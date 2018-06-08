Ремонтом пр. Абая в Костанае вместо РГП «Енбек-Костанай», руководство которого судят за взятку, будет заниматься другой подрядчик

Реконструкция пр. Абая продолжится в 2018-2019 годах. В прошлом году был отремонтирован участок от путепровода по ул. Карбышева до ул. Тауелсиздик. Генеральным подрядчиком значилась фирма РГП «Енбек-Костанай», которая последние несколько лет выигрывала тендеры на ремонт самых крупных объектов в Костанае.

В этом году обновления ожидает оставшаяся часть проспекта. Но проводить реконструкцию будет другая фирма - ТОО «Ван». Возможно, это связано с тем, что в апреле этого года в отношении и. о. директора РГП «Енбек-Костанай» Кайрата Успанова завели уголовное дело за хищение средств, незаконное начисление зарплаты и попытку дать взятку должностному лицу.

Проспект Абая был сдан в эксплуатацию с многочисленными недоделками. Изначально капитальный ремонт планировалось провести за полтора месяца, но по факту работы велись с апреля и до конца октября. Акт приемки объекта заказчик, отдел ЖКХ Костаная, подписал только 17 ноября.

"НГ" несколько раз обращалась к директору РГП «Енбек-Костанай» Беймбету Тлеумаганбетову и находившемуся тогда в должности главного инженера Кайрату Успанову с просьбой исправить недочеты. Многие моменты так и остались проигнорированы.

В частности, от остановки «ТД «БУМ» до ул. Наримановской поменяли бордюр, но не сделали новую пешеходную дорожку. На самой остановке после ремонта оставили неудобный высокий спуск с тротуара, который этой весной и вовсе обвалился. Там до сих пор не установили остановочный павильон. Во многих местах на проспекте покосился бордюр и просела брусчатка.

По договору РГП «Енбек-Костанай» в течение трех лет с даты окончания ремонта обязуется нести гарантийные обязательства и устранять все дефекты. Заказчик проекта должен обращать внимание на возникающие со временем недочеты и просить устранять.

Но, как выяснили корреспонденты «НГ», необустроенную пешеходную дорожку от остановки «ТД «БУМ» до ул. Наримановской переделывать не будут.

- В проекте таких работ не предусмотрено, - ответил на наш взарос руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - На данный момент со стесненными условиями не представляется возможным установить автобусный павильон на остановке «ТД «БУМ».

Работы по реконструкции остальной части пр. Абая уже начались. В начале апреля на участке проспекта в границах ул. Лермонтова-Гагарина работники ТОО «Ван» сняли верхний слой асфальта, разобрали тротуары и приступили к замене коммуникаций.

До октября 2018 года должна быть закончена реконструкция этой части. В следующем году подрядчики приступят к участку от ул. Гагарина до Тауелсиздик.

- «Енбек-Костанай» делал капитальный ремонт, а мы - реконструкцию, у нас объем работ больше, - рассказал «НГ» заместитель директора ТОО «Ван» Артур АБРАМЯН. - У нас по проекту предусмотрено обустройство тротуаров, замена бордюра, установка нового освещения, сделаем газоны, поставим знаки, нарисуем разметку, здесь же поставят новые остановочные павильоны. Будем менять все коммуникации: связь, теплотрассу, канализацию, водопровод.

По тендеру на реконструкцию оставшейся части пр. Абая выделено 848 млн тенге.

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