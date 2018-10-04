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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ pro100tak
Re: Рискованные игры в демократию
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.10.18 - 03:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница села Тарановское Ольга ВЕДЛЕР, несколько раз выражавшая свое возмущение во время выступления Жакыпа, не выдержала, подошла к микрофону и пристыдила профессора за его «открытие».
Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24699&start=60#comment_1
Автору советую выбирать выражения, и быть чисто нейтральным журналистом, освещающим событие. Чего это вдруг Вам, г-н Шибаршин, показалось, что она "пристыдила"? Она возмутилась, со своей точки зрения. Но почему такие как она не возмутились, когда переименовали Сталинград в Волгоград и не вернули этому городу историческое название - Царицын? А, Сталин же не достоин? А Таран достоин? И только тем, что ему запудрили мозги, и он, расстреляв налево и направо других запудренных, погиб в 27 лет?
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
трудно было вписать русское название

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781528&topic_id=35736&forumid=1#781528

это право надо было заслужить....у нас проживает 120 национальностей....каждый захочет увидеть свои буковки....тема закрыта....
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§ 211
Рискованные игры в демократию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4977
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
возродить казахский язык здесь, на севере РК. Это плохо? Я за это должен оправдываться? Зачем, почему и перед кем? Что

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=60&1538965494

Молодец.
25 лет прошло..
Пора бы уже всем нам думать как ты..
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* Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
И еще. Можно перечитать все мои сообщения на подобные темы. Все они адекватные. С единственным посылом - возродить казахский язык здесь, на севере РК. Это плохо? Я за это должен оправдываться? Зачем, почему и перед кем? Что за народ, нация получится без знания своего языка? В РФ сейчас действуют госпрограммы по возрождению языков малых народов, да и не только языков - самих народов. Я более 15 лет учился в школах, вузах и дрпр, и везде на русском языке. Мне стыдно и больно, что я казахским языком владею чуть ли не на уровне разговорного. Прочту и переведу любую деловую бумагу, но сам не напишу. Это, типа, читаю и владею английским со словарем. В НГ один из авторов говорил уже, что не слышит казахскую речь на улицах, и что это нормально, и, дескать, зачем пыжиться, если есть такая данность. Это неправильно. Как плохо и то, когда наши южные казахи призывают изживать "аккулактарды". Жить нам нужно продолжать одной семьей, но стремление казахов знать свой язык, свою историю надо только приветствовать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35736&forumid=1&start=60&1538964431


Всё правильно, в первую очередь родной язык нужен нам казахам, а не представителям других этносов проживающих здесь. Не делю людей на "таза казах" или "шала казах", первые знают язык, другие не знают. При этом вторые не виноваты, что не выучили в своё время на должном уровне свой язык, по различным обстоятельствам. В реальной жизни много казахов не знающих своего родного языка, но они патриоты своей Родины, с большой буквы. Бесспорно, надо знать родной язык, в настоящее время для подрастающего поколения выучить язык много возможностей, достаточно детских садов, школ, ВУЗ-ов и.т.д. Им нужно стремится и трудиться, взрослым на мой взгляд следует разбудить их национальное чувство, некоторые говорят есть определённые трудности с программами образования, с учебниками, материалы трудно усвояемые и другие проблемы озвучивают. Благо с каждым годом растёт число граждан, действительно заботящихся о родном языке, у которых разум работает и сердца бьются, в этом направлении, в одной связке, созвучно- в унисон. Действительно ничего негативного, отрицательного, плохого в этом нет.
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
и.т.д. Им нужно стремится и трудиться, взрослым на мой взгляд следует разбудить их национальное чувство, некоторые говорят есть определённые трудности с программами образования, с учебниками, материалы трудно усвояемые и другие проблемы озвучивают. Благо с каждым годом растёт число граждан, действительно заботящихся о родном языке, у которых разум работает и сердца бьются, в этом направлении, в одной связке, созвучно- в унисон. Действительно ничего негативного, отрицательного, плохого в

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781597&topic_id=35736&forumid=1#781597

слабоват материальчик, какой то пресный. Поэтому я ставлю вам Кайрке свое Нет.)))))))) 8-) :-o :oops: :-x
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* Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
слабоват материальчик, какой то пресный. Поэтому я ставлю вам Кайрке свое Нет.))))))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781597&topic_id=35736&forumid=1&1538971188


Напишите своё более полное всестороннее видение или вы считаете, что не надо изучать молодёжи свой родной язык? Никто не запрещает говорить нет, караван в этом направлении будет двигаться только вперёд.
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