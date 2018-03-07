Заседание общественного совета, на котором будет обсуждаться повышение цены на проезд в городском общественном транспорте, назначено на 12 марта. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе акимата Костаная, информацию подтвердил и председатель общественного совета Костаная Владимир СОВА.
Фото из архива "НГ"
Напомним, заявка от костанайских перевозчиков поступила в акимат Костаная еще в ноябре 2017 года. Просьбу о повышении тарифа до 100 тенге они мотивировали тем, что терпят убытки в связи с повышением цен на ГСМ и запчасти. В январе 2018 года на сайте акимата Костаная был опубликован проект постановления о повышении тарифа на проезд в автобусах.
Помимо общественного совета, предложение должны обсудить в Палате предпринимателей Костанайской области.
Читайте также:
Тарифную политику в Костанайской области обсудит общественный совет
Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
аргентинец: за кого бы проголосовали в бл Ну.. Наверное ты человек попросту далекий от махинаций с сослагательными наклонениями.. Веришь лжи и провокациям.. Я тоже бы ха него проголосовал, но...
Стихи мои ... и хорошие
Трое (Э. Суровый) Меня ограбили трое На тридцать два штукаря И были они не герои И не три богатыря Всё началось как в романе Машина ... девушка ... Март И ни копейки в кармане И бесшабашный азарт ...
Народный контроль: И в-пятых, хотелось бы от себя, как от избирателей, посоветовать ЦИК не позориться, Непонятки! Она же, вроде, утверждала, что гражданка Казахстана... Скорее всего, скопировала ...
Народный контроль: Сказали бы честно,что одному из акционеров ТЭС Экибастуза в лице Чубайса не хватает денег для пополнения бюджета РФ. Давай уже сразу к Златоусту переходи, че грудную клетку то...
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
Андрей: тебе этого не понять. это сложно для тебя. не Конечно сложно.. Как может капиталист сидеть в коммунистической партии? А может просто не коммунисты там сидят? Видишь, сразу напрашивается...