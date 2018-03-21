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20.03.18 23:58
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«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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20.03.18 23:50
Мила
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче взятки

20 марта 2018, 17:40 |  Криминал

Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА обвиняют в даче взятки лицу, занимающему государственную должность, в крупном размере (ст. 367 ч. 3 УК РК), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 УК РК).

- Уголовное дело в отношении Успанова было передано в суд в пятницу, 16 марта, - подтвердили «НГ» в суде № 2 Костаная. - Дата рассмотрения пока не назначена.

Фото из архива "НГ"

ТОО «Енбек-Костанай» известно тем, что несколько последних лет выигрывало тендеры на строительство и реконструкцию знаковых объектов Костаная. В том числе - тендеры на реконструкцию пр. Абая (от путепровода до ул. Тауелсиздик) с установкой бетонного бордюра, ремонт библиотеки-филиала № 9 в п. Киевский, ремонт системы охраны в УК 161/3 («Черный беркут») в Житикаре и реконструкцию мавзолея Ибрая Алтынсарина. Причем на многих объектах были выявлены существенные огрехи, поэтому на предприятие неоднократноподавали в суд.

ТОО «Енбек» официально занимается трудоустройством заключенных, поэтому имеет привилегии при проведении тендеров, выигрывая эти конкурсы без всякой конкуренции. Закон «О госзакупках» позволяет с целью трудоустройства осужденных отдавать государственные заказы в одни руки. Однако на всех объектах, генеральным подрядчиком на которых является филиал РГП «Енбек-Костанай», трудились известные в области субподрядчики. И получалось, что «Енбек» просто выигрывал тендеры и распределял работы между субподрядчиками, по ходу трудоустраивая и несколько десятков заключенных.

- Такая схема работы и привилегии для РГП, трудоустраивающих заключенных, утверждены правительством, поэтому вряд ли мы можем это обсуждать, - комментировал «НГ» в сентябре 2017 года председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области Амирхан АСАНОВ. - Согласно закону, РПГ имеет право 70% работ отдавать в субподряды, а 30% должно выполнять само. А субподрядчиками на всех объектах РГП «Енбек» выступают местные фирмы, значит, налоги остаются у нас. Сама система, когда договоры заключаются из одного источника, экономит время и к работам можно приступить быстрее.

За что и кому давал взятку главный инженер ТОО «Енбек-Костанай», пока не уточняется.

"НГ" попыталась получить комментарий у директора ТОО "Енбек-Костанай" Беймбета Тлеуманбетова, но выяснилось, что он уже несколько месяцев не появлялся на рабочем месте. Позвонили по мобильному телефону. "Данный номер временно отключен", - прозвучало в трубке.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, у нас в антикоррупционной службе работают экстрасенсы? Я в шоке! И кто будет на скамье подсудимых из акимата?

студент
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Челюсть?

Читатель 1
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))) Вообще неудивительно. А куда "неглавный" руководитель пропал-то??

а
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
службе работают экстрасенсы? Я в шоке! И кто будет на скамье подсудимых из акимата?
никого,будут ты или твои родные

анти контроль
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
службе работают экстрасенсы? Я в шоке! И кто будет на скамье подсудимых из акимата?
Ты не поверишь,будут все.

гость
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет однофамилец

§ yeti91
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 20.03.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
непонятная привилегия для фирмы 30 на 70 ,70 на 30 это еще куда не шло,взял тендер бабла в нахаляву срубил и тендер спихнул,надо эту привилегию отменить вообще,только коррупцию плодить.директор уже в лондоне небось
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§ yudjin
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5177
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Я в шоке!

шо салкенова поверить не можешь? разворошили осиное гнездо...
да, тех, кто халтурил на проспекте Абая и которых ты всё раболепно покрывала и слепо выгораживала, взяли за одно место....что аж в бега подались...
Только, думаю, следом надо брать тех, кто их допустил до выполнения данной халтурщины... Одно радует в этом году они не будут издеваться над улицей Тарана... придут другие освоители....
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* elektron
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1005
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.03.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Одно радует в этом году они не будут издеваться над улицей Тарана... придут другие освоители....

Возможно и те же самые:
http://www.ng.kz/modules/newspaper/print.php?numberid=582&storyid=23702
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Разумный
Re: Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче...




Отправлено: 20.03.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы вообще поняли, что написали. Давал взятки неизвестно кому, непонятно за что. Это по вашему правосудие. Вот если бы он их принимал, то это другое дело. Сами пишите, что все законно делалось, даже заключённых трудоустраивают, в чем проблема, за что ?

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