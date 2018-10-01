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Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 октября 2018, 11:15 |  Криминал

Судебный процесс в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - начался сегодня, 1 октября.

Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о нападении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.

Полицейским предъявлено обвинение по ст. 371 ч 1 УК РК (халатность). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Полицейские были арестованы 22 июля, свою вину во время вынесения меры пресечения не признавали. Однако сегодня в суде стало известно, что оба полицейских готовы заключить процессуальное соглашение с прокурором в связи с полным признанием вины.

- В связи с этим суд дает время на заключение процессуального соглашения, - заявил председательствующий судья САДВАКАСОВ.- Процесс переносится на 3 октября.

В этот день станет ясно, согласится ли прокуратура на заключение процессуального соглашения и какой срок в связи с этим назначат полицейским.

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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4817
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не их надо судить, или вернее всего их и непосредственных их начальников вплоть до главного ДВД или как его там..
Кто то же их обучал этому искусству, как нужно полицейским работать.
Теперь эти крайние?
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* Алиса
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4355
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.10.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Теперь эти крайние?

Вот Марик, о том же подумала. Нашли самых крайних. Вместо поиска реальных убийц - тратят время на "второстепенное". А там гляди и подзабудется :-x
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§ drakon
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А там гляди и подзабудется

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780768&topic_id=35716&forumid=1#780768

Так убийцов что ли не поймали?... :-o
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§ Сыкымы
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Нашли самых крайних. Вместо поиска реальных убийц

Девушка могла бы остаться в живых, и убийц искать не пришлось бы - если бы не халатность этих двоих. За это и судят.
Цитата:
Алиса:
тратят время на "второстепенное"

Ну да, весь ДВД занимался поиском этих "крайних"? Максимум 1 (один) следователь вёл их "дело". Рассуждаете на уровне оцифрованного...
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* Алиса
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4355
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.10.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
За это и судят.

шумиха вокруг их суда - будто они убили! Почему-то я в местных сми читаю больше о действиях над этими двумя, нежели о поиске реального(-ых) убийцы. Разница есть или вы не прочитываете между строк о чем я? Цитата:
drakon:
Так убийцов что ли не поймали?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780775&topic_id=35716&forumid=1#780775

ну судя по тому что все взоры и "ажиотаж" обращены на "крайних" - делаем вывод - нет! Добить этих двоих - важнее.
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§ drakon
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
делаем вывод - нет

А что то НГ - писАла, что поймали аж Двоих,
по снимкам из космоса... :-o
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§ Vital
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Эти двое по роду своей деятельности должны были предотвратить. Хотя поздно, но как я понял был шанс спасти девушку. Звонок был? Был. Звонивший обьяснил ситуацию? Да. Эти должны были проверить. Или посадить за ложный звонок или поймать этих . А третий вариант который произошел не должен был случится.
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§ Vital
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да поймали. Одного я уже знаю как зовут. Знаю с какой деревни. Толя
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§ Сыкымы
Re: Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Разница есть или вы не прочитываете между строк о чем я

Кто и когда расписывал подробности расследования? Закончится следствие, дело в суд передадут - тогда и газеты напишут, и "шумиха" будет... Или вам экшн нужен - с погонями, стрельбой, публичным захватом и чтоб на каждом углу об этом кричали все СМИ?
Цитата:
Алиса:
шумиха вокруг их суда - будто они убили!

Цитата:
Алиса:
ну судя по тому что все взоры и "ажиотаж" обращены на "крайних"

Да где шумиха, где ажиотаж?
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