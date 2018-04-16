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546
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
16.04.18 14:27
peshexod
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
16.04.18 14:27
Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
16.04.18 14:01
Хаким
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.
16.04.18 14:00
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Обвиняемый в мошенничестве и. о. директора РГП "Енбек-Костанай" заявил в суде, что большая часть 20-миллионной взятки была муляжом

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 апреля 2018, 12:53 |  Криминал

Уголовное дело в отношении и.о. директора РГП "Енбек-Костанай" Кайрата УСПАНОВА суд № 2 Костаная продолжил рассматривать сегодня, 16 апреля.

Потерпевший по делу - руководитель отдела госзакупок РГП "Енбек-Костанай" Данияр Нуртасов - в суд так и не явился, несмотря на постановление о принудительном приводе.

- В предоставленной им справке о стационарном лечении не сказано, что врачи запретили ему выезд в суд, - отметил судья. - И до сих пор нет ответа от УВД, которое должно обеспечить принудительный привод.

Гособвинитель Мусафиров настаивал на оглашении показаний Нуртасова без его участия. Защитник подсудимого был категорически против. В связи с этим суд снова постановил обеспечить принудительный привод Нуртасова и начать заседание с дачи показаний Успанова. Стороны с этим согласились.

- До нового года в нашем предприятии была назначена проверка, - сообщил суду Успанов. - Проверяли финансовую деятельность предприятия. Лично меня затрагиваемый период проверки не касался. Насчет Нуртасова не знаю, но он подошел ко мне с просьбой уладить дело с проверяющими. Конкретно - с сотрудниками прокуратуры и антикоррупционной службы. Я не знаю, почему он ко мне обратился. Наобум назвал сумму в 20 млн тенге. Он обещал подумать, а где-то через неделю сказал, что вопрос решил и деньги нашел.

Позже Нуртасов и Успанов назначили встречу возле ТРЦ "Костанай Плаза". Нуртасов приехал на своей машине и передал Успанову пакет с деньгами, который тот положил на заднее сиденье автомобиля.

- В пакет я не заглядывал, деньги не пересчитывал, - отвечая на вопросы судьи, сказал Успанов. - Деньги он передал около 20.00, меня задержали в 21.19. Вместе с сотрудниками антикоррупционной службы мы пересчитали деньги. Оказалось, что только 3,4 млн тенге были настоящие, остальное - муляж, так называемые "куклы".

- На что вы собирались потратить эти деньги и почему попросили именно 20 млн тенге? - спросил судья.

Успанов еще раз сказал, что сумму назвал наобум и даже не знает, на что бы мог потратить столько денег.

По словам Успанова, Нуртасов сам у нему подошел и попросил "уладить дело с прокуратурой". Однако, согласно показаниям Нуртасова, помощь ему предложил сам Успанов, заведомо зная, что деньги никому не отдаст. В связи с этими противоречиями судья и настаивал на допросе потерпевшего в суде.

Принудительный привод Нуртасова или документы, подтверждающие, что он не может прийти, судья постановил обеспечить сегодня после обеда.

Продолжение заседания назначено на 15.00.

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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Обвиняемый в мошенничестве и. о. директора РГП...




Отправлено: 16.04.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший улов...
Надеюсь что судье-то хоть чуть-чуть оставили из этих 16.6 млн тенге "муляжа"?

Бывалый
Re: Обвиняемый в мошенничестве и. о. директора РГП...




Отправлено: 16.04.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
По предновогоднему курсу 16,6 млн тенге - это аккурат 50 килобаксов, а 20 лямов - это 60 килобаксов...
Случайность.
Чистая случайность такие совпадения...

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