Тарифную политику в Костанайской области обсудит общественный совет
Евгений ШИБАРШИН
Сегодня, 2 февраля, общественный совет Костанайской области подвел итоги своей работы за два года и наметил планы на 2018-й.
Секретарь совета Валерий ВИШНИЧЕНКО сообщил, что в 2016-2017 году провели 32 заседания и 13 общественных слушаний, на которых рассмотрели 55 вопросов. В том числе о проблемах, связанных с реформой системы образования, введением обязательного социального медицинского страхования, усилением ответственности за нарушения сроков регистрации временного проживания, а также вопрос о состоянии дорог в Костанае.
Фото из архива "НГ"
За названный период через совет прошло согласование 480 нормативно-правовых актов, принятых местными органами государственной власти.
- Широкий резонанс в области вызвало рассмотрение на общественных слушаниях вопроса об утверждении норм потребления товарного газа для потребителей Костанайской области, не имеющих приборов учета, на 2016-2019 годы, - напомнил Вишниченко. – К его рассмотрению общественный совет возвращался трижды и в конечном итоге оказался прав, возвращая на доработку нормативно-правовой акт. Действия АО «КазТрансГаз Аймак» в дальнейшем официально были оценены как злоупотребление доминирующим положением. В настоящее время незаконно начисленные суммы возвращаются нашим гражданам в соответствии с решением, принятым судом.
Член совета Николай ПЕЧЕРИЦА по этому поводу заметил: люди жалуются на то, что деньги в полном объеме не возвращают, поэтому общественному совету нужно вернуться к этой теме.
Фото из архива "НГ"
- Нам нужно больше обращать внимание на проблемы, которые затрагивают интересы больших групп людей, - продолжил он. - Например, давно говорят о слишком большом тарифе на электроэнергию. Нам доказывают, что причина - в больших расходах на ее транспортировку. Давайте разберемся в этом.
Его поддержал председатель общественного совета Сайран БУКАНОВ:
- Этот вопрос обсуждали еще лет 10 назад. Мы тогда обращались к депутатам Парламента, но все осталось без изменений.
Член совета Сергей ЖАЛЫБИН высказал замечание по поводу плохой информированности людей о работе этой структуры. И предложил проводить заседания в коллективах.
Фото из архива "НГ"
- Люди не знают, какие вопросы мы рассматриваем, что входит в нашу компетенцию, а что не входит, - констатировал Жалыбин. – Если заседания проводить в коллективах, люди будут смотреть и давать нам оценку. Неплохо, если областной совет будет участвовать в заседаниях общественных советов городов и районов.
По этому поводу Николай Печерица предложил коллегам прийти на заседание общественного совета Костаная, где в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о повышении платы за проезд в городском транспорте.
- Это как раз та тема, которая затрагивает интересы многих людей, - обосновал свою идею Печерица. – Перевозчики говорят, что для рентабельности перевозок цена проезда должна быть в пределах 120-130 тенге. Поэтому нам тоже нужно разобраться в этой ситуации.
Члены совета со всеми высказанными предложениями согласились и включили в план своей работы. Информацию об итогах работы за два года решили направить акиму области.
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Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
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