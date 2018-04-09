Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки и. о. директора РГП «Енбек-Костанай» полностью признал вину в суде

Судебный процесс в отношении исполняющего обязанности директора РГП «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 9 апреля. Вызванный в суд потерпевший - руководитель отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай» Данияр Нуртасов - вновь не явился. Он предоставил информацию, что находится на амбулаторном лечении, но судья счел, что подтверждающих его болезнь документов нет. И вынес официальное постановление о принудительном приводе Нуртасова на следующее заседание. Однако сторона обвинения попросила начать судебное разбирательство без потерпевшего.

- Подсудимый Успанов в феврале 2018 года был назначен и. о. директора РГП «Енбек-Костанай», так как в отношении должностных лиц «Енбека» шли проверки, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - Проверки шли по вопросу исполнения законодательства в сфере госзакупок на предмет хищения средств в 2015-2017 годах. Успанов, достоверно зная о проведении проверок, подстрекал руководителя отдела госзакупок «Енбека» Данияра Нуртасова к передаче 20 млн тенге. Якобы для дальнейшей передачи этих средств сотрудникам антикоррупционной службы для того, чтобы они закрыли дело о проверках.

Как сообщил Мусафиров, 20 млн тенге Нуртасов передал Успанову 19 февраля 2018 года в салоне автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» с госномером Z 181 СSN, принадлежащего подсудимому. Встреча была назначена недалеко от Костаная - на трассе, ведущей в сторону Федоровки. Примерно через 2 часа Успанова задержали сотрудники антикоррупционной службы. Позже ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: покушение на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

- Свою вину по двум предъявленным мне статьям признаю в полном объеме, - заявил суду Успанов.

На прошлом судебном заседании его адвокат сообщил, что Успанов готов к заключению процессуального соглашения. Однако прокуратура подсудимому в этом отказала. Мусафиров объяснил это тем, что в случае заключения процессуального соглашения «Успанов не получит максимальный срок наказания».

После чего судья объявил перерыв, пояснив, что показания Успанова и Нуртасова по факту передаче 20 млн тенге сильно расходятся. В связи с чем необходимо допросить сначала потерпевшего, а потом подсудимого. Очередное судебное заседание назначено на 16 апреля.

Дело в отношении должностных лиц РГП «Енбек-Костанай», которое спровоцировало уголовное дело в отношении Успанова, пока находится в производстве.