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Ремонтом пр. Абая в Костанае вместо РГП «Енбек-Костанай», руководство которого судят за взятку, будет заниматься другой подрядчик

Татьяна НАЗАРУК

8 июня 2018, 14:42 |  ЖКХ

Реконструкция пр. Абая продолжится в 2018-2019 годах. В прошлом году был отремонтирован участок от путепровода по ул. Карбышева до ул. Тауелсиздик. Генеральным подрядчиком значилась фирма РГП «Енбек-Костанай», которая последние несколько лет выигрывала тендеры на ремонт самых крупных объектов в Костанае.

В этом году обновления ожидает оставшаяся часть проспекта. Но проводить реконструкцию будет другая фирма - ТОО «Ван». Возможно, это связано с тем, что в апреле этого года в отношении и. о. директора РГП «Енбек-Костанай» Кайрата Успанова завели уголовное дело за хищение средств, незаконное начисление зарплаты и попытку дать взятку должностному лицу.

Проспект Абая был сдан в эксплуатацию с многочисленными недоделками. Изначально капитальный ремонт планировалось провести за полтора месяца, но по факту работы велись с апреля и до конца октября. Акт приемки объекта заказчик, отдел ЖКХ Костаная, подписал только 17 ноября.

"НГ" несколько раз обращалась к директору РГП «Енбек-Костанай» Беймбету Тлеумаганбетову и находившемуся тогда в должности главного инженера Кайрату Успанову с просьбой исправить недочеты. Многие моменты так и остались проигнорированы.

В частности, от остановки «ТД «БУМ» до ул. Наримановской поменяли бордюр, но не сделали новую пешеходную дорожку. На самой остановке после ремонта оставили неудобный высокий спуск с тротуара, который этой весной и вовсе обвалился. Там до сих пор не установили остановочный павильон. Во многих местах на проспекте покосился бордюр и просела брусчатка.

По договору РГП «Енбек-Костанай» в течение трех лет с даты окончания ремонта обязуется нести гарантийные обязательства и устранять все дефекты. Заказчик проекта должен обращать внимание на возникающие со временем недочеты и просить устранять.

Но, как выяснили корреспонденты «НГ», необустроенную пешеходную дорожку от остановки «ТД «БУМ» до ул. Наримановской переделывать не будут.

- В проекте таких работ не предусмотрено, - ответил на наш взарос руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - На данный момент со стесненными условиями не представляется возможным установить автобусный павильон на остановке «ТД «БУМ».

Работы по реконструкции остальной части пр. Абая уже начались. В начале апреля на участке проспекта в границах ул. Лермонтова-Гагарина работники ТОО «Ван» сняли верхний слой асфальта, разобрали тротуары и приступили к замене коммуникаций.

До октября 2018 года должна быть закончена реконструкция этой части. В следующем году подрядчики приступят к участку от ул. Гагарина до Тауелсиздик.

- «Енбек-Костанай» делал капитальный ремонт, а мы - реконструкцию, у нас объем работ больше, - рассказал «НГ» заместитель директора ТОО «Ван» Артур АБРАМЯН. - У нас по проекту предусмотрено обустройство тротуаров, замена бордюра, установка нового освещения, сделаем газоны, поставим знаки, нарисуем разметку, здесь же поставят новые остановочные павильоны. Будем менять все коммуникации: связь, теплотрассу, канализацию, водопровод.

По тендеру на реконструкцию оставшейся части пр. Абая выделено 848 млн тенге.

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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Ремонтом пр. Абая в Костанае вместо РГП «Енбек-Костанай»,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.06.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В проекте таких работ не предусмотрено, - ответил на наш взарос руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ.

ни стыда, ни совести нет ни у товарища, ни у акиматовской остальной компании, тем более у подрядчиков, сорвавших куш ...и сорвавшихся в бега.
Из проспекта слепили халтурно порнографическую пародию на ремонт.
Это тоже, что в квартире обои клеить с помощью топора, а на следующий год переделывать... при том, что ни вида, ни качества нового ремонта - нет.... чего я им всем и желаю иметь в своих жилищах.
А всё потому, что нет хозяев.... есть - освоители!
Освоили на асфальте - в этом году трещины уже заливают битумной смесью.
Освоили на заборах... но красить приходится как и прежде.
Освоили на освещении, теперь снова роют местами от столба к столбу и тянут новые провода, причём снаружи столбов, а в районе остановки схи они висят как и раньше:



хотя замах то был на рубль...
Еще интересно, сколько и где восстановили погубленных деревьев из-за увеличения остановочных карманов?
Ответ очевиден... всем пофиг!

[Исправлено: yudjin, 08.06.2018 - 15:55]
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§ 112
Re: Ремонтом пр. Абая в Костанае вместо РГП «Енбек-Костанай»,...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12689
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ответ очевиден... всем пофиг!

Се ля ви, такова жизнь Уважаемый..
Мы должны лишь с этим смириться, как смирились еще тогда, глядя на разрушение родного кинотеатра..
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