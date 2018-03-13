Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа

Сегодня, 12 марта, члены общественного совета Костаная должны были принять решение по поводу заявки на повышение тарифа. Однако голосование не состоялось. После часа бурных дебатов, пассажироперевозчики и акимат оказались по одну сторону баррикад, а члены общественного совета - по другую.

Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.

- Основные критерии повышения тарифа на проезд - это повышение затрат перевозчиков, основными показателями которых является рост цен на ГСМ, автозапчасти, заработную плату водителей, - выступил с докладом начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Рабочей комиссией при акимате был произведен расчет усредненного тарифа, который составил 129 тенге. Во избежание социального взрыва перевозчикам было предложено рассмотреть вопрос об установлении тарифа в размере 100 тенге в городе и свыше 100 тенге на пригородные сообщения, исходя из стоимости 6,25 за 1 км.

Доклад вызвал много вопросов от членов общественного совета, в том числе и к представителям фирм-перевозчиков - ТОО «Жарык Жол» и ПК «Альтаир».

- Мы в прошлом году уже рассматривали этот вопрос, - выступил директор Костанайского индустриально-педагогического колледжа Марат ЖУРКАБАЕВ. - И в прошлом году, когда стоял вопрос о 80 тенге, мы ставили условие - обновить автопарк. Это первое. Второе - мы просили сделать автобусы доступными для инвалидов. Вы пообещали, что все приведете в соответствие. Но на самом деле этого же нет!

Члены общественного совета были солидарны в одном - пассажироперевозчики не предоставили им никаких цифр, позволяющих судить об убыточности их работы.

После того, как необходимые документы были предоставлены, члены совета договорились, что соберутся еще раз через несколько дней, чтобы проголосовать по повестке дня. Единственное решение, которое приняли по этому поводу на сегодня: выступить с ходатайством о субсидировании фирм-перевозчиков из бюджета.

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