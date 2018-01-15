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Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
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Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

15 января 2018, 13:00 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в акимате областного центра сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей ТАРАСОВ.

Фото из архива «НГ»

- В ноябре от предприятий-перевозчиков было получено письмо с надлежащими аргументами о повышении платы за проезд в общественном транспорте в связи с повышением цен на ГСМ и автозапчасти, - пояснил он. – В связи с этим плата за проезд на общественном транспорте по городу в феврале будет составлять 100 тенге. И свыше 100 тенге - на пригородных маршрутах. На сегодня проект постановления опубликован на сайте акима города, а также параллельно идет согласование с Палатой предпринимателей «Атамекен» и Общественным советом Костаная.

Тарасов добавил, что перевозчики и отдел ЖКХ рассматривают вопрос о приобретении 50-ти новых автобусов местного производства по программе финансового лизинга Банка развития Казахстана.

Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ посетовал на то, что в Астане, Алматы и Актобе уже обновили свой парк автобусами костанайского производства, «а у нас их нет».

Относительно повышения платы за проезд глава города уточнил, что такое решение пока не принято, но отметил - в соседних областях ее уже давно увеличили.

- Мы благодарны перевозчикам, что они смогли вытерпеть все это время, - сказал Жакупов.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аппетит приходит во время езды, однако...
в астане со столичными зарплатами и бесплатным проездом для пенсионеров, оплата дешевле, чем в провинциальном городе с доходами в 2 раза ниже нурлыкунских среднеотчётных.
Бессовестные перевозчики при потокании акимата на той же зачастую грязной и вонючей рухляди продолжает наживаться на детях, студентах, пенсионерах...
Предлагаю оценивать визуально состояние автобуса и платить в зависимости от этого... грязно - 10 тенге, вонь - 10 тенге, - драные кресла - 10 тенге, -холод собачий - 10 тенге,
нарушение графика - 50 тенге... Тогда может зашевелятся?

При этом ни о каком развитии сервиса и оплаты речи нет... всё как было 20 лет назад, так и остается: тупая схема деньги водителю и пошёл.... ни про абонементы, ни про системы скидок как в крупных городах они не слышали... это ж думать надо... а у нас это не любят.

Цитата:
Мы благодарны перевозчикам, что они смогли вытерпеть все это время, - сказал Жакупов

прямо мученики.... под куполами нарисовать может...

[Исправлено: yudjin, 15.01.2018 - 13:05]
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Всем общий
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы только бюджетникам зарплату не поднимайте на 50% а то перевозчики тут же подымут цену следом.И как всегда одна и та же песня будет.

§ Rem
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 15.01.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ни про абонементы, ни про системы скидок как в крупных городах они не слышали... это ж думать надо... а у нас это не любят.

Тут ты не прав. Не в " думать нужно" дело, тогда скорее всего просто реальные доходы засветятся влдельцев автопарка и маршрутов. И не получится плакать что бедные несчастные
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§ bumerang
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 15.01.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не защищаю перевозчиков, но сами подумайте - соляра в цене поднялась в 2 раза, за последние 3 года, цена на запчасти на столько же. А цена на проезд увеличилась пока на 20 тг, скоро возможно еще на 20. Да, для нас это существенно, и я тоже против. Тут вопросы больше не к перевозчикам, а к акимату. Во всех областных центрах кроме Кустаная и еще вроде Петропавловска (не точно) перевозки - ДОТИРУЮТСЯ из местных бюджетов, из за этого и цена меньше или равна нашей. А у нас бюджет лучше распилить на великий футбол, брусчатку и тд.
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zass
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
оплата дешевле, чем в провинциальном городе

да, Астана та еще деревня, особенно при подъезде к ней со стороны Сарыколя.

zass
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аппетит приходит во время езды, однако? а yud истекает желчью, что деньги не его, и платить не ему, у него же приора и бентли стоят в гараже под замком и охраной.

Павел
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всё потому что своих НПЗ не хватает. 30% бензина закупаем в РФ. Немного в Азербайджане.

Павел
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет свой бензин и перевозчикам легче будет.

я
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно, с нашим уровнем доходов, делать проезд равнозначным с Астаной..Капец!!! "Бедненькие водители" ..можно подумать...знаю не по-наслышке и з/п у них хорошие и нарушители ПДД они самые хорошие.

Народный контроль
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаловались на плохое качество автобусов? Получите и распишитесь! Хорошо что ещё на новых автобусах будем ездить а не как соседи на Газельках скакать как на ралли Париж-Дакар.

Аноним
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
холод собачий

Водитель экономит соляру и не включает систему обогрева салона. Для владельцев авто с дизельным двигателем давно не секрет, что соляру в 2 раза дешевле можно купить у водителей коммерческого транспорта, работающих по найму. Для костанайских автоперевозчиков, видимо, ещё одну EXPO надо провести, чтобы узнали о существовании систем учёта расхода топлива типа SCOUT и им подобных.
Цитата:
yudjin:
тупая схема деньги водителю и пошёл

Ещё одна EXPO нужна... чтоб просветить хозяев автопарков. Тож, видать, вдали от цивилизации живут.
Согласен, хозяева автопарков недополучают прибыль. Ну так пусть начнут с себя, наведут порядок в своём автопарке. А потом можно о дотациях и повышении тарифов поговорить.

Народный контроль
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надобно проверять автоперевозчиков,что то там вода мутная. Зарплату официально на руки выдают минималку а остальное в конверте чёрным налом. А что бы водителю получать достойную пенсию им приходиться перед пенсией увольняться и искать работу там где перечисляют в пенсионный фонд.

§ Добринцофф
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5719
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Бессовестные перевозчики при потокании акимата на той же зачастую грязной и вонючей рухляди продолжает наживаться на детях, студентах, пенсионерах...

Дизель летний по 155,а зимний по 212 то же перевозчики виноваты?
Цитата:
yudjin:
Предлагаю оценивать визуально состояние автобуса и платить в зависимости от этого... грязно - 10 тенге, вонь - 10 тенге, - драные кресла - 10 тенге, -холод собачий - 10 тенге,
нарушение графика - 50 тенге... Тогда может зашевелятся?

Предлагаю кому не нравится нынешняя цена за проезд на автобусе,не пользоваться их услугами,а кататься на такси или личном транспорте.

[Исправлено: Добринцофф, 15.01.2018 - 14:25]
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Пассажир
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане проезд 90 тенге и скидки есть для студентов. Почему в Костанае проезд хотят сделать дороже? Не слишком ли большие аппетиты у наших компаний? Почему акимат всегда их поддерживает? О том что проезд подорожает понятно было осенью. Всегда так: сначала для вида не поднимут (мол, у нас все для народа), потом все равно поднимают, еще и страдальцев из них делают. У нас протяженность дорог большая? И почему обновление транспорта в должно проходить за счет пассажиров?

водитель
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 15.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Жаловались на плохое качество автобусов? Получите и распишитесь! Хорошо что ещё на новых автобусах будем ездить а не как соседи на Газельках скакать как на ралли Париж-Дакар.

У нас в других городах на Газельках ездят если не знала. А на юге вобще в маленьких китайских они хуже газелей в сто раз! Так что очередной стёб не получился у тебя.

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