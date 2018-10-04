Kairat stayer Рискованные игры в демократию #92





(Полноправные пользователи) Сообщений: 266

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:58 Цитата: Sniper:

- это у вас какая то дикая параноя.... а если зять вам попадется одноязычник..... выгоните его? даже у моих внуков клавиатура одноязычная..... наберите википедию..... 90 процентов клав выпускаются в одноязычном исполнении....как и положено быть.... не верите мне, спросите у Дракоши и Электрона....



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=90 - это у вас какая то дикая параноя.... а если зять вам попадется одноязычник..... выгоните его? даже у моих внуков клавиатура одноязычная..... наберите википедию..... 90 процентов клав выпускаются в одноязычном исполнении....как и положено быть.... не верите мне, спросите у Дракоши и Электрона....Источник:



О чём вы, при чём тут клавиатура, зачем мне у кого то спрашивать? Плохому танцору всегда, что-то мешает. У меня и у Вас клавиатура в настоящее время позволяет писать кириллицей на русском языке, у меня со специфическими буквами, дополнительно пишу на казахском и практически у всех доморощенных ещё есть возможность писать латинскими буквами.