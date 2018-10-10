Форум
Menden1968
Костанайские евреи отметили Суккот
Марик у тебя чё крышу сносит причём здесь НАТО, Югославия,моя Родина Казахстан я там родился и крестили меня родители и служил я в Советской Армии.А с кассетными бомбами пажалуйста к...
10.10.18 01:04
pro100tak
Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области
Может, это начало пути? "80-90% живут в съемном, наемном, арендованном жилье." Источник:www.ng.kz или "Нужно уходить от ипотеки." Источник:www.ng.kz Ну, и насчет туризма. Расчет...
10.10.18 00:48
Азамат Лисов
Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
Каждое послание учителям поднимают или обещают. Поднимите уже так что бы все им завидовали и стремились стать учителями, хотя наверное хороший пиар постоянно поднимать на столько сколько съела...
09.10.18 23:46
211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52: любви до ненависти и наоборот? Источник:www.ng.kz Один и пол шага.. Это аксиома.. В жизни хто всегда так..
09.10.18 23:25
211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
pro100tak: на ее аватарке самому нравятся. Давайте закроем тему. Есть хорошие слова, сказанные героиней Купченко в "Благословите женщину": "Жить - Источник:www.ng.kz Как правило,...
09.10.18 23:22
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на страницах "НГ"

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

9 октября 2018, 19:35 |  Общество

Выпуск «Нашей Газеты», который был напечатан 4 октября, получился необычным - мы увеличили его объем, чтобы опубликовать фотографии костанайцев, которые 1 сентября 2018 года начали учиться в школе.

Фото Ксении РЕБИК

Идея проекта «Первоклассники» принадлежит не нам. Читатель из Москвы Ренат Усаев увидел спецвыпуск газеты «К вашим услугам», которая издается в городе Шахты Ростовской области. В этой газете уже 5 лет в первый октябрьский номер добавляют цветные страницы с коллективными снимками первых классов местных школ. Ренат предложил «НГ» сделать подобный проект и передал спецвыпуск газеты. Нам понравилось это предложение.

Идею поддержал и руководитель отдела образования Костаная Василий Цымбалюк. В этом году в проекте «Первоклассники» приняли участие 22 школы. В некоторых из них все первые классы с радостью откликнулись на предложение украсить своим снимком номер «НГ». В некоторых - только один. Но это только начало. Надеемся, в будущем число участников увеличится.

Зачем это нужно школам и семьям учеников? Это история. История ребенка, семьи, большого коллектива, где учат ребят. В школах эти газетные страницы могут храниться спустя много лет, после того как первоклашки, изображенные на фото, отправятся во взрослую жизнь. А сами бывшие первоклассники будут показывать газету своим детям и даже внукам.

Мамы и папы, бабушки и дедушки, ищите лица своих любимых первоклассников на наших страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instgram. И порадуйте их вашими лайками, комментариями и репостами!
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.10.18 17:44 Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД
09.10.18 17:11 Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
09.10.18 16:44 Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон
09.10.18 15:39 Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
09.10.18 14:06 В Правительстве представили общенациональный план по исполнению Послания Президента
09.10.18 13:42 Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах - об итогах мониторинга рассказали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
09.10.18 12:51 Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся регулярно подтверждать инвалидность
09.10.18 12:00 Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане
09.10.18 11:35 Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
09.10.18 10:46 Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Первый выпуск проекта "Первоклассники" вышел на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как показывает опыт, никому это не нужно будет, как кроме лично своего какого то ощЮщения, что было фото в наше время..
Всем остальным и близким в том числе, внукам там, детям, как то косвенно..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 51
Пользователей: 0
Всего: 51

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх