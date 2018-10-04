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Trueman4400:
И понятно, что как тогда была идеология момента, так и сейчас и она вполне оправдана.
одно НО... тогда они всё это построили...города, совхозы, улицы предприятия и НАЗВАЛИ согласно идеологии.
Сейчас же построено хр..н да маленько, но ПЕРЕИМЕНОВАТЬ лезут почему-то туда,к чему руку не приложили.
Цитата:
Trueman4400:
Как объяснить 17 летнему юноше, что совхоз Путь к коммунизму
Ну это и есть скудоумие...
А ДАВЫДЕНОВКА, основанная Давыденковым тоже не поддается объяснению? Я помню железный аргумент понаехавшего: мол сваты ездят туда-сюда, объясняй им кто-такой!
А Енбек, достык, тәуелсiздiк ...и куча с приставкой нур - это в духе нынешней идеологии?