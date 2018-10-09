211 Re: Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5064

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:49 Как показывает опыт, никому это не нужно будет, как кроме лично своего какого то ощЮщения, что было фото в наше время..

Всем остальным и близким в том числе, внукам там, детям, как то косвенно..