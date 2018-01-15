Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
Об этом сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в акимате областного центра сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей ТАРАСОВ.
Фото из архива «НГ»
- В ноябре от предприятий-перевозчиков было получено письмо с надлежащими аргументами о повышении платы за проезд в общественном транспорте в связи с повышением цен на ГСМ и автозапчасти, - пояснил он. – В связи с этим плата за проезд на общественном транспорте по городу в феврале будет составлять 100 тенге. И свыше 100 тенге - на пригородных маршрутах. На сегодня проект постановления опубликован на сайте акима города, а также параллельно идет согласование с Палатой предпринимателей «Атамекен» и Общественным советом Костаная.
Тарасов добавил, что перевозчики и отдел ЖКХ рассматривают вопрос о приобретении 50-ти новых автобусов местного производства по программе финансового лизинга Банка развития Казахстана.
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Относительно повышения платы за проезд глава города уточнил, что такое решение пока не принято, но отметил - в соседних областях ее уже давно увеличили.
- Мы благодарны перевозчикам, что они смогли вытерпеть все это время, - сказал Жакупов.
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