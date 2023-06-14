20-летняя девушка обвиняет своего бывшего отчима, заслуженного тренера РК по боксу Сапабека Мукушева в том, что он дважды изнасиловал ее. Обращение зарегистрировано в департаменте полиции, подтвердили «НГ» в областной прокуратуре.

Сапабек Мукушев / Фото из архива "НГ"

- Уголовное дело находится в производстве следственного управления департамента полиции Костанайской области, в связи с чем сведения будут предоставлены указанным органом, - сообщил в ответе на официальный запрос «НГ» заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан БЕКБОСЫНОВ.

В департаменте полиции дополнили, что досудебное расследование проводится по двум статьям УК РК.

- 16 ноября 2022 года в ДП Костанайской области обратилась 20-летняя уроженка области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 60-летнего мужчины, который совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК. - По данному факту начало досудебное расследование по ст. 120 ч. 1 УК РК (Изнасилование) и по ст. 120 ч. 2 п. 4 УК РК (Изнасилование, совершенное неоднократно). В рамках расследования назначен и проведен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана, потерпевшей стороне обеспечена защита.

Впервые заявление бывшей жены Мукушева появилось 25 мая на странице фонда «НеМолчи» в Facebook.

- Мукушев Сапабек дважды изнасиловал мою дочь, первый раз в возрасте 16 лет, второй - в возрасте 18 лет. Мукушев Сапабек является криминальной личностью, авторитетом преступного мира (как он сам себя называл), не раз отбывал срок, в том числе за убийство, он запугал мою дочь, его боится вся наша область, у него имеются связи в органах в том числе и прокуратуре, - написала женщина фонду «НеМолчи».

По её словам, из-за боязни дочь рассказала о случившемся только в августе прошлого года, поэтому заявление в полицию подала спустя 4 года.

Руководитель фонда Дина ТАНСАРИ обратилась к руководству МВД РК и Генеральной прокуратуры с просьбой: "1. Обеспечить безопасность всей семье и имуществу стороны потерпевшей, сейчас они, опасаясь за свою жизнь вынуждены скрываться; 2. Допросить Сапабека Мукушева; 3. Обеспечить полноту следствия, согласно статьи 124 УПК РК; 4. Взять Мукушева под арест".