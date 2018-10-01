Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде

Судебный процесс в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - начался сегодня, 1 октября.

Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о нападении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.

Полицейским предъявлено обвинение по ст. 371 ч 1 УК РК (халатность). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Полицейские были арестованы 22 июля, свою вину во время вынесения меры пресечения не признавали. Однако сегодня в суде стало известно, что оба полицейских готовы заключить процессуальное соглашение с прокурором в связи с полным признанием вины.

- В связи с этим суд дает время на заключение процессуального соглашения, - заявил председательствующий судья САДВАКАСОВ.- Процесс переносится на 3 октября.

В этот день станет ясно, согласится ли прокуратура на заключение процессуального соглашения и какой срок в связи с этим назначат полицейским.

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