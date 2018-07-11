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Обликоморале:
Ну во-первых, могу напомнить, что почти в каждой теме практически постоянно появляются сообщения не относящиеся к ней /каюсь, тоже иногда этим грешен/
А во-вторых, ваш вопрос удивляет. Вроде и так понятно, что 112-211.
Ну и есть еще подозрения, но на то они пока и подозрения.
Да, такие сообщения есть, и наши модераторы за них не банят, так как нарушение мелкое, и пока это не разрастается в безобразный холивар, раздавать налево и направо "комментарий не одобрен модератором" считаем мерой из разряда "чересчур". Но если уж мне на глаза попалось какое-либо нарушение, считаю своей прямой обязанностью напомнить пользователю о правилах, дабы вспоминали о них хоть иногда.
Касательно 112-211. Объясню публично один раз и тема закроется навсегда как в отношении него, так и впредь для всех подобных случаев.
У пользователя существовало два аккаунта. Аутентификация (т.е. подтвержденный номер, что равно возможности комментировать) была на одном. Попытку получить аутентификацию на втором аккаунте на такой же номер администрация пресекла. Но в дальнейшем пользователь обратился с просьбой аутентифицировать второй аккаунт и удалить первый. На втором аккаунте номер подтвердили, на первом сняли. Первый аккаунт скоро будет удален (о порядке удаления аккаунта читайте в Соглашении).
Обратите внимание, пользователь с ником 112 с того самого дня, когда стал активным аккаунт 211, комментариев не оставлял и вообще на сайте не авторизовывался. Следовательно, никаких нарушений Соглашения ни с его стороны, ни с нашей нет.
И мой вопрос в предыдущей ветке не должен вас удивлять: на кофейной гуще не гадаю, скрытые намеки не угадываю. А даже если угадываю, публично об этом не заявляю. Даете конкретный вопрос - получаете конкретный ответ.