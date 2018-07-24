Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Ольга ЛИХОГРАЙ
Санкцию на арест двух полицейских Костанайского РОВД - Алмата Ермаканова и Руслана Рыжевова - Костанайский районный суд в Затобольске рассмотрел сегодня, 24 июля. Эту информацию «НГ» подтвердили в канцелярии районного суда.
Дарья Махортова / Фото из соцсетей
- Полицейских арестовали, всю остальную информацию узнавайте в приемной судьи, - сообщили в канцелярии.
Арест полицейских санкционировал судья Серик Айбасов.
Полицейские обвиняются по ст. 371 ч. 2 УК РК (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Полицейские вину не признали, проходит досудебное расследование.
Напомним, родной дядя Даши Николай БАЛАШОВ заявил что, момент нападения на его племянницу видела проходящая мимо пара.
- Парень тут же позвонил в полицию, но они не отреагировали, - сообщил "НГ" Балашов. - Потом мама подала заявление о пропаже девочки. Ее долго искали. Свидетель, поняв, кого ищут, позвонил в полицию и показал место, где Дашу столкнули в кювет. Там и обнаружили ее тело. Полиция, конечно, нам ничего не объясняет и про свидетеля тоже молчат, но люди говорят именно так - что сначала был звонок, на который в полиции не отреагировали.
20 июля Дарья Махортова вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.
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