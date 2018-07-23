"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства

Оперативно-следственные мероприятия по поиску убийцы 18-летней жительницы Затобольска Дарья Махортовой продолжаются. Сегодня, 23 июля, сотрудники СОБР и полиции прочесывают лесопосадки по обеим сторонам Большого моста.

Корреспондентам "НГ" они сухо сообщили, что ищут улики. В кювете, недалеко от светофора, лежат медицинские перчатки и пустые бутылки со следами порошка для снятия отпечатков пальцев.

Наверху, напротив этого места, на ограждении стоит большая алая роза - как символ трагедии. Примерно в этом месте, по словам очевидцев, неизвестный мужчина перебежал дорогу и столкнул Дашу в кювет глубиной около 5 м. Девушка возвращалась с ежедневной пробежки домой.

По словам родного дяди Даши Николая БАЛАШОВА, момент нападения на его племянницу видела проходящая мимо пара.

- Парень тут же позвонил в полицию, но они не отреагировали, - сообщил "НГ" Балашов. - Потом мама подала заявление о пропаже девочки. Ее долго искали. Свидетель, поняв, кого ищут, позвонил в полицию и показал место, где Дашу столкнули в кювет. Там и обнаружили ее тело. Полиция, конечно, нам ничего не объясняет и про свидетеля тоже молчат, но люди говорят именно так - что сначала был звонок, на который в полиции не отреагировали.

Вся семья Даши сейчас в шоке, мама держится только благодаря уколам. Приехали родственники из Екатеринбурга, где Даша отучилась один год в медицинском колледже на фельдшера. Она мечтала стать врачом.

- Приезжал генерал из ДВД, выразил соболезнования, просил не поднимать волну, - говорит Балашов. - Мол, чтобы не спугнуть преступника. А что тут не поднимать, если в соцсетях уже давно это волна пошла. Девчонку-то не вернешь...

В шоке находятся и все учителя школы № 2 Затобольска, которую Даша Махортова закончила в прошлом году. Девочка хорошо училась, выступала в команде КВН, активно занималась спортом.

- Буквально за 2 дня до трагедии ее встретила наш учитель биологии, - рассказала "НГ" директор Затобольской школы Лидия САПОЖНИКОВА. - Даша сказала, что у нее все хорошо, ей нравится учиться в Екатеринбурге, приехала к маме на каникулы. Была очень веселой. И тут такое...

По словам директора школы, девочка была творческой. Кстати, на воротах дома, где жила Даша, необычный рисунок волка, воющего на луну. Говорят, Даша вместе с мамой рисовала.

Как рассказали родственники Дарьи Махортовой, в соцсетях появляются сообщения о том, что некоторые жители Затобольска не раз видели мужчину, который запечатлен на видео с одного из регистраторов (белая футболка, клетчатые шорты). Якобы он регулярно прохаживался в этом месте Большого моста и даже нападал на жительницу Затобольска, но ей удалось от него убежать.

Николай Балашов через "Нашу Газету" обратился ко всем, кто проезжал или проходил во время нападения на Дашу по Большом мосту, с просьбой помочь в поисках убийцы.