Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла через общественный совет Костаная

Решение по поводу заявки на повышение тарифа члены общественного совета обсуждали 12 марта, но тогда голосование не состоялось - договорились только, что соберутся еще раз через несколько дней, после изучения документов, предоставленных перевозчиками. Во второй раз решение было принято. И оно - не в пользу перевозчиков.

Фото из архива "НГ"

- Когда мы рассматривали заявку перевозчиков при повышении тарифа до 80 тенге, мы ставили перевозчикам ряд условий, которые они должны были выполнить, - прокомментировал "НГ" сегодня, 26 марта, решение председатель общественного совета Владимир СОВА. - Но часть этих требований осталась невыполненной. Поэтому члены совета подумали-подумали и решили в этот раз перевозчикам отказать. Они имеют право повторно подать такую заявку. Но когда перевозчики решат это сделать, мы не знаем.

На вопрос о том, какие именно требования не выполнили перевозчики, Владимир Сова не ответил, сославшись на занятость.

Когда перевозчики подадут очередную заявку на повышение цены проезда, пока не ясно.

- Сейчас сложно определить, когда будем подавать заявку, - высказался по этому поводу председатель Ассоциации перевозчиков пассажирским транспортом Алексей БОЙЧЕНКО. - Но стоимость проезда по всем расчетам должна быть не менее 129 тенге. Эта стоимость обоснована. Поверьте, на повышение тарифа мы подаем заявку не потому что желаем посильнее ударить по карману пассажиров. Стоимость проезда в автобусах должна субсидироваться. На это есть соответствующий закон. За перевозчиками стоят 3 000 работников. И они должны получать оплату за свой труд, у них тоже есть семьи, дети, старики и инвалиды. Водитель - тоже человек. Он не может работать бесплатно.

Алексей Бойченко добавил: когда перевозчики будут подавать следующую заявку, в ней уже надо будет указывать не 129 тенге, а более высокую стоимость, потому что со времени подачи нынешней заявки солярка подорожала на 8 тенге за литр.

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