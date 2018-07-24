Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ

В отношении старшины и старшего сержанта местной полицейской службы (МПС), которые не отреагировали на сообщение о нападении на Дарью Махортову, проводят досудебное расследование сотрудники управления собственной безопасности области (УСБ) ДВД Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

- 20 июля, в 22 часа 16 минут, от оператора «102» ЦОУ УВД Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины, - сообщила сегодня, 24 июля, пресс-служба ДВД. - Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей.

Управление собственной безопасности в действиях сотрудников полиции усматривает преступную халатность, выразившуюся в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей. Следователем УСБ ДВД вынесено ходатайство об аресте полицейских, которое поддержано судом.

Как уже сообщала «НГ», двое полицейских водворены в изолятор временного содержания. В отношении полицейских проводится досудебное расследование по статье 371 УК РК (халатность).

20 июля Дарья Махортова вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.

Дарья Махортова / Фото из соцсетей