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На 7 часов отключат электроэнергию в новых районах Костаная
26 сентября 2018, 11:14 | ЖКХ
Как сообщили сегодня, 26 сентября, в акимате Костаная, причина отключения - строительно-монтажные работы по пересечению линии ВЛ 110 кВ вновь построенной ПС - «Юбилейный».
В субботу, 29 сентября, с 8:00 ч. до 15:00 от электроэнергии будут отключены потребители ПС - «Дизельная» 110/10 кВ:
- ТОО «Костанай МБИ»;
- ТОО «АгромашхолдингKZ»;
- ТОО «СарыаркаАвтоПром»;
- ТОО «ЕвразКаспианСталь»;
- ТОО «БК-Строй»;
- ТРЦ «KostanayPlaza»;
- АО «Назарбаев интеллектуальная школа»;
- Жилой комплекс «Алтын Арман»;
- Микрорайон «Северо-Запад»;
- Микрорайон «2-Костанай».
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