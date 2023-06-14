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≡ Расследование уголовного дела в отношении заслуженного тренера РК Сапабека Мукушева прокомментировали в прокуратуре и полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46983
Расследование уголовного дела в отношении заслуженного тренера РК Сапабека Мукушева прокомментировали в прокуратуре и полиции
Отправлено: 14.06.23 - 13:58
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В ДП Костанайской области обратилась 20-летняя девушка с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 60-летнего мужчины, который совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26510
Re: Расследование уголовного дела в отношении заслуженного...
Отправлено: 14.06.23 - 13:58
#1
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Тут да, жесткач..
Эх Сапабек..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1215
Re: Расследование уголовного дела в отношении заслуженного...
Отправлено: 14.06.23 - 16:00
#2
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У дьявола есть лицо
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6129
Re: Расследование уголовного дела в отношении заслуженного...
Отправлено: 14.06.23 - 18:40
#3
Комментарий удален модератором.
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
48
Re: Расследование уголовного дела в отношении заслуженного...
Отправлено: 14.06.23 - 22:52
#4
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заслуженного тренера РК по боксу Сапабека Мукушева в том, что он дважды изнасиловал ее.
Наэрное хороший человек, тем более заслуженный тренер.
Наэрное много учеников выучил...
:oops:
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Старик Ромуальдыч
§ Старик Ромуальдыч
(Пользователи)
Регистрация:
13.06.23
Сообщений:
48
Re: Расследование уголовного дела в отношении заслуженного...
Отправлено: 14.06.23 - 22:56
#5
Комментарий удален модератором.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4120
Re: Расследование уголовного дела в отношении заслуженного...
Отправлено: 15.06.23 - 11:21
#6
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Ого! Вычеркнули из списка "Неприкасаемых"?
qazaquni.kz
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