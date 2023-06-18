Инцидент в магазине Inmart по ул. Чкалова, 14 (район КЖБИ) получился типичным для супермаркетов. Житель Костаная Ян КОНДУР и его девушка зашли туда вечером 1 июня. На входе контролер сказала девушке, чтобы оставила рюкзак в камере хранения. Та отказалась. И на выходе через кассу услышала новое требование.

Конфликт между покупателями и контролером произошел 1 июня в супермаркете Inmart

- Контролер сообщила, что ей необходимо проверить рюкзак, - рассказал «НГ» Ян. - Я пояснил, что досмотр могут проводить только сотрудники правоохранительных органов, но контролер не хотела выпускать нас из магазина! Я учился на юриста и поэтому могу сказать, что в этой ситуации контролер сделала много нарушений законодательства: понуждение к заключению устного договора хранения, досмотр рюкзака не полицейским и незаконное удержание лиц, то есть нарушение их свободы передвижения.

Парень отметил, что с этой проблемой сталкивается в разных супермаркетах Костаная.

- Я постоянно вижу, как контролеры работают плохо: в основном стоят возле касс, не ходят по залу, не следят за людьми, - отмечает Кондур. - Если владельцы торговых сетей не хотят нарушать закон, пусть нанимают больше людей. Я думаю, что крупный супермаркет может позволить нанять себе не одного, а двух-трех контролеров. В супермаркетах полно видеокамер, которые должны помогать в предупреждении воровства и порчи имущества.

Такие камеры хранения есть во всех супермаркетах. Класть свои вещи в них или нет, решает только покупапель

В администрации сети Inmart нам посоветовали обратиться к начальнику службы безопасности. В телефонном разговоре он кратко сказал, что контролер руководствовалась внутренними правилами супермаркета. На вопрос о том, как с ними ознакомиться, ответил: всю информацию можно найти в Интернете.

Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Мурзахан ЕРКАНОВ пояснил:



- Порядок осуществления торговой деятельности субъектом предпринимательства регламентирован Правилами внутренней торговли, утвержденный приказом и. о. министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 264. В соответствии с п. 8 предусмотрено, что ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых услуг, а также формы обслуживания определяются продавцом самостоятельно в соответствии с профилем и специализацией своей деятельности.

И отметил, что основные принципы неприкосновенности личности закреплены в КоАП РК. Согласно ст. 791, личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, относится к компетенции уполномоченных органов, перечень которых определен в ст. 787 КоАП РК«Административное задержание» и ч. 1 ст. 98 УИК РК «Производство досмотров и обысков». То есть, досмотр могут проводить сотрудники полиции, но в чрезвычайных ситуациях и при определенных обстоятельствах - военные и другие уполномоченные госслужбы.

В пресс-службе ДП Костанайской области «НГ» пояснили, что контролеры в супермаркетах не являются субъектами охранной деятельности, так что правом досмотра личных вещей не наделены.

- Такое право имеют работники, занимающие должность охранника в частной охранной организации. Право на досмотр регламентировано п. 4 ст. 13-1 Закона РК «Об охранной деятельности» , - пояснили в пресс-службе ведомства. - Там указано, что «при необходимости, когда есть основания полагать, что при задержанном лице находятся оружие, а также иные опасные и (или) запрещенные к обороту предметы, в соответствии с законодательством РК работник вправе осматривать одежду задержанного и изымать указанные предметы для передачи в правоохранительные органы РК или иной орган государственной власти».

Фото Яна КОНДУРА