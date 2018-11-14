Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД

Видео, на котором запечатлен автомобиль марки Lexus 570, передвигающийся по городу с нарушениями правил ПДД, было размещено на сайте "НГ" 12 ноября. На кадрах можно разглядеть номер внедорожника - "001 RK 10", который закреплен за служебной машиной акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Среди нарушений автор ролика заметил невключенные "поворотники", неоднократное превышение скорости, а также выезд на встречную полосу через двойную сплошную. В связи с этим «НГ» обратилась за комментарием в департамент полиции Костанайской области.

- Управлением местной полицейской службой департамента полиции Костанайской области изучено видео, размещенное на сайте «Наша газета», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сегодня, 14 ноября. - В ходе проведенной проверки установлено, что 11 ноября т.г. водитель, управляя автомашиной Lexus, допустил нарушения правил дорожного движения. За нарушение правил маневрирования водитель привлечен к административной ответственности по ст. 595 ч.1 КоАП РК. По факту нарушения скоростного режима административное дело возбуждается только в случае фиксации нарушения сертифицированным измерительным прибором согласно ст. 766 КоАП РК, что в данном случае отсутствует.

За нарушение правил маневрирования (невключенные «поворотники»), по данным ДП, водитель уже заплатил штраф в размере 2,5 МРП (6012,5 тенге) — половину от полной суммы штрафа, предусмотренной по ст. 595 ч.1 КоАП РК.

Что касается пересечения двойной сплошной линии - нарушения, за которое водителя Lexus могли лишить водительского удостоверения на полгода, то состава административного правонарушения по этому факту полицейские не нашли.

- Была создана аварийная ситуация неустановленной машиной темного цвета, - говорится в сообщении пресс-службы ДП. - В связи с чем во избежание столкновения с данной машиной водитель Lexus был вынужден наехать на двойную сплошную линию. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению автомашины темного цвета.

Последний комментарий, мягко говоря, удивил. На видео, имеющимся в распоряжении "НГ", больше похоже, что водитель Lexus сделал попытку обогнать автомобиль белого цвета, ехавший впереди него, поэтому пересек двойную сплошную. Но,увидев, что на встречу ему едет автомобиль, вернулся на свою полосу.

В ДП сообщили, что уходом от аварии заезд на двойную сплошную объяснил сам водитель, который был опрошен вчера, 13 ноября. И полицейские согласились с его объяснением. Однако, согласно ПДД, даже в случае ухода от столкновения с другим автомобилем, водитель не должен был пересекать двойную сплошную. По правилам можно было сбросить скорость.

Кстати, это не первый раз, когда автомобили госслужащих нарушают ПДД, за которые их водители отделываются либо незначительными штрафами, либо вообще избегают наказания.

Из самых резонансных можно вспомнить ДТП, которое произошло в Костанае 22 сентября 2010 года на ул. Баймагамбетова с участием внедорожника с госномером «Р 009 АА», закрепленным за бывшим в то время акимом Костаная Жомартом Нургалиевым. Внедорожник сбил пешехода на ул. Баймагамбетова между ул. Амангельды и Победы. Пешеход получил травмы, но остался жив. Уже на следующий день, 23 сентября 2010 года, работавший тогда начальником управления дорожной полиции Костаная ДВД Костанайской области Омербек СУЛЕЙМЕНОВ, пояснял, что «ДТП не было».

- Я на место не выезжал, но говорят, что ДТП не было, потому что водитель джипа просто объезжал пьяного, - сообщал "НГ" Сулейменов. - Поэтому он был вынужден выехать на полосу встречного движения, чтобы избежать наезда на человека. Иначе он бы его просто задавил.

Позже сам пострадавший отказался от всех претензий к водителю акима города и пояснял на брифинге в ДВД области, что, действительно, был пьян и сам случайно бросился под колеса внедорожника.

Интересно, что тогда аким Костаная торопился на футбольный матч «Тобол-Шахтер», который проходил на стадионе «Центральный». В этот раз видео было сделано около 18.40, а в 19.00 аким области Архимед Мухамбетов уже был в филармонии на чествовании ФК "Тобол".