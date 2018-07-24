Форум
elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Trueman4400: Опять засланные казачки тему раздувают. Что за бред вы несёте? Это же нелогично. Если смотреть на опыт западных стран ( а мы же обожаем смотреть на их опыт) неплательщиков выселяет в...
24.07.18 21:59
Vital
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Подсчетал щас свою. 5% получилось от зарплаты. Меня комуналка не когда и не напрягала. Ну правда у меня не живкт как у Марикело 20 человек в квартире))) :lol:
24.07.18 21:58
Добринцофф
Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
Данияр Нурмагамбетов ответил, что проблему с безбилетниками и перекупщиками можно решить, если бы госорганы сократили количество бронируемых мест в поездах. Источник:www.ng.kz так как количество...
24.07.18 21:46
elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале: Ну более менее доходчиво. У нас наверное от 20 до 30% На коммуналку? Давай ты теперь доходчиво объясни. Вот сколько у вас стоит в съём двушка средняя (скажем квадратов 50-60) с...
24.07.18 21:45
Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron: Ну более менее доходчиво. У нас наверное от 20 до 30% в среднем она забирает. Это если исходить из з/п 60-80 таньга на человека. таноми52: Есть есчо у людей одна страшная...
24.07.18 21:40
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 июля 2018, 17:21 |  Криминал

В отношении старшины и старшего сержанта местной полицейской службы (МПС), которые не отреагировали на сообщение о нападении на Дарью Махортову, проводят досудебное расследование сотрудники управления собственной безопасности области (УСБ) ДВД Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

- 20 июля, в 22 часа 16 минут, от оператора «102» ЦОУ УВД Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины, - сообщила сегодня, 24 июля, пресс-служба ДВД. - Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей.

Управление собственной безопасности в действиях сотрудников полиции усматривает преступную халатность, выразившуюся в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей. Следователем УСБ ДВД вынесено ходатайство об аресте полицейских, которое поддержано судом.

Как уже сообщала «НГ», двое полицейских водворены в изолятор временного содержания. В отношении полицейских проводится досудебное расследование по статье 371 УК РК (халатность).

20 июля Дарья Махортова вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.

Дарья Махортова / Фото из соцсетей
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.07.18 16:47 Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
24.07.18 14:52 Чтобы сделать постановку на очередь в детсад автоматической, Костанай получил из областного бюджета 24,5 млн тенге
24.07.18 14:19 Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
24.07.18 13:33 Это не первые попавшиеся - МВД о подозреваемых в убийстве Дениса Тена
24.07.18 12:50 Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела
24.07.18 10:30 Семь человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Костанае
24.07.18 09:41 Женщина 15 лет незаконно получала пенсию в Костанае
24.07.18 09:38 20 млн тенге потеряли из-за финансовой пирамиды жители Костанайской области
24.07.18 08:56 Определились соперники "Тобола" и "Кайрата" в случае выхода в третий отборочный раунд Лиги Европы
23.07.18 17:12 Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Trueman4400
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь проходившие мимо видели момент нападения, почему не вмешались? Если не хотели вмешиваться, то хотя бы крикнули полиция едет! Может и спугнули бы преступника! Позвали бы на помощь кого угодно, нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.
Профайл

§ Trueman4400
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787#773076
Когда приехала полиция девочка уже была убита эти зверем. А спасти ее можно было. Обидно, жалко, не понятно. Ладно бы кражу увидели, бог с ним, пусть бы крали дальше, а тут ясно же было, что ничем хорошим это не закончится. А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2517
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.

Да давно уже нет такого.
Профайл

§ Victor Yang
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.

Она относится только к оставлению в опасности немощных:
Цитата:
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние Подробнее: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/119.htm

Человек не обязан рисковать своей жизнью, ведь не факт, что не было бы двух погибших, попытайся он помочь.
Профайл

§ Сержант Рипли
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Сержант Рипли


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 24.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да давно уже нет такого.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787

А почему нет? Почему мы очерствели и начинаем приходить в себя, когда трагедия случается, тогда сожалеем, высказываемся по поводу кто виноват. А виноваты все мы с вами, равнодушием, проходим мимо чужой беды. Не должно так быть. От этого зависит, как в данном случае, чья то жизнь.
Профайл

§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.

Согласно Конституции, все равны перед законом. Почему тогда не привлекают к ответственности лиц, оставивших в опасности потерпевшую? Почему они, если вызвали полицию, не дождались ее приезда, не оказали помощь?
Профайл

§ Vital
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

От куда нам знать . Может она там сутки умерала.
Профайл

§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Человек не обязан рисковать своей жизнью

Да неужели трудно помочь, если видишь, как подонок нападает на девушку? Или у нас сейчас в моде только снимать на камеру и выкладывать на ютуб и цитировать диспозиции УК РК?
Профайл

§ Trueman4400
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Она относится только к оставлению в опасности немощных:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787
В Большом Энциклопедическом словаре дается следующее определение: преступление, заключающееся в неоказании необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Эта статья касается не только немощных. При ДТП есть ответственность, когда так оставляют без помощи.
Профайл

§ Vital
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б позвонили и сказали что какой то тип сидит за рулем пиво пьет и семки лузнает в форточку. Экипаж бы прошерстил бы весь квартал. Зная что можно щас бабки рубануть нахаляву .
Профайл

§ Vital
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На васапе бред какой то ходит. Только что пришел. Люди вы че гоните. Парень какой то рассказывает что убийца ее оттащил к весту там в подвале надругался очень жеско а потом отащил обратно в обочину. Муть какая то. Народ вы хоть думайти че говорите
Профайл

§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Парень какой то рассказывает

Ты ж не бабка сплетни собирать... Ажиотаж не поднимайте сами.
Профайл

§ 211
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3225
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так работали работали, штрафовали за окурки и семочки во дворе, как их учили, как наставляли согласно Закону..
И уже раз, и другая жизнь, другая судьба..
А вот тут уже к более вышестоящим органам..
У этого старшины или сержанта, есть соответствующее детективное образование, какой то положительный опыт в таких делах?
Или просто тупо откуда то пасанов малолеток набрали и посадили работать сотрудниками полиции?
Почему дело по Убийству направляется сперва к сержанту или к старшине, а каким то Одиночным пикетом занимается сам Генерал?
Профайл

§ 211
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3225
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Викторией Ганей точно так же было..
Отправили сержантов и рядовых без соответствующего на то образования, просто тупо ходить вокруг Рудного..
Все знаем что из этого вышло, не нашли..
Но когда украли Часы у того, кого не скажу, так поймать преступника было делом чести самых профессиональных криминалистов не города, а всей Республики..
Наняли даже европейское детективное агенство, заплатив ему 40 тысяч баксов..
На 6 миллионов евро коллекция, что нам эти 40 штук..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 3
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх