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§ NG.kz
Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на страницах "НГ"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпуск «Нашей Газеты», который был напечатан 4 октября, получился необычным - мы увеличили его объем, чтобы опубликовать фотографии костанайцев, которые 1 сентября 2018 года начали учиться в школе.
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§ 211
Re: Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как показывает опыт, никому это не нужно будет, как кроме лично своего какого то ощЮщения, что было фото в наше время..
Всем остальным и близким в том числе, внукам там, детям, как то косвенно..
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§ pensioner
Re: Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 10.10.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная идея. Подобные издания - память нескольким поколениям.
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