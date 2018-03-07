Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный совет Костаная

Заседание общественного совета, на котором будет обсуждаться повышение цены на проезд в городском общественном транспорте, назначено на 12 марта. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе акимата Костаная, информацию подтвердил и председатель общественного совета Костаная Владимир СОВА.

Фото из архива "НГ"



Напомним, заявка от костанайских перевозчиков поступила в акимат Костаная еще в ноябре 2017 года. Просьбу о повышении тарифа до 100 тенге они мотивировали тем, что терпят убытки в связи с повышением цен на ГСМ и запчасти. В январе 2018 года на сайте акимата Костаная был опубликован проект постановления о повышении тарифа на проезд в автобусах.

Помимо общественного совета, предложение должны обсудить в Палате предпринимателей Костанайской области.

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