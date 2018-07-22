Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- По факту убийства 18-летней девушки начато досудебное расследование, - говорится в сообщении. - Тело без вести пропавшей жительницы поселка Затобольск обнаружено в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону поселка Затобольск. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Ранее об обнаружении тела девушки "НГ" сообщили волонтеры, которые вели поиски пропавшей Дарьи Махортовой.

- Нашли труп девушки, - сообщила “НГ” по телефону координатор волонтеров Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. - Возле большого моста. Мы собирались напротив "Ак-Шанырака". Нашли не мы. Полиция приехала, мы уже потом подошли.