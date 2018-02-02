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1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
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Тарифную политику в Костанайской области обсудит общественный совет

Евгений ШИБАРШИН

2 февраля 2018, 14:13 |  Общество

Сегодня, 2 февраля, общественный совет Костанайской области подвел итоги своей работы за два года и наметил планы на 2018-й.

Секретарь совета Валерий ВИШНИЧЕНКО сообщил, что в 2016-2017 году провели 32 заседания и 13 общественных слушаний, на которых рассмотрели 55 вопросов. В том числе о проблемах, связанных с реформой системы образования, введением обязательного социального медицинского страхования, усилением ответственности за нарушения сроков регистрации временного проживания, а также вопрос о состоянии дорог в Костанае.

Фото из архива "НГ"

За названный период через совет прошло согласование 480 нормативно-правовых актов, принятых местными органами государственной власти.

- Широкий резонанс в области вызвало рассмотрение на общественных слушаниях вопроса об утверждении норм потребления товарного газа для потребителей Костанайской области, не имеющих приборов учета, на 2016-2019 годы, - напомнил Вишниченко. – К его рассмотрению общественный совет возвращался трижды и в конечном итоге оказался прав, возвращая на доработку нормативно-правовой акт. Действия АО «КазТрансГаз Аймак» в дальнейшем официально были оценены как злоупотребление доминирующим положением. В настоящее время незаконно начисленные суммы возвращаются нашим гражданам в соответствии с решением, принятым судом.

Член совета Николай ПЕЧЕРИЦА по этому поводу заметил: люди жалуются на то, что деньги в полном объеме не возвращают, поэтому общественному совету нужно вернуться к этой теме.

Фото из архива "НГ"

- Нам нужно больше обращать внимание на проблемы, которые затрагивают интересы больших групп людей, - продолжил он. - Например, давно говорят о слишком большом тарифе на электроэнергию. Нам доказывают, что причина - в больших расходах на ее транспортировку. Давайте разберемся в этом.

Его поддержал председатель общественного совета Сайран БУКАНОВ:

- Этот вопрос обсуждали еще лет 10 назад. Мы тогда обращались к депутатам Парламента, но все осталось без изменений.

Член совета Сергей ЖАЛЫБИН высказал замечание по поводу плохой информированности людей о работе этой структуры. И предложил проводить заседания в коллективах.

Фото из архива "НГ"

- Люди не знают, какие вопросы мы рассматриваем, что входит в нашу компетенцию, а что не входит, - констатировал Жалыбин. – Если заседания проводить в коллективах, люди будут смотреть и давать нам оценку. Неплохо, если областной совет будет участвовать в заседаниях общественных советов городов и районов.

По этому поводу Николай Печерица предложил коллегам прийти на заседание общественного совета Костаная, где в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о повышении платы за проезд в городском транспорте.

- Это как раз та тема, которая затрагивает интересы многих людей, - обосновал свою идею Печерица. – Перевозчики говорят, что для рентабельности перевозок цена проезда должна быть в пределах 120-130 тенге. Поэтому нам тоже нужно разобраться в этой ситуации.

Члены совета со всеми высказанными предложениями согласились и включили в план своей работы. Информацию об итогах работы за два года решили направить акиму области.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Тарифную политику в Костанайской области обсудит...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для начала разберитесь почему у нас зарплата не как в Европе по две и по три тысячи евро, а уш потом разбирайтесь, почему перевозчикам не хватает 80 тенге..
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