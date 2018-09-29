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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты не в маркете для корма для свиней был?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780592&topic_id=25576&forumid=2#780592

Там же, где и ты. Молоко и хлеб - покупал... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
корма для свиней

Алекс, свиней желудями - кормят.
А у вас ни того, ни этого... :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Там же, где и ты. Молоко и хлеб - покупал..


что то я тебя там не видел.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
свиней желудями - кормят.
А у вас ни того, ни этого...


ты не прав.
в Мичурине, где я жил, по молодости, на берегу озера,
сто метров от моего дома, где Брежнев был, Горбачев... и прочая ...
среди прочего стоял ряд дубов. с противоположной стороны дачи.
мы там желуди не собирали, зачем, но в руках держали.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а каштаны.
помню в Париже , как с лодочки по Сене сойдешь,
фото твои и каштаны жареные предлагают.
это да.
и двадцать пять лет назад, и пять лет назад.
по факту подтверждаю.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
кто же тогда был у ней мужик, который сидел на березе посередине пионерлагеря?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13530

Доктор,не знаю,кто был у неё мужик.

А это наверное - ты, победил его... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как называются эти облака?

Кажется я таких ещё - не видел... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4795
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
облака

По моему это Ковролин с чуть притоптанным ворсом..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
с чуть притоптанным ворсом..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780677&topic_id=25576&forumid=2#780677

Нет, Марик, это Облака,сегодня утром... :lol:
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