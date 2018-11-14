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alex_60
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
drakon: у нас согласно ПДД, не разрешается езда с Открытыми боковыми стёклами. Недай бог,толкнёшь встречную видишь, у вас в правилах все предусмотрено. со встречкой не шутят. у нас вот...
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14.11.18 14:57
Сергей_я
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
arman_kst: Надо не водителя штрафовать, а акима отчитывать на дисциплинарном совете по этике и обьявить выговор Источник:www.ng.kz Такое возможно только в параллельном мире. Ну или в любой...
14.11.18 14:22
arman_kst
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
Надо не водителя штрафовать, а акима отчитывать на дисциплинарном совете по этике и обьявить выговор
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Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 ноября 2018, 11:45 |  Общество

Видео, на котором запечатлен автомобиль марки Lexus 570, передвигающийся по городу с нарушениями правил ПДД, было размещено на сайте "НГ" 12 ноября. На кадрах можно разглядеть номер внедорожника - "001 RK 10", который закреплен за служебной машиной акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Среди нарушений автор ролика заметил невключенные "поворотники", неоднократное превышение скорости, а также выезд на встречную полосу через двойную сплошную. В связи с этим «НГ» обратилась за комментарием в департамент полиции Костанайской области.

- Управлением местной полицейской службой департамента полиции Костанайской области изучено видео, размещенное на сайте «Наша газета», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сегодня, 14 ноября. - В ходе проведенной проверки установлено, что 11 ноября т.г. водитель, управляя автомашиной Lexus, допустил нарушения правил дорожного движения. За нарушение правил маневрирования водитель привлечен к административной ответственности по ст. 595 ч.1 КоАП РК. По факту нарушения скоростного режима административное дело возбуждается только в случае фиксации нарушения сертифицированным измерительным прибором согласно ст. 766 КоАП РК, что в данном случае отсутствует.

За нарушение правил маневрирования (невключенные «поворотники»), по данным ДП, водитель уже заплатил штраф в размере 2,5 МРП (6012,5 тенге) — половину от полной суммы штрафа, предусмотренной по ст. 595 ч.1 КоАП РК.

Что касается пересечения двойной сплошной линии - нарушения, за которое водителя Lexus могли лишить водительского удостоверения на полгода, то состава административного правонарушения по этому факту полицейские не нашли.

- Была создана аварийная ситуация неустановленной машиной темного цвета, - говорится в сообщении пресс-службы ДП. - В связи с чем во избежание столкновения с данной машиной водитель Lexus был вынужден наехать на двойную сплошную линию. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению автомашины темного цвета.

Последний комментарий, мягко говоря, удивил. На видео, имеющимся в распоряжении "НГ",  больше похоже, что водитель Lexus  сделал попытку обогнать автомобиль белого цвета, ехавший впереди него, поэтому пересек двойную сплошную. Но,увидев, что на встречу ему едет автомобиль, вернулся на свою полосу.

В ДП сообщили, что уходом от аварии заезд на двойную сплошную объяснил сам водитель, который был опрошен вчера, 13 ноября. И полицейские согласились с его объяснением. Однако, согласно ПДД, даже в случае ухода от столкновения с другим автомобилем, водитель не должен был пересекать двойную сплошную. По правилам можно было сбросить скорость.

Кстати, это не первый раз, когда автомобили госслужащих нарушают ПДД, за которые их водители отделываются либо незначительными штрафами, либо вообще избегают наказания.

Из самых резонансных можно вспомнить ДТП, которое произошло в Костанае 22 сентября 2010 года на ул. Баймагамбетова с участием внедорожника с госномером «Р 009 АА», закрепленным за бывшим в то время акимом Костаная Жомартом Нургалиевым. Внедорожник сбил пешехода на ул. Баймагамбетова между ул. Амангельды и Победы. Пешеход получил травмы, но остался жив. Уже на следующий день, 23 сентября 2010 года, работавший тогда начальником управления дорожной полиции Костаная ДВД Костанайской области Омербек СУЛЕЙМЕНОВ, пояснял, что  «ДТП не было».

- Я на место не выезжал, но говорят, что ДТП не было, потому что водитель джипа просто объезжал пьяного, - сообщал "НГ" Сулейменов. - Поэтому он был вынужден выехать на полосу встречного движения, чтобы избежать наезда на человека. Иначе он бы его просто задавил.

Позже сам пострадавший отказался от всех претензий к водителю акима города и пояснял на брифинге в ДВД области, что, действительно, был пьян и сам случайно бросился под колеса внедорожника.

Интересно, что тогда аким Костаная торопился на футбольный матч «Тобол-Шахтер», который проходил на стадионе «Центральный». В этот раз видео было сделано около 18.40, а в 19.00 аким области Архимед Мухамбетов уже был в филармонии на чествовании ФК "Тобол".
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Водитель Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жизнь налаживается.
сам факт быстрого ответа, расследования и наложения штрафа
говорит что все не так уж и плохо.
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§ 211
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.11.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель этот наверно снимающий..
И ведь найдут..
Можно и самим найти по камерам..
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§ Yorik
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.11.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В связи с чем во избежание столкновения с данной машиной водитель Lexus был вынужден наехать на двойную сплошную линию

Однако, создан прецедент. Теперь, я так понимаю, всем наехавшим на сплошную/выехавшим на встречку можно объяснять свои действия желанием "избежать столкновения" и ссылаться на данный пресс-релиз как обоснование.
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§ Vital
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Я вот тоже так подумал. Ведь простому смертному за такой маневр весь мозг и кошелек вынесли б. Если б на месте была б разборка, то взятка была б не плохая. А в суде скорей всего лишение. Я лично уже сталкивался с этой проблемой. Теперь вот думаю наделать скрины и вырезки из пресс-служба полиции и возить с собой на всякий случай)))
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§ drakon
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15090
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Что касается пересечения двойной сплошной линии

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32968

Я правильно понимаю? Пересечение сплошной линии,
это когда Автомобиль всеми 4 - мя колёсами - пересёк
линию или просто 2-мя колёсами её пересёк и 2-мя -
ехал по своей полосе, это одно и тоже нарушение?
Насколько я помню ПДД, наезда на сплошную линию,
нет такого нарушения... :-o
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§ Медный
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.11.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
и ссылаться на данный пресс-релиз как обоснование.

в такие моменты я скажу что жаль что у нас не "прецедентное право"
а так бы да :lol:
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§ alex_60
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пересечение сплошной линии,
это когда Автомобиль всеми 4 - мя колёсами - пересёк


по смыслу, если даже руку вытянул за сплошную. уже пересечение.
ведь тем самым создал препятствие на встречной полосе.
ведь рука может толкнуть автомобиль на встречной полосе.
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§ alex_60
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
что жаль что у нас не "прецедентное право"
а так бы да


даже если бы и было, это не совсем так наверное..
судебный прецендент- решение определённого суда по конкретному делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы). Прецедентом являются решения, вынесенные по аналогичному делу.
а тут то не суд. а просто комментарий.
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§ Йцукен
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому-то нужно повторить сей моневр пере стражами порядка, потом ссылаться на эту статью, и закрепить прецедент. Тут два варианта: либо я дурак, либо пресс служба ДВД и соответственно руководство покрывает водителя акима области.
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§ Гога
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.11.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чевствовании - может все-таки *Чествование* ?
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§ drakon
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15090
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ведь рука может толкнуть автомобиль на встречной полосе.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=787002&topic_id=36141&forumid=1#787002

Алекс, спасибо. Я вот уже почти 20 лет-
думаю, почему у нас согласно ПДД, не
разрешается езда с Открытыми боковыми
стёклами. Недай бог,толкнёшь встречную
машину?... :lol: :-o :oops:
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§ Rexyn
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 77
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 14.11.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Чествование*

спасибо, исправили
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§ Добринцофф
Re: Водитель служебного Lexus акима Костанайской области...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6249
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.11.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Водитель этот наверно снимающий..
И ведь найдут..
Можно и самим найти по камерам..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32968

А чё его искать?зачем?
Разве законом запрещено снимать машину акима на видео?
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§ 211
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.11.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Разве законом запрещено снимать машину акима на видео?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=787018&topic_id=36141&forumid=1#787018

Проверят и оштрпфуют, если надо будет.
В Актобе или Атырау же оштрафовали водилу который заснял полицейских стоящих прям на остановке..
На 30 тысяч по моему влетел..
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§ Медный
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.11.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а тут то не суд. а просто комментарий.

:lol: в курсе. Не стал расписывать, думаю люди, если надо сделают за меня. Таки сделали 8-) Спасибо!
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