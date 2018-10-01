Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Ольга ЛИХОГРАЙ
Судебный процесс в отношении двух полицейских дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - начался сегодня, 1 октября.
Полицейских обвиняют в том, что в июле этого года, выехав по звонку на сообщение о нападении на Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших. Девушка была жестоко убита.
Полицейским предъявлено обвинение по ст. 371 ч 1 УК РК (халатность). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Полицейские были арестованы 22 июля, свою вину во время вынесения меры пресечения не признавали. Однако сегодня в суде стало известно, что оба полицейских готовы заключить процессуальное соглашение с прокурором в связи с полным признанием вины.
- В связи с этим суд дает время на заключение процессуального соглашения, - заявил председательствующий судья САДВАКАСОВ.- Процесс переносится на 3 октября.
В этот день станет ясно, согласится ли прокуратура на заключение процессуального соглашения и какой срок в связи с этим назначат полицейским.
Читайте также:
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 149
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Урок футбола!
юля елиссева: Зачем г ну это вопрос к газете)))) А школе - "счастье")))) - мероприятие прошло и факт "зафиксирован" посредством фото и еще "все увидели" -...
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Я тебе хочу сказать что я проехал более 10000 тыс.км. Польшу,Литву,Латвию и в России один раз утром остановили на посту постовому скучно было спросил как дела у Меркель.И такого количества дорожной...
Урок футбола!
Алиса: а им нужно в СМИ "засветиться", т.е. - для галочки)))) Засветиться надо чинушам. Зачем газета сии чиновничьи отчеты пропускает? Вроде не госзаказная газета...
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
211: Конечно не ного жаль, что все советское и названия в том числе от нас уходят, но, сами как говорится виновны.. Вот за что мы тебя любим, Мереке Заканович, так это за интеллигентную и...
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Алиса: Разница есть или вы не прочитываете между строк о чем я Кто и когда расписывал подробности расследования? Закончится следствие, дело в суд передадут - тогда и газеты напишут, и...