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И. о. директора РГП «Енбек-Костанай» признал вину, но не смог пояснить, как именно он подстрекал к даче взятки

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 апреля 2018, 17:09 |  Криминал

Дело по обвинению и. о. директора РГП «Енбек» Кайрата УСПАНОВА в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки продолжили слушать в суде № 2 Костаная сегодня, 16 апреля.

После обеда судья практически все заседание посвятил выяснению ответа на вопрос о том, как именно Успанов подстрекал потерпевшего, начальника отдела госзакупок РГП «Енбек» Данияра Нуртасова, к даче взятки.

- Ранее вы признали, что Нуртасов подошел к вам и попросил вас помочь поговорить с прокуратурой, которая проводила проверки в РГП «Енбек», - сказал судья Сатыбылды ОРАЗБАЙ обвиняемому. - В то же время вы признали вину в полном объеме, а вас обвиняют в склонении к даче взятки. Но получается, что это Нуртасов склонял вас. Тогда вину по двум статьям обвинения вы признали в чем? В чем выражалось ваше подстрекательство?

- Не могу объяснить, но вину признаю в полном объеме, - невозмутимо ответил Кайрат Успанов.

Как выяснилось в суде, Нуртасов заявил, что не имеет претензий к подсудимому - ни по материальному ущербу, ни по моральному вреду. Однако в суде Успанов сказал, что не выплатил потерпевшему ни копейки.

В общем, дело оказалось противоречивым по нескольким моментам. Самым непонятным остается то обстоятельство, что потерпевший Нуртасов в четвертый раз отказывается явиться в суд. Сегодня секретарь суда зачитала справку с подписью главного врача поликлиники № 2 о том, что диагноз ОРВИ не препятствует Нуртасову давать показания в суде. Но в суд он доставлен так и не был.

- Суд принимает все меры, чтобы потерпевший явился на заседание, но обеспечить его явку должна сторона обвинения, - еще раз сказал в конце заседания судья.

- Обеспечим явку, ваша честь! - пообещал прокурор.

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Комментарии к новости

Гость
И. о. директора РГП «Енбек-Костанай» признал вину, но не смог пояснить, как именно он подстрекал к даче взятки




Отправлено: 16.04.18 - 21:34
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