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09.04.18 20:12
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
09.04.18 20:03
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
09.04.18 20:01
peshexod
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
09.04.18 19:55
анюта
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...
09.04.18 19:52
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Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки и. о. директора РГП «Енбек-Костанай» полностью признал вину в суде

Ольга ЛИХОГРАЙ

9 апреля 2018, 16:52 |  Криминал

Судебный процесс в отношении исполняющего обязанности директора РГП «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 9 апреля. Вызванный в суд потерпевший - руководитель отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай» Данияр Нуртасов - вновь не явился. Он предоставил информацию, что находится на амбулаторном лечении, но судья счел, что подтверждающих его болезнь документов нет. И вынес официальное постановление о принудительном приводе Нуртасова на следующее заседание. Однако сторона обвинения попросила начать судебное разбирательство без потерпевшего.

- Подсудимый Успанов в феврале 2018 года был назначен и. о. директора РГП «Енбек-Костанай», так как в отношении должностных лиц «Енбека» шли проверки, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - Проверки шли по вопросу исполнения законодательства в сфере госзакупок на предмет хищения средств в 2015-2017 годах. Успанов, достоверно зная о проведении проверок, подстрекал руководителя отдела госзакупок «Енбека» Данияра Нуртасова к передаче 20 млн тенге. Якобы для дальнейшей передачи этих средств сотрудникам антикоррупционной службы для того, чтобы они закрыли дело о проверках.

Как сообщил Мусафиров, 20 млн тенге Нуртасов передал Успанову 19 февраля 2018 года в салоне автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» с госномером Z 181 СSN, принадлежащего подсудимому. Встреча была назначена недалеко от Костаная - на трассе, ведущей в сторону Федоровки. Примерно через 2 часа Успанова задержали сотрудники антикоррупционной службы. Позже ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: покушение на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

- Свою вину по двум предъявленным мне статьям признаю в полном объеме, - заявил суду Успанов.

На прошлом судебном заседании его адвокат сообщил, что Успанов готов к заключению процессуального соглашения. Однако прокуратура подсудимому в этом отказала. Мусафиров объяснил это тем, что в случае заключения процессуального соглашения «Успанов не получит максимальный срок наказания».

После чего судья объявил перерыв, пояснив, что показания Успанова и Нуртасова по факту передаче 20 млн тенге сильно расходятся. В связи с чем необходимо допросить сначала потерпевшего, а потом подсудимого. Очередное судебное заседание  назначено на 16 апреля.

Дело в отношении должностных лиц РГП «Енбек-Костанай», которое спровоцировало уголовное дело в отношении Успанова, пока находится в производстве.
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Комментарии к новости

123
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки и. о. директора...




Отправлено: 09.04.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кривая дорожка завела все-таки его под ответственность

§ Volonter
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки и. о. директора...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1395
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 09.04.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то мне не хватило информации, чтобы общую картину увидеть... Нуртасов обратился к антикоррупционщикам, узнав о том, что его шеф предлагает дать взятку? В смысле он Успанову передал меченные купюры? Если да, то он рисковый парень - ведь взятка этим самым антикоррупционщикам и предполагалась))) Если же нет, то не совсем понятно, почему самого Нуртасова за дачу взятки не обвиняют?
Как-то мутновато дело - посмотрим что дальше будет...
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369
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки и. о. директора...




Отправлено: 09.04.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне вообще интересно! идет возня... не понятно с чего началась... руководство меняется ... а где директор тот что был в 2017 году)))) пропал.... и ни кому дела нет куда.....)))) прикольно... главное вовремя))))

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