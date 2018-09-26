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≡ "Кидался с ножом, убил, находится на свободе" - родственники убитого пенсионера боятся выходить на улицу из-за опасного соседства в Затобольске 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Кидался с ножом, убил, находится на свободе" - родственники убитого пенсионера боятся выходить на улицу из-за опасного соседства в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
80-летнего Николая Тимофеевича Давыдова убили 21 августа 2018 года. Главным подозреваемым по уголовному делу проходит человек еще более преклонного возраста - 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Владимирович Сурков.
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§ 211
Re: "Кидался с ножом, убил, находится на свободе" -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4740
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветерана войны сажать начерно не будут..
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§ Vital
"Кидался с ножом, убил, находится на свободе" - родственники убитого пенсионера боятся выходить на улицу из-за опасного соседства в Затобольске
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

В психушку его. А деньги скорей всего не украли а закапал куда нибудь и забыл . С головой то не порядок
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* drakon
"Кидался с ножом, убил, находится на свободе" - родственники убитого пенсионера боятся выходить на улицу из-за опасного соседства в Затобольске
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В психушку его.

А всех этих Прокуроров,Судей Полицейских в таксисты... :-o
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