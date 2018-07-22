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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Как то мимо прошло, что сегодня у нас убили и КВНщика.. Так же артерия в ноге..
22.07.18 01:28
211
Маленькая страна большого акима
Качеев Денис: Наконец то сказано очень рационально, взвешенно и разумно.. Я бы так не смог, но именно то всегда имел ввиду насчет нынешнего акима..
22.07.18 00:59
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Ты плохой человек.. Думаешь никто не видит как ходишь всегда и науськиваешь того же электрона против? Ты очень злой человек, я бы сказал злобный, обидчивый и мстительный.. В том...
22.07.18 00:43
Медный
Маленькая страна большого акима
Качеев Денис: наша жизнь зависит от нас, и нам решать в каком обществе жить уж пардоньте, бытие определяет сознание. общественное бытие определяет общественное сознание. Что вы хотите от людей? ...
21.07.18 23:32
Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный: Наивные они там в своих Европахъ. ;-)
21.07.18 23:21
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Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки

21 июля 2018, 20:32 |  Криминал

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. 

- По факту убийства 18-летней девушки начато досудебное расследование, - говорится в сообщении. - Тело без вести пропавшей жительницы поселка Затобольск обнаружено в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону поселка Затобольск. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Ранее об обнаружении тела девушки "НГ" сообщили волонтеры, которые вели поиски пропавшей Дарьи Махортовой.

- Нашли труп девушки, - сообщила “НГ” по телефону координатор волонтеров Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. - Возле большого моста. Мы собирались напротив "Ак-Шанырака". Нашли не мы. Полиция приехала, мы уже потом подошли.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5873
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Своими амнистиями по выпускали разных подонков. Ходят по улицам убивают людей.
Господи. Молодая же совсем. Соболезнование родителям и близким.
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§ Khalisi
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ужасно. Убийцы и воры должны сидеть в тюрьме! Девушку очень жалко, страшно, когда уходят такие молодые...
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§ Обликоморале
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5582
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато ''Хабар'' вещает, что все у нас прекрасно.
А СМИ захлебываются в криминальных сводках.
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