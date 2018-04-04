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Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать взятку сотрудникам антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 апреля 2018, 11:30 |  Криминал

Главное судебное разбирательство в отношении заместителя директора ТОО «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА началось сегодня, 4 апреля, в суде № 2 Костаная.

Процесс проходит в сокращенном порядке, который подразумевает, что в суде допрашиваются только обвиняемый и потерпевший, а материалы дела не исследуются. Успанова обвиняют в попытке дать взятку в размере 20 млн тенге сотрудникам антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела.

- Уголовно дело было заведено на должностных лиц ТОО «Енбек-Костанай» в связи с хищением средств, - пояснили в суде № 2. - Фамилии должностных лиц не указываются. Дело пока в производстве и в суд передано не было.

На момент попытки дачи взятки Успанов временно исполнял обязанности директора ТОО «Енбек-Костанай». Видимо, он решил, что в его силах вообще не довести дело до суда, но в итоге сам попал под статью.

Обвиняемого завели в суд в наручниках, его адвокат запретил представителям СМИ показывать лицо своего подзащитного. Однако, в связи с отсутствием потерпевшего, по существу дела суд так и не начался.

- Потерпевший Нуртасов не сможет присутствовать в суде, имеется его заявление о том, что у него ухудшилось здоровье, - сообщила секретарь суда.

- А где документальное подтверждение, где больничный лист? - поинтересовался судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - У него есть обязанность явиться в суд. Доказательств о том, что он болеет, нет. Сторона защиты настаивает на его явке в суде, поэтому к следующему заседанию нужно обеспечить принудительный привод.

Адвокат подсудимого Дмитрий КУЧЕНКОВ ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с прокурором, потому что Успанов полностью признал свою вину. Государственный обвинитель Ермек МУСАФИРОВ заявил, что для заключения соглашения нужно не менее трех дней.

- Прокуратура будет рассматривать возможность заключения процессуального соглашения, - сообщил журналистам гособвинитель. - Размер взятки - 20 млн тенге, в случае назначения штрафа он должен будет оплатить сумму, в 70 раз превышающую сумму взятки. Хотя процессуальное соглашение подразумевает не только штраф.

Напомним, ранее "НГ" пыталась получить комментарий у директора ТОО "Енбек-Костанай" Беймбета Тлеуманбетова, но выяснилось, что он уже несколько месяцев не появлялся на рабочем месте.
 
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Комментарии к новости

местный
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат Челюсти !!! Местный авторик )

Серик
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друг Алмата Исенбаева начальника ЖКХ Области...

гость
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто пользовался его услугами, всех их надо проверить.

Сабыр
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем зажрались...

§ 112
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытка не пытка..
Пытаться в таких случаях всегда нужно..
Профайл

Народный контроль
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот реально когда боженька всё видит. Наверное реально придётся посидеть на дорожку. Только сумма штрафа,1 400 000 000! Это только они решили дать взятку сотрудникам антикоррупционной службы, а сколько отвалили Заказчику? Потерпевший Нуртасов, это кто? Сотрудник
антикоррупционной службы или Заказчик?

§ yudjin
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5196
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вот реально когда боженька всё видит.

салкенов(а) чё ты заголосила? ты же покрывала и раболепно ползала когда на Абая халтуру лепили.

Цитата:
Народный контроль:
а сколько отвалили Заказчику? Потерпевший Нуртасов, это кто? Сотрудник
антикоррупционной службы или Заказчик?

ты чё почву прощупываешь... на всякий пожарный ;-)

я думаю, ждёт нас новый сезон санта-барбары акиматовских дел...
Профайл

Юрист
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 14:17
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там надо всё осиное гнездо ворошить...а если очень тщательно покопаться???

Parabellum
Re: Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать...




Отправлено: 04.04.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет это не челюсть, тезка его.

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