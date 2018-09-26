"Кидался с ножом, убил, находится на свободе" - родственники убитого пенсионера боятся выходить на улицу из-за опасного соседства в Затобольске

80-летнего Николая Тимофеевича Давыдова убили 21 августа 2018 года в п. Затобольск. Главным подозреваемым по уголовному делу проходит человек еще более преклонного возраста - 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Владимирович Сурков.

Фото из архива Марии Гордеевой

Родственники погибшего в его вине не сомневаются. К убийству вели события последних четырех лет: Сурков периодически проявлял агрессию к окружающим, а Давыдову угрожал ножом. Об этом было известно полиции, но уголовное дело так и не возбудили. После убийства Сурков находится под подпиской о невыезде и продолжает жить в своем доме.

Внучка Николая Давыдова Мария ГОРДЕЕВА решила рассказать эту историю «НГ», чтобы выяснить, почему полиция не предприняла меры, когда трагедии еще можно было избежать, и почему Сурков находится на свободе.

Подозреваемый Иван Сурков приходился Давыдову свояком - был женат на его родной сестре Александре Тимофеевне. Они хорошо общались семьями вплоть до 2014 года, когда не произошел первый конфликт.

- У Ивана Владимировича были проблемы с психикой, началось все примерно в 2012-2013 годах, - пояснила «НГ» Гордеева. - У него тогда украли большую сумму денег. На этой почве его стали посещать навязчивые мысли, что все кругом воры. Сурков постоянно всех обвинял в кражах. В январе 2014 года он впервые проявил крайнюю степень агрессии: мой дедушка пришел в гости к нему и своей сестре, принес святой воды из церкви на Крещение. Все было нормально, они разговаривали, потом Сурков взял нож и попытался ударить дедушку. Александра Тимофеевна сдерживала мужа, вызвала полицию. Только с помощью участкового удалось отобрать у него нож. Если бы не бабушка, то трагедия случилась бы уже тогда.

По словам Гордеевой, после этого случая Суркова поместили на лечение в психиатрическую больницу. 19 января 2014 года его супруга написала заявление в полицию, но дело возбуждать отказались. Пояснили это тем, что «нет достаточных оснований осуществления угрозы». Самого Суркова не допросили, сославшись на его госпитализацию.

Затем было еще несколько попыток усмирить Суркова: в 2015 году супруга ветерана жаловалась на клевету с его стороны, в 2016 году - на побои. Был суд, но пенсионерка мужа прощала. Давыдов в 2014 году тоже писал заявление в полицию о безосновательных нападках и угрозах, но его отклонили.

В феврале 2017 года Александра Тимофеевна умерла. Давыдов с Сурковым совсем перестали видеться. Полуторагодовое молчание прервал телефонный звонок утром 21 августа 2018 года. Сурков сам позвонил Давыдову.

- Он просто рыдал в трубку деду, мы все это слышали - вспоминает Мария Гордеева. - Он говорил: «Николай, мне плохо, меня все бросили, приходи, будем мириться». Дедушка у нас был учителем, всю жизнь с детьми работал, был сердобольным... До сих пор помню его слова: «Жалко его, девчата, я должен пойти к нему». Несмотря на то, что между ними уже происходило ранее, дедушка не почувствовал опасности и пошел к Суркову. Он сходил к нему, потом вернулся домой и сообщил, что все хорошо. Иван Владимирович позвал его поговорить по душам и захватить с собой коньячок. Дедушка не пьет, но бутылку купил и пошел к нему во второй раз. Около 16.00 он позвонил нашей бабушке и сказал, что выходит домой. Но мы его так и не дождались... В 17.30 нам позвонили уже из полиции.

Родственница погибшего рассказывает, что Сурков набрал номер соседей и сам сообщил, что у него дома труп. Позже следователю он рассказал, что ничего не помнит о произошедшем: они сидели за столом, разговаривали и ели, а потом Сурков очнулся и увидел на диване окровавленное тело. Давыдову нанесли два удара гирей по голове, затем - три ножевых ранения.

По этому факту все еще ведется следствие. В качестве меры пресечения для Суркова избрана подписка о невыезде, то есть фактически мужчина находится на свободе.

По словам Гордеевой, о трагедии знает весь поселок, люди боятся даже просто сталкиваться на улице с Сурковым. Семье погибшего страшно особенно - они живут на расстоянии 300 м друг от друга.

- Он даже не под домашним арестом, - возмущается Гордеева. - Сурков ведет обычный образ жизни, свободно передвигается по поселку, зазывает в гости соседей. Его все боятся и у нас спрашивают, когда его посадят. Моя дочь дома после школы сидит, она не выходит гулять на улицу. Мы обращались к начальнику РОВД, просили, чтобы его поместили в психиатрическую больницу или как-то изолировали, но нам ответили, что это можно сделать только по решению суда. Жалобу мы отправили и в прокуратуру, ответа пока нет. Почему полиция не обратила внимание на наши просьбы о помощи раньше? Мы хотим к этому делу приобщить все отказы местного РОВД в возбуждении уголовных дел.

По словам Гордеевой, сейчас они ждут результатов судебно-психиатрической экспертизы. Если Суркова признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение, а если нет...

- Мы боимся, что в силу возраста и заслуг убийца нашего дедушки останется на свободе, - говорит Мария Гордеева. - Мы просто хотим, чтобы он понес наказание и был изолирован он общества, так как действительно опасен.

В пресс-службе ДВД Костанайской области «НГ» 26 сентября сообщили, что проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - пояснили в ДВД. - Как выяснилось, преступление произошло в ходе распития алкоголя, после того как потерпевший пришел домой к подозреваемому. По итогам расследования уголовное дело будет направлено в суд.

По поводу отказов в возбуждении дел «НГ» дополнительно сообщили, что состава преступления не было. Если бы РОВД приняло неправомерное решение, на это бы указала прокуратура.

Фото Артема МАРУСИЧА