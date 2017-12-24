Лучших спортсменов и тренеров 2017 года наградили в Костанайской области

Сегодня, 22 декабря, управление физической культуры и спорта наградило лучших спортсменов и тренеров 2017 года. Появились в традиционном рейтинге и новые имена.

Возглавил десятку заслуженный мастер спорта РК, чемпион мира по конькобежному спорту Денис Кузин. За ним расположились мастера спорта международного класса РК Анастасия Крестова (шорт-трек), Даниил Марухин (велосипедный спорт), Виталий Пухкало (лыжные гонки) и Тамерлан Шадукаев (греко-римская борьба). К сожалению, все пятеро приехать на церемонию не смогли. Спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям и зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.

Впервые в список попала мастер спорта международного класса РК, чемпионка мира по тогызкумалаку Кымбат НУСЕРОВА.

- Приятно, что попала в десятку, - поделилась впечатлениями Кымбат. - Отмечают сильнейших, очень рада оказаться среди них.

Бронзовый призер чемпионата мира по танцам на колясках Малика Муктарова, помимо награды, получила удостоверение мастера спорта международного класса по танцам на колясках.

Среди тренеров десятку возглавил заслуженный тренер РК по конькобежному спорту Петр Пастушенко.

На церемонии награждения также подвели итоги спортивного года.

2017 год открыла год эстафета огня зимней Универсиады, которая прошла по всему Казахстану. Участие в этих соревнованиях приняли 4 спортсмена из Костанайской области. Серебро универсиады привезли Виталий Пухкало (лыжные гонки) и Максим Грязнов (хоккей с шайбой). Бронзовую медаль взяла шорт-трекистка Анастасия Крестова.

19-26 февраля в Саппоро (Япония) проходили зимние Азиатские игры, с которых наши спортсмены привезли три медали: серебряную и бронзовую - Денис Кузин (конькобежный спорт), бронзовую - Анастасия Крестова (шорт-трек).

В июне в Костанае впервые прошел первый полуфинал седьмого сезона WSB. На ринге встречались казахстанский боксерский клуб Astana Arlans и британский British Lionhearts. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанских боксеров.

- Такие мероприятия являются хорошей мотивацией для юных спортсменов. В следующем году Костанай еще раз примет подобное мероприятие, - отметил и. о. руководителя управления физичекой культуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС.

Этап международного ралли-марафона "Шелковый путь 2017" традиционно прошел по территории Костанайской области. 10 июля на территории аэропорта Костаная разместилось около 1 000 человек и более 500 единиц техники. Казахстанский пилот Astana Motorsports Артур Ардавичус завершил гонку на четвертой строчке общего зачёта в категории грузовиков.

20 августа в Рудном подвели итоги спартакиады «Тын-Целина-2017». В этом году в ней приняли участие 20 команд из всех городов и районов области. В итоге 1 место заняла команда Костаная, которая набрала 326 очков и опередила рудничан на 2 балла. На третьем месте - сборная Костанайского района.

Завершили летнюю серию соревнования по конным видам спорта и казак куреси.

- 4 октября традиционно стартовал легкоатлетический пробег памяти нашего земляка Ибрая Алтынсарина, - напомнил Вильямс. - В этом году местом старта стала площадка возле мавзолея, открытого после реконструкции.

Всего в этом году на территории области провели 243 чемпионата и кубка областного значения, а также 30 чемпионатов РК по разным видам спорта.

- Для костанайского спорта год был ярким и насыщенным. Что касается спортивных сооружений, хочу особо отметить, что сегодня сохраняется большая потребность в спортивных залах, - отметил Евгений Борисович. - Благодаря программе ГЧП в области успешно реализуется ряд проектов. Первым стал проект по долгосрочной аренде спортивного зала Futsal Arena в Рудном. Запущен проект по долгосрочной аренде нового комплекса Академия силовых видов спорта. Подходит к завершению проект по строительству спортивно-развлекательного комплекса «Костанай». Он будет использован для подготовки волейболистов, баскетболистов и гандболистов.

Впервые в Костанайской области появится бассейн с олимпийским стандартом дорожек длиной 50 метров. В планах на 2018 год - начало строительства ледового дворца на 2 500 мест.

Также сегодня представители ТОО «Варваринское» вручили костанайской ДЮСШ №3 сертификат на 10 млн тенге на приобретение инвентаря, а Спортивному клубу инвалидов Костанайской области - ключи от нового микроавтобуса с подъемником.

- Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. В первую очередь, хочется пожелать крепкого здоровья, чтобы вы смогли жить полноценно и счастливо, чтобы продолжали радовать нас своими победами, - пожелал присутствующим Евгений Вильямс. - Тренерам - терпения, воспитывать чемпионов - нелегкий труд. Директорам спортивных школ - сохранить спортсменов и кадры. По секрету хочу сообщить, что в этом году в области, возможно, будет открыта еще детско-юношеская спортивная школа. Много нюансов, но вместе мы все преодолеем!

10 лучших спортсменов

КУЗИН Денис - заслуженный мастер спорта РК по конькобежному спорту, серебряный и бронзовый призер зимних Азиатских игр, обладатель лицензии на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, ШВСМ, Костанай КРЕСТОВА Анастасия - мастер спорта международного класса РК по шорт-треку, бронзовый призер зимних Азиатских игр и 28-й Всемирной зимней универсиады, обладательница лицензии на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, КГПИ, Центр подготовки олимпийского резерва, ДЮСШ № 3, Рудный МАРУХИН Даниил - мастер спорта международного класса РК по велосипедному спорту, чемпион Азии среди юниоров, серебряный призер этапа Кубка мира среди юниоров, Центр подготовки олимпийского резерва, ДЮСШ № 1, Костанай ПУХКАЛО Виталий - мастер спорта международного класса РК по лыжным гонкам, серебряный и бронзовый призер 28-й Всемирной зимней универсиады, КГУ, ШВСМ, Узункольский р-н ШАДУКАЕВ Тамерлан - мастер спорта международного класса РК по греко-римской борьбе, серебряный призер Азиатских игр в закрытых помещениях, Костанайский филиал ЧелГУ, ДЮШОР, Костанай ОМАРОВ Ерлан - мастер спорта международного класса РК по казак курес, чемпион мира, ШВСМ, Костанай НУСЕРОВА Кымбат - мастер спорта международного класса РК по тогызкумалаку, чемпионка мира, ДЮСШ № 2, ШВСМ, Костанай КОЗЫБАЕВ Ануар - мастер спорта международного класса РК по президентскому многоборью (полиатлону), абсолютный чемпиона мира, ШВСМ, Костанай КАНГАШ Илья - мастер спорта РК по гиревому спорту, чемпион и серебряный призер чемпионата мира среди молодежи, Костанайская РДЮСШ, Озерное КУВАМБАЕВ Залим - мастер спорта международного класса РК по пауэрлифтингу, бронзовый призер чемпионата мира с рекордом РК в сумме, ШВСМ, Костанай

10 лучших тренеров

ПАСТУШЕНКО

Петр Петрович - заслуженный тренер РК по конькобежному спорту, ШВСМ, Костанай ФЕДОРЕНКО

Николай Николаевич - старший тренер области по шорт-треку, ДЮСШ № 3, Рудный ХАТУНЦЕВ Николай Николаевич - старший тренер области по велосипедному спорту, ДЮСШ № 1, Костанай ЗАВЯЛОВ

Виктор Иванович - тренер по лыжным гонкам, ШВСМ, Костанай БАЙЖАНОВ

Серик Жумабаевич - старший тренер области по греко-римской борьбе, ДЮШОР, Костанай КАСЫМХАНОВ Жумахан Нураханович - старший тренер области по казак курес, ШВСМ, Костанай АБИЛЬБЕКОВ Батырхан Мухтарович - заслуженный тренер РК по тогызкумалаку, старший тренер области, ДЮСШ № 2, ШкВСМ, Костанай КНЫШЕВ Василий Васильевич - заслуженный тренер РК по президентскому многоборью (полиатлон), старший тренер области, ШВСМ, Костанайский политехнический колледж, Костанай БАТЫРБАЕВ Курмангали Умургалиевич - старший тренер области по гиревому спорту, Костанайская РДЮСШ, Озерное МАКУБАЕВ Аскер Увалиевич - старший тренер области по кикбоксингу, Костанайская ГДЮСШ, ШВСМ, Костанай

5 лучших специальных спортсменов

ИСКЕНДИРОВ Данияр - мастер спорта международного класса РК среди людей с ограниченными возможностями с нарушениями органов слуха по настольному теннису, бронзовый призер XIII Сурдлимпийских игр, Спортклуб инвалидов, Костанай КОНКУБАЕВ Канат - мастер спорта международного класса РК среди людей с ограниченными возможностями с нарушениями органов слуха по настольному теннису, бронзовый призер XIII Сурдлимпийских игр, Спортклуб инвалидов, Костанай МУКТАРОВА Малика - мастер спорта международного класса РК среди людей с ограниченными возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата по спортивным танцам на колясках, бронзовый призер чемпионата мира, СШ № 9, Спортклуб инвалидов, Костанай КАБЫЛ Турсынай - мастер спорта международного класса РК среди людей с ограниченными возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата по пауэрлифтингу, чемпионка Параазиатских игр по пауэрлифтингу, КГПИ, Спортклуб инвалидов, Костанай ЛУКУТИН Алексей - мастер спорта РК среди людей с ограниченными возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике, бронзовый призер по метанию копья на этапе Кубка мира Гран-При, трехкратный чемпион 5-й спартакиады РК, Спортклуб инвалидов, Лисаковск

5 лучших тренеров, подготовивших специальных спортсменов