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Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный совет Костаная

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

7 марта 2018, 10:09 |  Общество

Заседание общественного совета, на котором будет обсуждаться повышение цены на проезд в городском общественном транспорте, назначено на 12 марта. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе акимата Костаная, информацию подтвердил и председатель общественного совета Костаная Владимир СОВА.

Фото из архива "НГ"

Напомним, заявка от костанайских перевозчиков поступила в акимат Костаная еще в ноябре 2017 года. Просьбу о повышении тарифа до 100 тенге они мотивировали тем, что терпят убытки в связи с повышением цен на ГСМ и запчасти. В январе 2018 года на сайте акимата Костаная был опубликован проект постановления о повышении тарифа на проезд в автобусах.

Помимо общественного совета, предложение должны обсудить в Палате предпринимателей Костанайской области.

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Комментарии к новости
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ордынец
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно все это. в Актобе 55 тенге, установили общий тариф перевозчики..
https: // t.co/B9sVwCCtal

ордынец
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, продолжение.
Снижение цен на бензин и дизтопливо позволило снизить стоимость проезда в общественном транспорте, передает "31Канал". Раньше проезд стоил 60 тенге, теперь на 5 тенге дешевле. Акимат города тарифы утвердил.

Руслан Жилкаманов, пресс-секретарь автопарка:

- Льготы остаются на прежнем уровне: в автобусах бесплатный проезд для пенсионеров, для инвалидов 1 и 2 группы, участникам ВОВ

гость
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где новые автобусы? Снижайте цену на солярку. А почему бы не ввести проездные и билеты.

сергей корец
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сова бессовестный! якобы защищает"права" инвалидов! где у нас инвалиды 1-2 групп по зрению ездят бесплатно? они вообще ездят ли? там надо отдельный тариф ввести на 45 процентов от общей стоимости, примерно 45 тенге! государство и частн ики обирают . нород малич!

Сергей
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ведёт контроль водителей автобусов, принимающие оплату!? Почему в других городах тарифы на проезд ниже при той же стоимости дт!? Почему не вводят оплату проезда с выдачей билетов!?

§ Serg_Jyk
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...
Serg_Jyk


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 07.03.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге это даже дороже чем в Астане
Профайл

сергей кореец
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нада баставать протиф

Народный контроль
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
Кто ведёт контроль водителей автобусов, принимающие оплату!? Почему в других городах тарифы на проезд ниже при той же стоимости дт!? Почему не вводят оплату проезда с выдачей билетов!?

а камеры в автобусах? если водитель не выполнил план, садится человек за монитор и начинает считать за сутки пассажиров !

Народный контроль
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец:
нада баставать протиф

А уроки учить? По грамматике -1 !

Мерген
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще что происходит? На электроэнергию с не понятной мотивировкой подняли, на проезд поднимают, тогда когда цена на топливо на месте, предлагают хитроумный кабальные условия ипотеки под 7% на 25 лет с первоначальным взносом не менее 20% от суммы, как будто у молодых эта сумма взноса на руках и работой обеспечены и при этом страховые компании в этом не учавствуют или это не показывают. Раньше на западе брали под 4-5% а народу впаривали под 24%. В интеренете можно посмотреть и сравнить условия получения в Европе. Иностранные банки на рынок не пускаем, а сами не можем снизить % по кредитам. Разница в сроках. Если я брал ипотеку на 15 лет с рефинансом под 6%, то теперь под 7% и на 25 лет, какое улучшение? Сделали бы 2-4 % и на 20 лет. Просто завышают цены на стройматериал+работы с потолка. Если повышают проезд, эл. энергию, тогда опять пусть повысят в 10 раз зарплаты, пенсии и пособия. Надо установить этот коридор: Если повышение услуг либо товаров происходит на 1%, то автоматический пусть повышают зарплаты, пособия и пенсии на 10%. Вот тогда бы государство само более внимательно изучало бы причины просьб о повышении тарифов. Либо пусть оплачивают повышенные тарифы за счет личных средств совета директоров крупных компаний.

Сергей
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контроль, а если перевыполнил, то излишек можно в карман положить?! И кто планы им ставит? А как они налоги оплачивают, тоже согласно плана?! А нельзя как в нормальных городах внедрить билетную ленту и не надо никакие камеры смотреть и налево деньги не будут уходить, проводить периодически проверку на остановке после того как пассажир вышел на наличие билета!?

Серикпай
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем туго с бюджетом в стране. На всё поднимают цены.

Леший
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мерген:
Вообще что происходит? На электроэнергию с не понятной мотивировкой подняли, на проезд поднимают, тогда когда цена на топливо на месте, предлагают хитроумный кабальные условия ипотеки под 7% на 25 лет с первоначальным взносом не менее 20% от суммы, как будто у молодых эта сумма взноса на руках и работой обеспечены и при этом страховые компании в этом не учавствуют или это не показывают. Раньше на западе брали под 4-5% а народу впаривали под 24%. В интеренете можно посмотреть и сравнить условия получения в Европе. Иностранные банки на рынок не пускаем, а сами не можем снизить % по кредитам. Разница в сроках. Если я брал ипотеку на 15 лет с рефинансом под 6%, то теперь под 7% и на 25 лет, какое улучшение? Сделали бы 2-4 % и на 20 лет. Просто завышают цены на стройматериал+работы с потолка. Если повышают проезд, эл. энергию, тогда опять пусть повысят в 10 раз зарплаты, пенсии и пособия. Надо установить этот коридор: Если повышение услуг либо товаров происходит на 1%, то автоматический пусть повышают зарплаты, пособия и пенсии на 10%. Вот тогда бы государство само более внимательно изучало бы причины просьб о повышении тарифов. Либо пусть оплачивают повышенные тарифы за счет личных средств совета директоров крупных компаний.

Чубайс виноват. Отмазка местных патриотов.

ыбрай
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол ещё в том что Костанайская область в конце списка по зарплатам в стране. А по цене проезда будет в первых рядах.

Тырц-пырц
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
Прикол ещё в том что Костанайская область в конце списка по зарплатам в стране. А по цене проезда будет в первых рядах.

Зато у нас самые высокие тарифы на коммуналку, в частности: отопление, гор. и хол. вода, электричество, газ... Стабильностью "радует" только Казахтелеком))) (не реклама) :-P

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