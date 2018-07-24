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elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Trueman4400: Опять засланные казачки тему раздувают. Что за бред вы несёте? Это же нелогично. Если смотреть на опыт западных стран ( а мы же обожаем смотреть на их опыт) неплательщиков выселяет в...
24.07.18 21:59
Vital
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Подсчетал щас свою. 5% получилось от зарплаты. Меня комуналка не когда и не напрягала. Ну правда у меня не живкт как у Марикело 20 человек в квартире))) :lol:
24.07.18 21:58
Добринцофф
Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
Данияр Нурмагамбетов ответил, что проблему с безбилетниками и перекупщиками можно решить, если бы госорганы сократили количество бронируемых мест в поездах. Источник:www.ng.kz так как количество...
24.07.18 21:46
elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале: Ну более менее доходчиво. У нас наверное от 20 до 30% На коммуналку? Давай ты теперь доходчиво объясни. Вот сколько у вас стоит в съём двушка средняя (скажем квадратов 50-60) с...
24.07.18 21:45
Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron: Ну более менее доходчиво. У нас наверное от 20 до 30% в среднем она забирает. Это если исходить из з/п 60-80 таньга на человека. таноми52: Есть есчо у людей одна страшная...
24.07.18 21:40
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Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 июля 2018, 16:47 |  Криминал

Санкцию на арест двух полицейских Костанайского РОВД - Алмата Ермаканова и Руслана Рыжевова - Костанайский районный суд в Затобольске рассмотрел сегодня, 24 июля. Эту информацию «НГ» подтвердили в канцелярии районного суда.

Дарья Махортова / Фото из соцсетей

- Полицейских арестовали, всю остальную информацию узнавайте в приемной судьи, - сообщили в канцелярии.

Арест полицейских санкционировал судья Серик Айбасов.

Полицейские обвиняются по ст. 371 ч. 2 УК РК (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Полицейские вину не признали, проходит досудебное расследование.

Напомним, родной дядя Даши Николай БАЛАШОВ заявил что, момент нападения на его племянницу видела проходящая мимо пара.

- Парень тут же позвонил в полицию, но они не отреагировали, - сообщил "НГ" Балашов. - Потом мама подала заявление о пропаже девочки. Ее долго искали. Свидетель, поняв, кого ищут, позвонил в полицию и показал место, где Дашу столкнули в кювет. Там и обнаружили ее тело. Полиция, конечно, нам ничего не объясняет и про свидетеля тоже молчат, но люди говорят именно так - что сначала был звонок, на который в полиции не отреагировали.

20 июля Дарья Махортова вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14166
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дежурного РОВД - туда же.
Начальника и замов - в таксисты.
Или на - складскую... :-o
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§ Vital
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где убийца?
Походу весяк?
Собирайтесь в ночной клуб. Морды по пьяне друг другу бить. У вас это лучше получается.
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§ 211
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3225
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть что то там делается..
Но какой ценой..
Сколько должно погибнуть народа, чтобы до нашей полиции что то дошло..
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§ Обликоморале
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5621
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верное решение.
Только что бы его приняли, должна была произойти трагедия.
А сколько еще есть случаев, когда полиция подобным образом игнорирует звонки, заявления?
Думаю, не мало. Так как не раз приходилось это слышать от знакомых, друзей и просто людей в беседе.
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§ Змея Подколодная
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что они должны были сделать? Выехали, драки нет, беспорядков нет. Когда полиция приезжает на драку (как пример), если все разбежались, наряд же не ищет их по дворам, при условии, что все спокойно. Тут аналогично получилось. Сейчас обвинят этих сержантов, а не систему, народу же надо чем то (или кем то) зашорить глаза. У меня больше вопросов к свидетелю, если ты видел, что он ее столкнул (то есть там была не простая пощечина или тычок , что со стороны бы походило на семейные разборки к примеру) почему не дождался полиции? Почему внимание не привлек,там такой поток машин. Ну как то крикнул бы с моста, спугнул бы его.
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§ Vital
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

К свидетелю тоже тыща вопросов. Не стал бы он просто так звонить видя легкую сору. Значит он видел что то плохое, не стандартную драку, борьбу. Он же потом и показал место где лежит девушка. Очень страный тип...
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§ Обликоморале
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5621
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ну духу у человека не хватило. Побоялся.
Он хоть проявил гражданскую сознательность и позвонил.
А некоторые бы вообще прошли мимо, как будто ничего не случилось.
Общество у нас понимаете ли такое. Моя хата с краю, ничего не вижу, не знаю.
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§ сайлау курманов
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесконца собака лаяла , я так же бесконца выбегал на второй этаж на лоджию чтоб посмотреть кого леший принес , и на третий раз увидел молодого человека бесцельно бродившего по улице. Тогда я вышел во двор и окликнул бродягу. Им оказался детдомовский выпускник Баженов Максим . В беседе выяснил , с работы уволили, фирма Раумена понизила грузчика до дворника , что задела по самолюбию Максима , который бросил работу и просто ушел домой . Тут постучались к нему акиматовские требуя оплатить задолженность по арендному жилью. Дали трое суток на сборы вещей в случае игнора их требования. Выхода нет , как идти и что-нибудь скомуниздить.
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