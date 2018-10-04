Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13579





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:31 Цитата: drakon:

Если они, главные начальники - восстановят,

я извинюсь перед вами...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781139&topic_id=25576&forumid=2#781139 Если они, главные начальники - восстановят,я извинюсь перед вами...Источник:

нет, тогда ты сам станешь обычным пользователем. И деревенька отойдет электронщику. Про определения пола спящего кота мы ничего и не прочитали интересного.