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Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа

12 марта 2018, 17:43 |  Общество

Сегодня, 12 марта, члены общественного совета Костаная должны были принять решение по поводу заявки на повышение тарифа. Однако голосование не состоялось. После часа бурных дебатов, пассажироперевозчики и акимат оказались по одну сторону баррикад, а члены общественного совета - по другую.

Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.

- Основные критерии повышения тарифа на проезд - это повышение затрат перевозчиков, основными показателями которых является рост цен на ГСМ, автозапчасти, заработную плату водителей, - выступил с докладом начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Рабочей комиссией при акимате был произведен расчет усредненного тарифа, который составил 129 тенге. Во избежание социального взрыва перевозчикам было предложено рассмотреть вопрос об установлении тарифа в размере 100 тенге в городе и свыше 100 тенге на пригородные сообщения, исходя из стоимости 6,25 за 1 км.

Доклад вызвал много вопросов от членов общественного совета, в том числе и к представителям фирм-перевозчиков - ТОО «Жарык Жол» и ПК «Альтаир».

- Мы в прошлом году уже рассматривали этот вопрос, - выступил директор Костанайского индустриально-педагогического колледжа Марат ЖУРКАБАЕВ. - И в прошлом году, когда стоял вопрос о 80 тенге, мы ставили условие - обновить автопарк. Это первое. Второе - мы просили сделать автобусы доступными для инвалидов. Вы пообещали, что все приведете в соответствие. Но на самом деле этого же нет!

Члены общественного совета были солидарны в одном - пассажироперевозчики не предоставили им никаких цифр, позволяющих судить об убыточности их работы.

После того, как необходимые документы были предоставлены, члены совета договорились, что соберутся еще раз через несколько дней, чтобы проголосовать по повестке дня. Единственное решение, которое приняли по этому поводу на сегодня: выступить с ходатайством о субсидировании фирм-перевозчиков из бюджета.

Подробнее - в ближайшем номере «НГ»
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Комментарии к новости
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Директор Пляжа
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто бы сомневался, что акимат и перевозчики окажутся по разные стороны баррикад.
Лоббирование интересов некоторых лиц налицо.

Мелочник
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
95 тенге будет хорошей ценой

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
среди населения поднялась буча, = к хипишу, и это пишет человек имеющий диплом журфака? советую его вам порвать.

жанна
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например проезд в Астане стоит 90 тенге ,хотя там расстояния в 2-3 раза больше.если добираться с левого берега на рынок правом берегу уходит 1час 30 минут или 1 час 40 минут..Автобусы в хорошем состоянии.В Костанае если ехать с КЖБИ до КСК где-то 20-30 минут.Есть маршруты где автобусы очень грязные.Костанай маленький город,поэтому цена 100 тенге нереальная,80 тенге завышенная цена

Народный контроль
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А бюджет тут причём? Это так же наши с вами деньги. Дотации должны получать инвалиды студенты и льготы пенсионеры. Почему фирмы-перевозчиков должны на Майями пузо греть а бюджет их спонсировать.

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жанна:
.Костанай маленький город

порви права ходи пешком посмотришь какой он маленький, так говорят те кто из Збана сюда перебрался на последние деньги.

Провинция
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мелочитесь сразу 1000 тенге за проезд. :lol:

Алекс
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне, что это все игра на публику. Еще один, два раза для вида соберутся и утвердят тариф.

Директор Пляжа
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз напомню, что в Актобе наоборот снизили с 60 до 55, а пенсионеры и инвалиды 1-2 группы, вообще пользуются общественным транспортом бесплатно. Акимат, перенимайте опыт у коллег, как эти вопросы решаются.

Владимир
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 19:26
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жанна:
Например проезд в Астане стоит 90 тенге ,хотя там расстояния в 2-3 раза больше.если добираться с левого берега на рынок правом берегу уходит 1час 30 минут или 1 час 40 минут

Тут пассажиропоток в разы выше.
А это - соответствующий доход.
Чтобы в Кустанае держать такую цену, надо чтобы автобусы ходили не целый день, а дважды в сутки - утром, и вечером, в час пик.

Да все просто
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все просто сократить колл-во автобусов на маршруте

§ olegggon
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.03.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тендер надо прописать ещё улучшение морально-культурного облика водителей.
Профайл

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 20:05
Комментарий удален модератором.

зефир
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 12.03.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пассажироперевозчики не предоставили им никаких цифр, позволяющих судить об убыточности их работы.

Во-во, если они выигрывают тендера на перевозку, лицензию, то должны быть открыты как для аукциона. Что они предлагают и за какие деньги. Пусть забирают прибыль, конечно, но не укрывают ее, не раскрывая затрат. Может, некоторые из них как раз экономили на амортизации все эти годы. Да по центральным проспектам и улицам катаются хорошие немецкие б/у автобусы, но на некоторых такие развалюхи, что встают вопросы: почему поднять оплату всем перевозчикам одинаково. Вот эту пусть каждый методику учета выручки покажет, нет ее так как нет контролеров? Тогда что же они предоставят, только затратную часть?

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