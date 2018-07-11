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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 58
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну во-первых, могу напомнить, что почти в каждой теме практически постоянно появляются сообщения не относящиеся к ней /каюсь, тоже иногда этим грешен/
А во-вторых, ваш вопрос удивляет. Вроде и так понятно, что 112-211.
Ну и есть еще подозрения, но на то они пока и подозрения.

Да, такие сообщения есть, и наши модераторы за них не банят, так как нарушение мелкое, и пока это не разрастается в безобразный холивар, раздавать налево и направо "комментарий не одобрен модератором" считаем мерой из разряда "чересчур". Но если уж мне на глаза попалось какое-либо нарушение, считаю своей прямой обязанностью напомнить пользователю о правилах, дабы вспоминали о них хоть иногда.

Касательно 112-211. Объясню публично один раз и тема закроется навсегда как в отношении него, так и впредь для всех подобных случаев.
У пользователя существовало два аккаунта. Аутентификация (т.е. подтвержденный номер, что равно возможности комментировать) была на одном. Попытку получить аутентификацию на втором аккаунте на такой же номер администрация пресекла. Но в дальнейшем пользователь обратился с просьбой аутентифицировать второй аккаунт и удалить первый. На втором аккаунте номер подтвердили, на первом сняли. Первый аккаунт скоро будет удален (о порядке удаления аккаунта читайте в Соглашении).
Обратите внимание, пользователь с ником 112 с того самого дня, когда стал активным аккаунт 211, комментариев не оставлял и вообще на сайте не авторизовывался. Следовательно, никаких нарушений Соглашения ни с его стороны, ни с нашей нет.

И мой вопрос в предыдущей ветке не должен вас удивлять: на кофейной гуще не гадаю, скрытые намеки не угадываю. А даже если угадываю, публично об этом не заявляю. Даете конкретный вопрос - получаете конкретный ответ.
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§ Обликоморале
Re: Новости сайта и форума
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6057
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Спасибо за ответ.
Жаль, хотел завести второй аккаунт-аморальный.
На нет и я нет.
ПС: касаемо гаданий.
Не знаю, на кофейной не пробывал. Советую на воске. Заинтересует, расскажу в личку.
А по существу...эхъ, ясно видно было ап ком речь. Ну да ладно, спорить с админами накладно. :lol:
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос.
почему к 211 и дракону не действуют правило карточек.
спасибо за ответ.
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§ Валентин
Ваши вопросы редакции и сообществу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7443
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нельзя ли сделать так, чтобы при выделении текста и нажатии кнопки "Цитата", к цитируемому тексту не добавлялось "Источник: " и ссылка на URL?

Спасибо.
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§ GREENSOLDIER
Ваши вопросы редакции и сообществу
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ если ВЫ чтите и прошу блюдете мораль Прошу Вас ответить почему удалены мои ОСТАВЛЯЮ за собой право обратитьтся в суд за нарушение ВАМИ закона
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 58
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.09.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
GREENSOLDIER:

Если у Вас есть вопросы касательно каких-то удаленных комментариев, то пишите Тимуру Гафурову в личку, скидывая ссылку на ветку форума и указывая номер удаленного сообщения.
А также предварительно еще раз ознакомьтесь с Соглашением и правилами комментирования (часть 2.2)
http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34440&forumid=10
В подавляющем большинстве случаев удаленные сообщения нарушают Соглашение, хотя да, бывает человеческий фактор.
Если редакция посчитает, что Ваше удаленное сообщение не нарушало Соглашение, оно будет восстановлено.

P.S. К примеру, при быстром изучении вашей активности на форуме, вижу пару удаленных сообщений нарушающих пункт 2.2.12.
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§ Sniper
Ваши вопросы редакции и сообществу
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
GREENSOLDIER:
суд за нарушение ВАМИ закона

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780234&topic_id=582&forumid=3#780234

В Гаагский суд?
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* Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что случилось с погодным информером? Второй день не работает... :-( Очень удобная штука.
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