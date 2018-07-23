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drakon
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
23.07.18 17:10
Елена Пикельная
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
23.07.18 17:01
drakon
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
23.07.18 17:00
yudjin
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
23.07.18 16:50
Vital
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol:
23.07.18 16:41
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"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 июля 2018, 12:43 |  Криминал

Оперативно-следственные мероприятия по поиску убийцы 18-летней жительницы Затобольска Дарья Махортовой продолжаются. Сегодня, 23 июля, сотрудники СОБР и полиции прочесывают лесопосадки по обеим сторонам Большого моста.

Корреспондентам "НГ" они сухо сообщили, что ищут улики. В кювете, недалеко от светофора, лежат медицинские перчатки и пустые бутылки со следами порошка для снятия отпечатков пальцев.

Наверху, напротив этого места, на ограждении стоит большая алая роза - как символ трагедии. Примерно в этом месте, по словам очевидцев, неизвестный мужчина перебежал дорогу и столкнул Дашу в кювет глубиной около 5 м. Девушка возвращалась с ежедневной пробежки домой.

По словам родного дяди Даши Николая БАЛАШОВА, момент нападения на его племянницу видела проходящая мимо пара.

- Парень тут же позвонил в полицию, но они не отреагировали, - сообщил "НГ" Балашов. - Потом мама подала заявление о пропаже девочки. Ее долго искали. Свидетель, поняв, кого ищут, позвонил в полицию и показал место, где Дашу столкнули в кювет. Там и обнаружили ее тело. Полиция, конечно, нам ничего не объясняет и про свидетеля тоже молчат, но люди говорят именно так - что сначала был звонок, на который в полиции не отреагировали.

Вся семья Даши сейчас в шоке, мама держится только благодаря уколам. Приехали родственники из Екатеринбурга, где Даша отучилась один год в медицинском колледже на фельдшера. Она мечтала стать врачом.

- Приезжал генерал из ДВД, выразил соболезнования, просил не поднимать волну, - говорит Балашов. - Мол, чтобы не спугнуть преступника. А что тут не поднимать, если в соцсетях уже давно это волна пошла. Девчонку-то не вернешь...

В шоке находятся и все учителя школы № 2 Затобольска, которую Даша Махортова закончила в прошлом году. Девочка хорошо училась, выступала в команде КВН, активно занималась спортом.

- Буквально за 2 дня до трагедии ее встретила наш учитель биологии, - рассказала "НГ" директор Затобольской школы Лидия САПОЖНИКОВА. - Даша сказала, что у нее все хорошо, ей нравится учиться в Екатеринбурге, приехала к маме на каникулы. Была очень веселой. И тут такое...

По словам директора школы, девочка была творческой. Кстати, на воротах дома, где жила Даша, необычный рисунок волка, воющего на луну. Говорят, Даша вместе с мамой рисовала.

Как рассказали родственники Дарьи Махортовой, в соцсетях появляются сообщения о том, что некоторые жители Затобольска не раз видели мужчину, который запечатлен на видео с одного из регистраторов (белая футболка, клетчатые шорты). Якобы он регулярно прохаживался в этом месте Большого моста и даже нападал на жительницу Затобольска, но ей удалось от него убежать.

Николай Балашов через "Нашу Газету" обратился ко всем, кто проезжал или проходил во время нападения на Дашу по Большом мосту, с просьбой помочь в поисках убийцы.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди давайте поможем. Оглянитесь вокруг. Может у кого на работе колега непоявляется 3 дня. Хоть что то. Хоть малейшую зацепку дать ментам.
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§ Victor Yang
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10781
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования всем близким. Земля пухом девочке.

Алау опубликовала фоторобот :
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§ Rexyn
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 51
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 23.07.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео. Родственники Дарьи просят помочь с поисками убийцы.
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§ Сергей_я
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Алау опубликовала фоторобот :

так ощущение что делали через фотошоп. Взяли фото и просто увеличили нос и щеки. Пропорций вообще нет. Сделано абы как, видать торопили, что б народу хоть что-то дать.
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§ Vital
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да ладно тебе. Понятно что он на оригинал мало будет похош. Со слов же рисовали.Ну хоть што то. Круг уже сужается. Европеец вроде. Большой нос. Скулы широкие. Прическа редкая , но точно не расспространеная. Одежда. Это уже неплохо. Должен был засветится. По любому.
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§ kbkz1980
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3741
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но они не отреагировали,

Самая,страшная фраза.
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§ Сергей_я
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Европеец вроде

хотя люди говорили об азиате..
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§ Trueman4400
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас важны любые детали, кто что видел или слышал. От этого зависит, как быстро поймают убийцу. Трагедия, которая заставляет нас понимать, что нельзя быть равнодушными.
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