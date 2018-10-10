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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Каераке, который является лицом

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781999&topic_id=25576&forumid=2&1539158358

Если очько туалета для тебя лицо, то что у тебя извини Ж..?
Лицо нашей страна это Ацтана..
И никакое очько на границе в степи..
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
попадут в план построят супер современные как в Европах,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13650

хорошую участь ты приготовил местным землякам....туристы на параходах и яхтах будут разъезжаться.... по Тургаю... а все само занятое коренное население будет заниматься утилизацией отходов.....такого даже в Конституции нет. А когда же коренники будут жизнью наслаждаться, как те же арабы?
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед иностранцами потенциальными международными туристами не удобно, шкуру "неубитого" медведя делим. Давайте подождём, когда этот злополучной План по развитию туризма разработают, тогда и посмотрим, что конкретно будут строить и предусмотрят (аэропорты, дороги, в том числе и ж.д. инфраструктуру, пансионаты, дома отдыха, сопутствующий сервис, обученный персонал и.т.д.).
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
хорошую участь ты приготовил местным землякам....туристы на параходах и яхтах будут разъезжаться.... по Тургаю...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=782004&order=0&viewmode=flat&pid=782002&forumid=2#782004


Кто вам сказал, что в План попадёт Тургай, скорее всего не попадёт, есть Боровое, Алаколь, Шалкар, Балхаш и.т.д. В последнее недавно супруга ездила на 10 дней, дорого одни сутки в пансионате 19 000 тенге. Вся надежда на этот План, возможно для большинства простого населения страны сделают отдых посильным, посмотрим.
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вся надежда на этот План,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782002&topic_id=25576&forumid=2#782002

как бы не повторить судьбу киргизов на Иссык-куле?! Там брат жены построил себе 2 этажную виллу со всеми удобствами. Обслуживание полностью от киргизов. Казахские богачи в шезлонгах лежат, а местное население в утра до вечера газонокосилками тарахтят. За копейки.
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто вам сказал, что в План попадёт Тургай, скорее всего не попадёт,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782006&topic_id=25576&forumid=2#782006

эх ты Кайерке...... умело соскочил с планов цивилизации древнего Тургая...а Боровое, Алаколь, Шалкар, Балхаш

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782006&topic_id=25576&forumid=2#782006
они давно обустроены и без твоего анонимного отраслевого Министра...рахмет жаным....думал хоть народ накормишь торгайский...
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
эх ты Кайерке...... умело соскочил с планов цивилизации древнего Тургая...а Боровое, Алаколь, Шалкар, Балхаш


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782010&topic_id=25576&forumid=2&1539161992


Что не так, вопросы обустройства курортных зон на форуме не решаются, будет отраслевая программа, которую примут в Правительстве в ближайшее время, выше же указал, смысл как вы трепаться по всем направлениям?
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
смысл как вы трепаться по всем направлениям

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782011&topic_id=25576&forumid=2#782011

сидушку на велосипеде поставь большую.... удаляют модеры, за этот совет....от маленькой сидушки видения начинаются у тебя, как у того умалишенного министра....
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
сидушку на велосипеде поставь большую.... удаляют модеры, за этот совет....от маленькой сидушки видения начинаются у тебя, как у того умалишенного министра....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782011&topic_id=25576&forumid=2&1539165884


Очередной трёп, это не так, то не так, все равно всё будет зависит от отраслевого министерства, который будет разрабатывать План, точнее Программу.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
ну своя голова тоже должна быть, если беретесь решать такие государственные вопросы...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13650


Какие ещё вопросы? Никто государственные дела или вопросы не решает.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.10.2018 - 16:23]
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1383
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
всё будет зависит от отраслевого министерства,


ничего от него не зависит. абсолютно ничего.
они пукнуть сами боятся.
все на уровне ---
"Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Есть ли у меня план?
Есть ли у меня план?
Да у меня целых три плана!"
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ничего от него не зависит. абсолютно ничего.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=782024&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=2#782024


Ты Послание смотрел или так просто ляпнул, лишь-бы возразить, как всегда порожняком. Чётко было сказано: в сжатые сроки Правительству разработать и принять Программу по развитию туризма. Кто будет разрабатывать, ясно, что отраслевое министерство.
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:31
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1383
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ещё будут англоговорящие, владеющие немецким языком


а это вообще ни в какие сани.
ни в каких посланиях про немецкий язык не было.
это полностью противоречит государственной политике.
только три языка разрешены.
шаг влево, шаг вправо- наказуемо.
так что ты бы поосторожней с этим.
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