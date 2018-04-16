И. о. директора РГП «Енбек-Костанай» признал вину, но не смог пояснить, как именно он подстрекал к даче взятки
Ольга ЛИХОГРАЙ
Дело по обвинению и. о. директора РГП «Енбек» Кайрата УСПАНОВА в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки продолжили слушать в суде № 2 Костаная сегодня, 16 апреля.
После обеда судья практически все заседание посвятил выяснению ответа на вопрос о том, как именно Успанов подстрекал потерпевшего, начальника отдела госзакупок РГП «Енбек» Данияра Нуртасова, к даче взятки.
- Ранее вы признали, что Нуртасов подошел к вам и попросил вас помочь поговорить с прокуратурой, которая проводила проверки в РГП «Енбек», - сказал судья Сатыбылды ОРАЗБАЙ обвиняемому. - В то же время вы признали вину в полном объеме, а вас обвиняют в склонении к даче взятки. Но получается, что это Нуртасов склонял вас. Тогда вину по двум статьям обвинения вы признали в чем? В чем выражалось ваше подстрекательство?
- Не могу объяснить, но вину признаю в полном объеме, - невозмутимо ответил Кайрат Успанов.
Как выяснилось в суде, Нуртасов заявил, что не имеет претензий к подсудимому - ни по материальному ущербу, ни по моральному вреду. Однако в суде Успанов сказал, что не выплатил потерпевшему ни копейки.
В общем, дело оказалось противоречивым по нескольким моментам. Самым непонятным остается то обстоятельство, что потерпевший Нуртасов в четвертый раз отказывается явиться в суд. Сегодня секретарь суда зачитала справку с подписью главного врача поликлиники № 2 о том, что диагноз ОРВИ не препятствует Нуртасову давать показания в суде. Но в суд он доставлен так и не был.
- Суд принимает все меры, чтобы потерпевший явился на заседание, но обеспечить его явку должна сторона обвинения, - еще раз сказал в конце заседания судья.
- Обеспечим явку, ваша честь! - пообещал прокурор.
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