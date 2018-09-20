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§ NG.kz
Пришла коза рогатая, молочная...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коз вообще-то изначально было две. Теперь только дойных уже четырнадцать, небольшое стадо, которое хозяева - Дмитрий Беспалько и Полина Назарова - надеются существенно увеличить. Цель - расширить за счет этого переработку как количественно, так и качественно, нарастив линейку продуктов. енной молодняк.
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§ Солнышко
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие молодцы! Я очень понимаю. Козочки это супер. И сыр отличный получается. Тоже думаю уехать в деревню недалеко от города, коров еще завести. А то мое городское хозяйство уже маловато для меня стало. :-)
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§ pandit
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 20.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галина Черная.
"ЗАПИСКИ КОЗЫ"
4 июля 2018 г.

Я негодую. Третий день негодую. Не ем даже ничего почти. Ну, травы вязанку, пару веников, концентратов немного и полкило яблок. Воду сегодня даже пить не стала. Полведра только выпила и все. В остальное нагадила. Потому что негодую.
Третьего дня она такая говорит: “Девки! Радуйтесь! К вам жених едет!”
Хоспади! Жених! А я вся в золе! Вымя в золе, хвост в золе, даже спина в золе! Положа копыто на рубец, скажу честно, что не в золе только правое ухо было. И то не все. С краешку чистое только, сантиметр где-то. Все остальное в золе.
Да, ладно я! Я хоть отряхнуться успела. Маруся вообще вся в гудроне из-под забора вылезла. А тут жених!
Идите, говорит, встречайте производителя.
Да чего там идите! Тут бежать надо!
Как я ломанусь сквозь забор!
Сама бегу, сама вымя об лопухи вытираю. Пару роз зажевала на ходу для свежего дыхания. Я с утра просто лук ела. Немного. Полгрядки пообкусала слегка. Но, мало ли не выветрилось.
Прибежала, вымя поправила, стою вся красивая, жду.
Гляжу, в конце улицы машина показалась. И сердце прям так застучало! Прям застучало. Знаете, как застучало? НЕДОВЕРЧИВО!
Не. Я, конечно, многое ожидала увидеть. Но не Daewoo Matiz!
Все, думаю. Разувайся, девка, из сандалей. Кина не будет, кинщик спился.
Вон, говорит, едет!
А я не слепая! Я вижу, что едет! В Daewoo Matiz. Производитель. Я одного не понимаю, он к нам частями, что ли едет??? Голову и ноги сейчас привезут, а остальное на днях закинут???
Не скажу, что наконец-то, но доехали. Выносят. Переноску кошачью.
Мне прям поплохело. Я, говорю, граждане хорошие, вы адресом ошиблись, мы блохарей не заказывали! У нас своих еще мыши не доели! Оно у вас поди еще только в силикогель гадить привыкло, несите его отсюда!
А наша малохольная радуется, руками машет, как-будто у нее оба полушария с левой резьбой.
Достает.
Я прям на седалищный бугор так и села. Производитель! Не. Не так. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! Я глаз прищурила, заценила. Могуч! Килограмма 3. Максимум 3150.
Я, говорю, любимая ты наша, многоуважаемая провокация козьей истерики, это, говорю, кто??? Я, говорю, три охоты пропустила, у меня с чувством юмора большие напряги случаются, это, говорю, что за милейшее недоразумение? И почем нынче этот разбавленный опиум для народа? Я, говорю, где ты этот неликвид нахапала? В Пятерочке? По акции? На сэкономленные бонусы? В молочном отделе в коробке с просроченным йогуртом лежал?
А она радостная, хватает этого чикембрика и домой тащит.
Ты, говорит, Белка, самая удойная, тебе жениха на ноги и поднимать. Серьезно? Мне? А за какие такие заслуги у подъезда стоит Воронок???
Как только язык-то повернулся этого гнома женихом назвать!
Чихую корми, кошаков корми, теперь еще и этого корми! Тьфу!
Тьфу еще раз!
Третий день негодую. Молоко жму, в кормушку гажу, жОниху люлей отвешиваю.
У вас дочка подрастает, скоро замуж соберется, вы ей это, жениха-то приглядели??? А, что? Пора бы. Они в ясельной группе такие все забавные! Берите уже! Вместе с соской и горошком. Пока вырастите, пока воспитаете, там, глядишь и свадьба не за горами!
Бегите, говорит, жениха встречать!
Лохотронщица!
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§ 211
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальные люди едут из села в город однако, берут ипотеки на 25 лет, платят банкам, коммунальным монополистам, ПКСКовцам, и другим пофигистам, включая ДПС, живут в своих четырех стенах на пятых этажах и радуются жизни, не выходя из квартиры в интернете..
Тут же просто Немыслимое..
Что завтра детишки скажут, зачем мол нас в деревню перевезли, ведь все уже их сверсники будут гаратскими Пижонами..
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§ Sniper
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Sniper


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Сообщений: 549
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ормальные люди едут из села в город однако, берут ипотеки на 25 лет, платят банкам, коммунальным монополистам, ПКСКовцам, и другим пофигис

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669

Расшифруй, что хотел сказать? Можно попроще и с матюками (((((
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§ Sniper
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
завтра детишки скажут, зачем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669

а ты, подумал, что твой кадр, про тебя и твой род занятий скажет своим одноклассникам? Дети они все подмечают в своих родителях. И хорошее и плохое. Наверное, скажет мой папа погиб геройски на войне!)))))
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§ arman_kst
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно сдавать квартиру и поехать в село. Пожить. А когда старыми станете, переедете назад. Ну или детям оставите. Пока же будете жить на те деньги, что сдаете. Плюс хозяйство. Плюс работа в селе. Достоино жить будете
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§ Sniper
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро закончится эйфория от этого гранта Даму. Когда узнаете, сколько нужно будет заплатить налогов и выплат и просрочек по кредиту. Не забудьте посчитать, сколько будет оставаться денег с каждого литра козьего молока. 12-15 теньге с литра. Возле церкви и мечети больше можно насобирать в выходной день.
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§ Солнышко
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 24.09.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Возле церкви и мечети больше можно насобирать в выходной день.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669

Меня тоже бесит, что в нашей стране заниматься предпринимательством (= зарабатывать деньги) выращивая фермерскую продукцию нереально. Утешает только тот факт, что выращенное и сделанное самим уникально, очень вкусно и безопасно. Вот, например, в этом году я купила инкубационное яйцо бройлера, вырастила сама цыплят. Не держала их в клетках, у них была относительная свобода. Питание - зерноотходы и трава. Птички выросли по 6-7 кг. за 4 месяца. Когда варишь, слой ярко-желтого жира сантиметров 6. Получается очень вкусный даже беш. Конечно. таких птичек нигде не купишь в магазине, но и не продашь за хорошую цену. Поэтому, на всю зиму запаслись мясом. :-)
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§ pandit
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 25.09.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
узнаете, сколько нужно будет заплатить налогов и выплат

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669&1537848216


Узнали заранее, заплатили с гранта налоги как с обычного дохода. Свои деньги вложили и немалые.

Цитата:
Sniper:
Не забудьте посчитать, сколько будет оставаться денег с каждого литра козьего молока.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669&1537848216


Посчитано не один раз, и более того, эти расчеты динамические, то есть при повышении цен на зерновые или ГСМ, меняется и доход. И то, что цена на племенной молодняк будет существенно ниже, раз государство участвует в развитии козоводства. По крайней мере для жителей нашей области.

Цитата:
Sniper:
Скоро закончится эйфория от этого гранта Даму

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669&1537848216


Эйфория если и была, то закончилась много давно назад. Она вообще быстро заканчивается, если ходишь в козлятник по будильнику ночью каждые три часа с недельку. И покупаешь полнорационный корм, а не новую одежду.

Цитата:
arman_kst:
детям оставите


Детям это не интересно, 211 правильно подметил.) Поселфиться, и не более того.

Цитата:
Солнышко:
купила инкубационное яйцо бройлера, вырастила сама цыплят. Не держала их в клетках, у них была относительная свобода. Питание - зерноотходы и трава. Птички выросли по 6-7 кг. за 4 месяца.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669&1537848216


Классный вариант! Мы тоже так делаем, когда без химии нормальный продукт делаешь. Одно время брали кросс яичный, был сильно удивлен, что у них поведение "заточено" под клеточное содержание, а не вольное.

Автор статьи верно подметила, что козы особенные животные... Когда у нас коза погибла (чистопородная зааненка, высокая, красивая, очень молочная) - слезы на глазах были. Больная, год лечили, что то около 80 тыс потратили, а она козлят двух почти выносила и не родила.( Мы ее фото показывали спецу из сша, долго лечение подбирали. Оказалось в желудке проволока была, угасала постепенно, а беременность усугубила состояние тяжелое.
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§ Sniper
Пришла коза рогатая, молочная...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Одно время брали кросс яичный, был сильно удивлен, что у них поведение "заточено" под клеточное содержание, а не вольное.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779930&topic_id=35576&forumid=1#779930

вы там поосторожней с птицей. В отделении Казахстанца пос. Рыбном один горожанин купил дом. И сделал в нем очень приличный птичник. Автобус тогда ходил 5 раз в день, 50 копеек дорога. Начал ездить домой. И напрасно, сгорел дом со всеми постройками. Местный пожарник свалил на городского фермера. Проводка оказалась неисправной((((((
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§ arman_kst
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
pandit, вырвали слово. Имелось ввиду жилье в городе. Если понравиться жить в селе. Дети будут иметь жилье в городе, даже на период учебы или после.
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