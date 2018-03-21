Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче взятки

Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА обвиняют в даче взятки лицу, занимающему государственную должность, в крупном размере (ст. 367 ч. 3 УК РК), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 УК РК).

- Уголовное дело в отношении Успанова было передано в суд в пятницу, 16 марта, - подтвердили «НГ» в суде № 2 Костаная. - Дата рассмотрения пока не назначена.

Фото из архива "НГ"

ТОО «Енбек-Костанай» известно тем, что несколько последних лет выигрывало тендеры на строительство и реконструкцию знаковых объектов Костаная. В том числе - тендеры на реконструкцию пр. Абая (от путепровода до ул. Тауелсиздик) с установкой бетонного бордюра, ремонт библиотеки-филиала № 9 в п. Киевский, ремонт системы охраны в УК 161/3 («Черный беркут») в Житикаре и реконструкцию мавзолея Ибрая Алтынсарина. Причем на многих объектах были выявлены существенные огрехи, поэтому на предприятие неоднократноподавали в суд.

ТОО «Енбек» официально занимается трудоустройством заключенных, поэтому имеет привилегии при проведении тендеров, выигрывая эти конкурсы без всякой конкуренции. Закон «О госзакупках» позволяет с целью трудоустройства осужденных отдавать государственные заказы в одни руки. Однако на всех объектах, генеральным подрядчиком на которых является филиал РГП «Енбек-Костанай», трудились известные в области субподрядчики. И получалось, что «Енбек» просто выигрывал тендеры и распределял работы между субподрядчиками, по ходу трудоустраивая и несколько десятков заключенных.

- Такая схема работы и привилегии для РГП, трудоустраивающих заключенных, утверждены правительством, поэтому вряд ли мы можем это обсуждать, - комментировал «НГ» в сентябре 2017 года председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области Амирхан АСАНОВ. - Согласно закону, РПГ имеет право 70% работ отдавать в субподряды, а 30% должно выполнять само. А субподрядчиками на всех объектах РГП «Енбек» выступают местные фирмы, значит, налоги остаются у нас. Сама система, когда договоры заключаются из одного источника, экономит время и к работам можно приступить быстрее.

За что и кому давал взятку главный инженер ТОО «Енбек-Костанай», пока не уточняется.

"НГ" попыталась получить комментарий у директора ТОО "Енбек-Костанай" Беймбета Тлеуманбетова, но выяснилось, что он уже несколько месяцев не появлялся на рабочем месте. Позвонили по мобильному телефону. "Данный номер временно отключен", - прозвучало в трубке.