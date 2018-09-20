211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13312





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4743

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Я то боялся, начитался в тырнете что такое замерзшаяся или как ее там беременность..

И что самое опасное с 16ти до 18ти недель..

Тут то я и начал трусить, думаю если не то, нет смысла просто жить..

Я и своей сказал перед этим, нажрусь если что, не стал ее пугать что охота просто сдохнуть будет..

Эх как жить охота, хотя тебе уже почти писят, но смысл?

Не знаю на что я готов был сегодня, но все вроде прошло..

Пока что..