NG.kz Сливы с крошками



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33830

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:43 С нами им тоже поделились - активный пользователь сайта ng.kz, который предпочел остаться неназванным. Скромничает, кстати, он совершенно напрасно. Кусок пирога, который он принес в редакцию, оказался отлично приготовленным. Рецепт нашел в интернете. Говорит, привлек тем, что верх пирога засыпается сладкой крошкой, а это детские воспоминания о бабушкиной выпечке.

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