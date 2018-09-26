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§ NG.kz
На 7 часов отключат электроэнергию в новых районах Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили сегодня, 26 сентября, в акимате Костаная, причина отключения - строительно-монтажные работы по пересечению линии ВЛ 110 кВ вновь построенной ПС - «Юбилейный». Список тех, кто останется без света, читайте здесь.
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§ szhemchug
Re: На 7 часов отключат электроэнергию в новых районах Костаная
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 26.09.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже начинает напрягать ,то вода ,то свет и всё постоянно аварийное в этих районах... :-x :-x :-x
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