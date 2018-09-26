На 7 часов отключат электроэнергию в новых районах Костаная

Как сообщили сегодня, 26 сентября, в акимате Костаная, причина отключения - строительно-монтажные работы по пересечению линии ВЛ 110 кВ вновь построенной ПС - «Юбилейный».

В субботу, 29 сентября, с 8:00 ч. до 15:00 от электроэнергии будут отключены потребители ПС - «Дизельная» 110/10 кВ:

- ТОО «Костанай МБИ»;

- ТОО «АгромашхолдингKZ»;

- ТОО «СарыаркаАвтоПром»;

- ТОО «ЕвразКаспианСталь»;

- ТОО «БК-Строй»;

- ТРЦ «KostanayPlaza»;

- АО «Назарбаев интеллектуальная школа»;

- Жилой комплекс «Алтын Арман»;

- Микрорайон «Северо-Запад»;

- Микрорайон «2-Костанай».