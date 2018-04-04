Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать взятку сотрудникам антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела
Ольга ЛИХОГРАЙ
Главное судебное разбирательство в отношении заместителя директора ТОО «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА началось сегодня, 4 апреля, в суде № 2 Костаная.
Процесс проходит в сокращенном порядке, который подразумевает, что в суде допрашиваются только обвиняемый и потерпевший, а материалы дела не исследуются. Успанова обвиняют в попытке дать взятку в размере 20 млн тенге сотрудникам антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела.
- Уголовно дело было заведено на должностных лиц ТОО «Енбек-Костанай» в связи с хищением средств, - пояснили в суде № 2. - Фамилии должностных лиц не указываются. Дело пока в производстве и в суд передано не было.
На момент попытки дачи взятки Успанов временно исполнял обязанности директора ТОО «Енбек-Костанай». Видимо, он решил, что в его силах вообще не довести дело до суда, но в итоге сам попал под статью.
Обвиняемого завели в суд в наручниках, его адвокат запретил представителям СМИ показывать лицо своего подзащитного. Однако, в связи с отсутствием потерпевшего, по существу дела суд так и не начался.
- Потерпевший Нуртасов не сможет присутствовать в суде, имеется его заявление о том, что у него ухудшилось здоровье, - сообщила секретарь суда.
- А где документальное подтверждение, где больничный лист? - поинтересовался судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - У него есть обязанность явиться в суд. Доказательств о том, что он болеет, нет. Сторона защиты настаивает на его явке в суде, поэтому к следующему заседанию нужно обеспечить принудительный привод.
Адвокат подсудимого Дмитрий КУЧЕНКОВ ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с прокурором, потому что Успанов полностью признал свою вину. Государственный обвинитель Ермек МУСАФИРОВ заявил, что для заключения соглашения нужно не менее трех дней.
- Прокуратура будет рассматривать возможность заключения процессуального соглашения, - сообщил журналистам гособвинитель. - Размер взятки - 20 млн тенге, в случае назначения штрафа он должен будет оплатить сумму, в 70 раз превышающую сумму взятки. Хотя процессуальное соглашение подразумевает не только штраф.
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