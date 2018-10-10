Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на страницах "НГ"
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Выпуск «Нашей Газеты», который был напечатан 4 октября, получился необычным - мы увеличили его объем, чтобы опубликовать фотографии костанайцев, которые 1 сентября 2018 года начали учиться в школе.
Фото Ксении РЕБИК
Идея проекта «Первоклассники» принадлежит не нам. Читатель из Москвы Ренат Усаев увидел спецвыпуск газеты «К вашим услугам», которая издается в городе Шахты Ростовской области. В этой газете уже 5 лет в первый октябрьский номер добавляют цветные страницы с коллективными снимками первых классов местных школ. Ренат предложил «НГ» сделать подобный проект и передал спецвыпуск газеты. Нам понравилось это предложение.
Идею поддержал и руководитель отдела образования Костаная Василий Цымбалюк. В этом году в проекте «Первоклассники» приняли участие 22 школы. В некоторых из них все первые классы с радостью откликнулись на предложение украсить своим снимком номер «НГ». В некоторых - только один. Но это только начало. Надеемся, в будущем число участников увеличится.
Зачем это нужно школам и семьям учеников? Это история. История ребенка, семьи, большого коллектива, где учат ребят. В школах эти газетные страницы могут храниться спустя много лет, после того как первоклашки, изображенные на фото, отправятся во взрослую жизнь. А сами бывшие первоклассники будут показывать газету своим детям и даже внукам.
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