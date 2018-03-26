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elektron
Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла через общественный совет Костаная
Алиса: Почему бы, действительно, не ввести билеты? Хороший вопрос. Там наверное по "чёрному" кормятся, не только водители и предприниматель... :-x Да и налоги платить придётся с других...
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Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла через общественный совет Костаная

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

26 марта 2018, 16:18 |  Общество

Решение по поводу заявки на повышение тарифа члены общественного совета обсуждали 12 марта, но тогда голосование не состоялось - договорились только, что соберутся еще раз через несколько дней, после изучения документов, предоставленных перевозчиками. Во второй раз решение было принято. И оно - не в пользу перевозчиков.

Фото из архива "НГ"

- Когда мы рассматривали заявку перевозчиков при повышении тарифа до 80 тенге, мы ставили перевозчикам ряд условий, которые они должны были выполнить, - прокомментировал "НГ" сегодня, 26 марта, решение председатель общественного совета Владимир СОВА. - Но часть этих требований осталась невыполненной. Поэтому члены совета подумали-подумали и решили в этот раз перевозчикам отказать. Они имеют право повторно подать такую заявку. Но когда перевозчики решат это сделать, мы не знаем.

На вопрос о том, какие именно требования не выполнили перевозчики, Владимир Сова не ответил, сославшись на занятость.

Когда перевозчики подадут очередную заявку на повышение цены проезда, пока не ясно.

- Сейчас сложно определить, когда будем подавать заявку, - высказался по этому поводу председатель Ассоциации перевозчиков пассажирским транспортом Алексей БОЙЧЕНКО. - Но стоимость проезда по всем расчетам должна быть не менее 129 тенге. Эта стоимость обоснована. Поверьте, на повышение тарифа мы подаем заявку не потому что желаем посильнее ударить по карману пассажиров. Стоимость проезда в автобусах должна субсидироваться. На это есть соответствующий закон. За перевозчиками стоят 3 000 работников. И они должны получать оплату за свой труд, у них тоже есть семьи, дети, старики и инвалиды. Водитель - тоже человек. Он не может работать бесплатно.

Алексей Бойченко добавил: когда перевозчики будут подавать следующую заявку, в ней уже надо будет указывать не 129 тенге, а более высокую стоимость, потому что со времени подачи нынешней заявки солярка подорожала на 8 тенге за литр.

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Комментарии к новости

§ Алиса
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но часть этих требований осталась невыполненной. Поэтому члены совета подумали-подумали и решили в этот раз перевозчикам отказать.

Да ну? Неужели хоть что-то отстояли - ну хоть на какое-то время! Молодцы!
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Житель
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...




Отправлено: 26.03.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не это отстаивать надо,а повышение цен на топливо,на проезд цены по одной причине растут,так что в убыток работать ни кто не будет.

§ Алиса
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Да не это о

Хотя бы с этого пусть начнется. Вы можете припомнить ЧТО у нас было в пользу населения принято, пересмотрено? Я вот, к примеру - ничего.
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Аноним
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...




Отправлено: 26.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
так что в убыток работать

Есть подтверждение, что в убыток работают?

* drakon
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13610
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Да ну? Неужели хоть что-то отстояли - ну хоть на какое-то время! Молодцы!


Сенсация! Мировая! XXI - Века!!! Вот это - новость.Всем новостям - новость... :-o
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Читатель 1
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...




Отправлено: 26.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так а может мы узнаем какие требования не выполнены??))) #4, да, а где расчёты что в "убыток"?? Расчёты....математические, а не "лирические"

пассажир
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...




Отправлено: 26.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну лишь бы перевозчики не стали в "в позу". А то может придется стоять по 15-20 минут на остановках.И вечером ходить пешком или на такси после 21,00

шолом вам
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...




Отправлено: 26.03.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пассажир:
Ну лишь бы перевозчики не стали в "в позу".

Ну для этого у государства есть лубриканты, чтобы принудить к соитию по взаимности.

Житель
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...




Отправлено: 26.03.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто не работает на перевозках,любых,пассажирских,грузопепевозках эту тему никогда не поймёт,а вот на вопрос есть подтверждение или нет есть таков ответ,сядь и попробуй,а сидеть дома за компом
и задавать глупые вопросы может и дебил,вообще в нашей стране вопросы надо задавать президенту,а попробуй задай.Пассажирские не знаю а на грузоперевозках туговато из за цен на топливо,ещё чуть и не выгодно будут перевозки,поставим фуры,тогда посмотрели бы что Вы кушать будете.Я не за поднятие цен на перевозки,я против необоснованного повышения цен на топливо,т.е отказываюсь обогащать семейку и так не очень бедных людей.Господин Аноним я не о %%%%%% в акиматах и ещё где,эти всегда в прибыли,я о водителях которые за баранкой сидят.

§ Алиса
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.03.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Кто не работает на перевозках,любых,пассажирских,грузопепевозках эту тему никогда не поймёт

А кому зарплату не поднимают - тот поймет? А кому платят по 50-60 в месяц - тот поймет? Вот давайте не будем поднимать эту тему. Каждый хорошо знает личную специфику, личные "болячки", а о других думает что там "миллионеры сидят. Была бы возможность, наверняка меньше людей пользовались автобусом; были бы нормальные зарплаты - люди бы не возмущались так массово. Каждый тянет на себя. Толку от этого будет как в той басне Крылова.
Почему бы, действительно, не ввести билеты? Не проблема водителю давать пассажиру талон (не нужен кондуктор) - боюсь, что не совсем выгодно будет хозяевам. Любой предприниматель не будет работать в убыток - просто хочется с каждым разом все больше. )))
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§ elektron
Re: Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.03.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Почему бы, действительно, не ввести билеты?

Хороший вопрос. Там наверное по "чёрному" кормятся, не только водители и предприниматель... :-x Да и налоги платить придётся с других сумм. Просто действительно не верится, что убыточно или типа того. Понятно на грузоперевозках, договорные, фиксированные цены. А тут же всё от пассажиропотока зависит. Кто то писал, что маршрутных такси больше нет, в другой ветке ранее. Интересно почему, если так? Как это пересекается законодательно с тендерами и частным бизнесом на пассажироперевозки? Если не прав поправтье ;-) Может тогда ещё и так такси запретить. Вообще конкурентов не будет. Всё по чеснаку, через тендер. 8-)
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