложный вызов. Был у меня случай у нас тут в Фикс-прайсе - попалась очень подозрительная администратор. В первый раз я купил шланг для душа, потом пошел в Фикс. Оказывается, у них тоже там такое есть - увидела у меня в кармане и попросила показать. Меня это несколько возмутило, т.к. хожу каждый день и их карта лояльности с моими данными у меня есть - глупо её предъявлять, если что-то украл.
В следующий раз ей ПОКАЗАЛОСЬ что я в сумку положил "что-то стеклянное" - попросила её показать. Но тут уже я отказался и сказал вызывать полицию, если так надо. Пошла видео смотреть - оказалось что это мой телефон был.
А шкафчики в Челябинске сейчас много где убрали - 5-ка, Перекресток. В Ленте (гипермаркет) их не хватит даже на минимальный поток посетителей. Да и если у меня с собой что-то ценное (ноутбук, например) - не оставлю я его там.

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2023 - 09:58]
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
15
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 10:11
#10
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Добрый день.
Как-то раз была похожая ситуация. Тоже попросили оставить в таком шкафчике сумку. На мой вопрос несут ли они ответственность за вещи оставленные в шкафчиках ответили "нет". На этом вопрос был исчерпан, я спокойно пошел со своей сумкой по магазину.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9430
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 10:48
#11
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Цитата:
abaika95:
самое смешное что вынос товара в основном производится на себе, то есть под одеждой выносят в основном дорогой алкоголь

Воруют все и старые и молодые.
У меня в магазине бабушка соседка божий одуванчик каждый день ходит в магазин,на днях газету стырила,причём нисколько не смущаясь ходит дальше и улыбается,молодая мамаша вместе с дочкой 3 годика наворовала продуктов,ездил потом к ней домой забирал всё что утащила.Дети воруют напитки и шоколадки.
Алкаши тащят всё подряд что под руку попадается.
Вот кстати свежее видео за 14 июня вот такой мудак алкаш наворовал дезодорантов и чая.


Если вдруг кто знает этого г....а напишите пожалуйста,очень хочется с ним встретится.

[Исправлено: Добринцофф, 19.06.2023 - 10:50]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1226
Re: "А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте...
Отправлено: 19.06.23 - 11:46
#12
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Цитата:
abaika95:
и вот с такими "грамотеями" и поборниками "справедливости" мы живем рядом)


не только с такими, но еще и с такими
Цитата:
это частная территория, и на ней правила устанавливает её владелец. не нравится?! у.н. в смысле покиньте помещение.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12675
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 12:17
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Зато у вора модный патриотический спортивный костюм)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15783
"А что у вас в рюкзаке..." - Кто прав в конфликте контролера и покупателя в супермаркете?
Отправлено: 19.06.23 - 12:20
#14
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Цитата:
Vit:
Зато у вора модный патриотический спортивный костюм)

Тоже обратил внимание. Правда, мода такая вышла лет 25 назад)).
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